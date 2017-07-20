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Убийство Павла Шеремета год спустя остается не раскрытым

Активисты и журналисты провели марш памяти погибшего журналиста Павла Шеремета. Киев, Украина. 20 июля 2017 г.

Послы стран G7 призвали украинские власти расследовать и привлечь к ответственности убийц журналиста

КИЕВ – Спустя год со дня трагедии, украинские правоохранители так и не смогли дать общественности ответ на вопрос о том, кто убил журналиста Павла Шеремета. Об этом в общении с журналистами 20 июля заявил журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко под стенами ведомственного здания, где состоялся митинг с требованием раскрыть преступление.

«Убийство Павла входит в те тринадцать процентов умышленных убийств, [которые] остаются нераскрытыми. Но следствие работает над этим, – цитирует слова Артема Шевченко интернет-издание Украинская правда.

Следователи изучают обломки автомобиля на весте взрыва, где погиб Павел Шеремет. Киев, Украина. 20 июля 2017 г.
Следователи изучают обломки автомобиля на весте взрыва, где погиб Павел Шеремет. Киев, Украина. 20 июля 2017 г.

«кто убил Павла Шеремета – ответа на этот вопрос нет, потому что преступление не раскрыто, следствие в данный момент не имеет процессуальных подозреваемых»

Артем Шевченко также отметил, что «кто убил Павла Шеремета – ответа на этот вопрос нет, потому что преступление не раскрыто, следствие в данный момент не имеет процессуальных подозреваемых».

Он сказал, что ключевой из нескольких версий является убийство «из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси».

Пресс-секретарь МВД Украины подчеркнул, что «следствие не может обнародовать все сведения, все видео с камер наблюдения – чтобы иметь возможность раскрыть это преступление», сообщает Украинская правда.

В столице Украины в годовщину убийства журналиста прошла акция #ГодБезПавла.

Как сообщает Украинская редакция Радио Свободы, в память о Павле Шеремете на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист, 20 июля состоялась мемориальная акция. В ней принимали участие друзья и знакомые Павла Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.

Утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина, в которой находился журналист, была взорвана на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана МакДональдс.

Год назад, в день убийства Павла Шеремета, представители Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры, премьер-министр, а также президент Петр Порошенко заявили о желании максимально быстро раскрыть это убийство.

«Это дело нашей чести – принять все меры, чтобы в кратчайшие сроки это преступление было раскрыто»

«Это дело нашей чести – принять все меры, чтобы в кратчайшие сроки это преступление было раскрыто», – сказал Петр Порошенко 20 июля 2016 года во время совещания с руководителями силовых структур.

CPJ: в правосудии отказано

Напомним, что 12 июля Комитет по защите журналистов (CPJ) в своем отчете по расследованию убийства Павла Шеремета призывал украинскую власть и лично президента Петра Порошенко задействовать все ресурсы для привлечения к ответственности виновников убийства, а Евросоюз выступить с заявлением.

«Спустя год после гибели известного журналиста Павла Шеремета в Киеве от заложенного в автомобиль взрывного устройства, никто так и не был арестован или предан суду, хотя президент Петр Порошенко обещал, что расследование будет быстрым. По заявлениям властей, главным подозреваемым является Россия, но отсутствие прогресса в расследовании дела, а также доказательства, указывающие на возможную причастность Украины, ослабляют доверие к Киеву и подчеркивают необходимость проведения независимого расследования», – отмечается в материалах расследования, которые озаглавлены «В правосудии отказано: Украина не продвинулась в расследовании убийства Павла Шеремета».

Реакция в годовщину памяти

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что в день памяти Павла Шеремета, организация передает в Верховную Раду официальное письмо о необходимости назначить парламентские слушания по вопросам свободы СМИ и расследования факторов нарушения прав журналистов.

«Вчера председатель Комитета по вопросам свободы СМИ Виктория Сюмар подтвердила готовность объединить усилия по проведению таких слушаний в зале парламента. И Виктория готова внести соответствующий проект постановления ВР. Требуем публичного отчета власти и силовиков! Требуем остановить безнаказанность!» – отмечает Сергей Томиленко 20 июля на своей странице в Фейсбуке

Послы стран Большой семерки отмечают важность продолжения расследования обстоятельств гибели журналиста Павла Шеремета и привлечения виновных к ответственности. Об этом отмечается в заявлении посольства Соединенных Штатов в Украине в Фейсбуке.

«Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. […] Мы продолжаем поддерживать свободу СМИ в Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы», – говорится в заявлении посольства США.

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти в своем Твиттере отметил, что «прошел год с тех пор Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, но правосудия до сих пор нет. Необходимо расследовать, кто убил Павла Шеремета».

В своем письме к Amnesty International 19 мая 2017 министерство внутренних дел Украины сообщило, что досудебное расследование убийства Павла Шеремета «находится на контроле руководства Национальной полиции Украины».

«Однако, несмотря на большое количество следственных действий и массив отработанных видеоматериалов, на сегодня оперативная следственная группа под руководством председателя Национальной полиции Украины не смогла идентифицировать виновных в убийстве. Следствие также не предоставило никаких убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства», – сообщает пресс-служба Amnesty International-Украина 20 июля.

Представители международной правозащитной организации напоминают о том, что во время пресс-конференции 24 марта 2017 президент Украины Петр Порошенко вновь назвал раскрытие убийства Павла Шеремета «делом чести» для правоохранительных органов.

Убийство, как фактор давления на прессу

Мало кто в Украине всерьез задается вопросом о мотивах убийства ПавлаШеремета, считает опрошенный Русской службой «Голоса Америки» медиа-эксперт Сергей Рачинский.

Нам важно знать не просто кто убил журналиста, а почему, почему это стало возможным в Киеве в восемь часов утра?

«Не расследуются и другие резонансные убийств. Мы не знаем, почему убили Гонгадзе. Ответ на вопрос о том, кто это сделал, не совсем тот, который нужен обществу. Точно также и с Шереметом. Нам важно знать не просто кто убил журналиста, а почему, почему это стало возможным в Киеве в восемь часов утра? На эти вопросы нет даже намеков на ответ», – говорит Сергей Рачинский.

Убийство Павла Шеремета он называет предупреждением для всех журналистов, особенно тех, кто работает в онлайн-изданиях.

«Убийство Шеремета – это яркий и откровенный акт давления на журналистов и онлайновых журналистов в Украине. Перед украинской властью стоит лишь одна важная задача – это следующие выборы. Все, кто сегодня во власти, все находятся в политическом тупике, у них нет решения проблемы выборов, у них нет возможности мобилизовать электорат, они не знают, где искать своих избирателей. Что власть делает в этой ситуации? В первую очередь подавляет медиа. Традиционная журналистика – телевидение, печать, радио в том небольшом объеме, в котором есть, полностью подконтрольна администрации президента. Единственная зона волнения – это Интернет. С ним поступили проще – отрезали самые популярные соцсети, в Фейсбуке деятельность крайне затруднена тем, что туда брошены огромные силы официальных ботов, подавляющих любую попытку независимого обсуждения», – говорит Сергей Рачинский.

Это убийство медиа-эксперт называет одним из методов запугивания журналистов и давления на свободу слова.

О реформах и свободе слова

Просчеты в расследовании резонансного убийства Павла Шеремета, по словам политолога-международника Антона Кучухидзе, «с большой долей вероятности» могли повлиять на отсутствие прогресса в этом деле.

И проблема с делом Шеремета еще глубже – она демонстрирует неэффективность работы правоохранительных органов

«Существует вероятность, что правоохранительные органы в свое время просто упустили возможность эффективного сбора всех данных. Изначально нам обещали чуть ли не «на днях» представить доказательства и материалы дела, но этого сделано не было. И проблема с делом Шеремета еще глубже – она демонстрирует неэффективность работы правоохранительных органов. Убийство журналиста – это существующий показатель проблем со свободой слова, с выражением гражданской позиции в Украине», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Кучухидзе подсчитывает, что, как минимум, три резонансных дела со времен Майдана остаются не раскрытыми.

«События на Майдане, одесское «дело 2 мая» и убийство Павла Шеремета. Ни по одному из них окончательных ответов до сих пор нет. Это свидетельствует как о не эффективной работе украинской власти, так и всей правоохранительной системы, от чего страдает имидж Украины на международной арене, и у правозащитных организаций возникают вопросы – действительно ли внутри страны могут преследовать инакомыслие?» – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Эксперт отмечает, что реформы в правоохранительных органах, спустя год с их начала, должны были продемонстрировать снижение роста преступности и оборота оружия на подконтрольной украинской власти территории.

«Однако мы видим, что этого не происходит», – отмечает Антон Кучухидзе.

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