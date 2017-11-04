Травля онлайн

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Грейс Маккомас было 15 лет. Она «ушла» сама, в пасхальное утро, приняв смертельную дозу лекарств и положив конец травле и череде издевательств. Справиться с ними не смогла ни она, ни психологи, ни любящие родители. Мать Грейс, Кристина, вспоминает: она была самым обычным подростком, любила розыгрыши, лошадей и синий цвет. Для семьи Маккомас – это теперь цвет траура.
Когда Грейс перешла в старшие классы школы в четырнадцать лет, она стала жертвой сексуального насилия, которое было совершено с использованием наркотических препаратов. О произошедшем Грейс рассказала родителям. Обидчик, который был всего на два года старше своей жертвы, все отрицал, но в отместку за то, что Грейс «сдала» его, развернул против девушки травлю в интернете.
«Стукачка! Я убью тебя», «Стукачам нужно отрезать пальцы один за другим. А они в это время должны смотреть на то, как сжигают их семью» - от подобных сообщений у Кристины пробегал мороз по коже. Обидчик сотнями публиковал их в Twitter, а она делала скриншоты и показывала учителям и полиции. Но на угрозы никто не обратил внимания. И Грейс не выдержала интернет-травли.
Всерьез об этом явлении заговорили лишь в последние пять – семь лет, когда угрозы и оскорбления в сети стали почти нормой. Недавний опрос центра Pew вскрыл шокирующую статистику: один из пяти школьников в США и четверо из десяти взрослых становились жертвами нападок в интернете. Две трети всех пользователей хотя бы раз наблюдали, как травят других.
Мэри Элворд, психолог, рассказывает: «Многие из зачинщиков травли сами бывали ее жертвами. Это очень опасно, ведь одни и те же люди не только жертвы, но и агрессоры. Это значительно усиливает масштаб проблемы».
Едва ли не в половине случаев жертвами атак в сети становятся женщины.
Один из самых частых видов травли, особенно среди подростков, – это публикация в интернете интимных фотографий или видео против воли человека, заснятого на них. За это, кстати, в большинстве штатов есть уголовная статья. Куда сложнее привлечь к ответственности, например, за слежку в сети. Жертвы такого вида травли могут получать сотни сообщений в день с точным описанием каждого своего шага.
Еще один способ называется «доксинг». Речь идет о cборе личной информации в открытом доступе – злоумышленники получают адрес, телефон, имейл. Затем они могут использовать полученную информацию, чтобы забросать объект травли тысячами писем с угрозами. Однако, по словам юристов, лишь единицы подобных дел доходят до суда.
Лори Кон, профессор права, говорит, что судьи по всей стране часто говорят жертвам: все не так страшно, просто закройте свою социальную сеть. Вам не нужен Facebook или Twitter, забудьте о них. Но сегодня реалии таковы, что все происходит онлайн, все общаются в сети, это, по сути, новое общество.
Трагедия Грейс Макконас - еще одно доказательство: от травли в интернете не избавиться, лишь просто выключив компьютер. «Все сообщения приходили через Twitter, - говорит мама девочки. - Грейс им даже не пользовалась. Но у ее обидчика было четыреста подписчиков. Все они читали то, что он пишет. Затем, в школе, это превращалось в сплетни».
По уровню наносимого вреда психологи сравнивают травлю в интернете с физическим воздействием. Говорят, это даже хуже: ведь человек, страдающий от нападок в сети, фактически не может скрыться от своих обидчиков.
Ингрид Донато, представитель министерства здравоохранения США, говорит: «Если ребенка в школе толкнули или обозвали, он может уйти домой и покинуть эту среду. Если травля происходит в интернете, то она преследует тебя везде».
Среди жертв кибер-травли все больше подростков. Понять, что ребенок попал в беду, можно по нескольким признакам, говорят специалисты: плохое самочувствие, отказ общаться со сверстниками, попытки спрятать телефон в присутствии родителей.
«Важно поговорить с детьми, – советует Ингрид Донато. – Нужно быть причастным: знайте их пароли, проверяйте их страницы, подружитесь с ними».
Юристы также рекомендуют сохранять все сообщения, делать снимки или скриншоты, хранить электронные письма.
Профессор права Артуро Камилло, предупреждает: «Иногда люди удаляют письма с угрозами. А потом ситуация становится хуже, они приходят в полицию, где все это надо показать и задокументировать. Если, например, вы получаете угрозы в социальных сетях, вы можете пожаловаться на пользователя, есть такая функция. Но для этого вам тоже нужно предоставить скриншоты».
В большинстве штатов, судебные органы могут выписать за угрозы ограничительный ордер: обидчику запретят продолжать террор в интернете. Даже если травля происходит анонимно, во многих полицейских участках есть специальные отделы, которые могут установить личность злоумышленника.
Возле дома, где жила Грейс, соседи поставили памятник: ангел склонился над синей птицей. Кристин Макконас, в память о своей дочери, добилась принятия закона, который предусматривает штраф или тюремное заключение за травлю в интернете. Закон Грейс действует в Мэриленде. Впрочем, насколько он может защитить – вопрос пока без ответа. Ведь кибер-травля становится явлением мирового масштаба. А обидчики, скрываясь под масками анонимности, порой находятся в тысячах километров от своих жертв.
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