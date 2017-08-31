Джон Теффт: «Тяжелее всего приходится нашим российским сотрудникам»

МОСКВА – Приостановка выдачи виз посольством США в Москве – «реальные последствия» действий российского правительства и МИД, направленных на ограничение численности персонала американского дипломатического ведомства, а вовсе не ответ на демарш.

Об этом сказал посол Джон Теффт, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей. Его ответы, снятые на видео, были опубликованы в среду на сайте посольства.

Как признался посол Теффт, ему горько осознавать, что в некоторых российских СМИ эта история подается как «циничная попытка» с американской стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность кадрового состава дипведомства.

«Это совсем не так, – подчеркнул посол. – Это не месть! Но наш штат был сокращен до такой степени, что нам пришлось перераспределять свои кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. И выдача виз – одна из них. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы улучшить ситуацию с визами, но мы стараемся быть с россиянами открытыми и откровенными. Следует иметь ввиду, что это результат решения российского правительства...»

Коснувшись судьбы сотрудников, затронутых вынужденными сокращениями, Джон Теффт заметил, что «это все, в целом, очень грустно».

«Тяжелее всего приходится нашим российским сотрудникам, – добавил он. – И в хорошие, и в плохие времена они работают ради одной цели: помочь России и Америке найти взаимопонимание. И по отношению ко многим из них – высококвалифицированным специалистам, рабочим, сотрудникам службы безопасности и другим – мы были вынуждены принять нелегкие кадровые решения».

По словам посла, его это сильно удручает, но в дипведомстве США стараются помочь попавшим под сокращение сотрудникам найти работу.

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее утверждала, что это было «не решение», а лишь «предложение» со стороны России. «Именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование», – заявила она.

В свою очередь, министра иностранных дел России Сергей Лавров объяснил решение США желанием Вашингтона вызвать недовольство россиян действиями российских властей.

Напомним, в результате сокращений посольство США в России приостановило выпуск неиммиграционных виз с 23 августа по 1 сентября. Выдача возобновится 1 сентября, но будет происходить на территории РФ исключительно в Москве. Работа консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке по выдаче виз прекращена на неопределенный период.

По данным РБК, в результате сокращений потеряют работу не менее 600 человек, набранных по найму в России, и лишь около 100 американцев. Так, например, в консульстве США в Екатеринбурге будут сокращены почти 60% нанятых в России сотрудников. При этом уволенным выплатят «очень щедрую» денежную компенсацию, а проработавшие больше 15 лет в посольстве сотрудники смогут претендовать на получение грин-карты.

Как сказала в интервью Русской службе «Голоса Америки» член политсовета партии ПАРНАС, правозащитник Наталья Пелевина, было изначально ясно, что итоги сокращений печальным образом отразятся прежде всего на россиянах, которые собираются поехать в США.

«Безусловно, это отрицательно скажется на сроках получения виз, – констатировала она. – Как минимум, визы людям будут выдаваться намного дольше, о чем уже сообщала американская сторона, правильно указывав на то, что это не их желание, а последствия вынужденных мер по сокращению штата. Также понятно, что сокращения коснутся в первую очередь работавших в консульских отделах по найму граждан России».

По мнению Наталья Пелевиной, особенно серьезные трудности в связи с переменами возникнут у жителей дальних регионов России.

«Авиабилеты из Владивостока до Москвы и обратно стоят дорого, а еще и кучу времени придется потратить. Причем, одним разом тут не обойдешься, потому что вначале надо пройти собеседование. Понятно, что теперь оттуда, скорее всего, далеко не все поедут получать визы, а некоторые, возможно, даже и вовсе откажутся от этой затеи, что, безусловно, печально. Хотелось бы, чтобы россияне увидели Америку такой, какая она есть, а не такой, какой ее показывают по российским государственным телеканалам».

Самый дешевый авиабилет (с пересадками) на рейс Москва – Владивосток в один конец в сентябре обойдется пассажиру почти в 15 тысяч рублей, при этом прямой рейс (время в полете 8,5 – 9 часов) стоит около 50 тысяч.

С точки зрения профессора Высшей школы экономики, доктора политических наук Юлия Нисневича, эта история вообще вызывает очень много вопросов.

«(Официальный представитель МИД РФ) Мария Захарова заявила, что в России никого не принуждали увольнять, а только, мол, рекомендовали, поэтому это решение американских властей, – напомнил он в комментарии «Голосу Америки». – И такая двусмысленная ситуация сохраняется до сих пор».

Профессор согласен, что с самого начала было очевидно, кто пострадает в результате случившихся передряг: «В любом диппредставительстве всегда в первую очередь сокращают наемный персонал, а не собственных граждан. Конечно, и для жителей Дальнего Востока – это огромная проблема».

Тем не менее, политолог выразил надежду, что в перспективе ситуация все же разрешится «в нормальную сторону».

Эксперты также сошли во взглядах на то, что дипломатический кризис негативно отразится на культурно-образовательных связи между двумя странами.