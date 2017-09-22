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Tech crunch в Сан-Франциско

Tech crunch в Сан-Франциско
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Один из крупнейших форумов в сфере инноваций собрал тысячи изобретателей и разработчиков со всего мира, а также венчурных инвесторов, готовых вложить средства в перспективные проекты

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