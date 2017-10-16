В деле об убийстве девушки-мусульманки выдвинуты обвинения

Подозреваемому в убийстве 17-летней мусульманки, грозит смертная казнь после того, как его обвинили в убийстве и изнасиловании.

Убийство Набры Хассанен, которая ужинала со своими друзьями до наступления Рамадана, потрясло мусульманскую общину. Более 200 активистов в футболках «Правосудие для Набры», пришли на предварительные слушания в пятницу. Они были отложены, поскольку пришлось сдерживать родителей Набры. Мать убитой девушки бросила в подозреваемого 22-летнего Мартинеса Торреса ботинок.

Ранее полиция заявляла, что расследует, подверглась ли Набра сексуальному нападению. Обвинительный акт в понедельник – впервые, когда против Мартинеса Торреса были выдвинуты обвинения в сексуальных преступлениях

Закон штата Вирджиния позволяет прокурорам требовать смертной казни только при определенных условиях. К ним относятся убийство в результате изнасилования и убийства во время похищения с целью растления.

Подозреваемый обвиняется по семи пунктам, четыре из которых караются смертной казнью.