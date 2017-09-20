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В Сан-Франциско проходит технологическая конференция и выставка старпапов TechCrunch Disrupt

В Сан-Франциско проходит технологическая конференция и выставка старпапов TechCrunch Disrupt
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Это одно из главных событий в мире высоких технологий, где создатели новых проектов – от приложений до гаджетов могут представить свои разработки, подсмотреть что-нибудь у конкурентов и встретиться с потенциальными инвесторами

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