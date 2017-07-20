Убийство Павла Шеремета год спустя остается не раскрытым

КИЕВ – Спустя год со дня трагедии, украинские правоохранители так и не смогли дать общественности ответ на вопрос о том, кто убил журналиста Павла Шеремета. Об этом в общении с журналистами 20 июля заявил журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко под стенами ведомственного здания, где состоялся митинг с требованием раскрыть преступление.

«Убийство Павла входит в те тринадцать процентов умышленных убийств, [которые] остаются нераскрытыми. Но следствие работает над этим, – цитирует слова Артема Шевченко интернет-издание Украинская правда.

«кто убил Павла Шеремета – ответа на этот вопрос нет, потому что преступление не раскрыто, следствие в данный момент не имеет процессуальных подозреваемых»

Артем Шевченко также отметил, что «кто убил Павла Шеремета – ответа на этот вопрос нет, потому что преступление не раскрыто, следствие в данный момент не имеет процессуальных подозреваемых».

Он сказал, что ключевой из нескольких версий является убийство «из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси».

Пресс-секретарь МВД Украины подчеркнул, что «следствие не может обнародовать все сведения, все видео с камер наблюдения – чтобы иметь возможность раскрыть это преступление», сообщает Украинская правда.

В столице Украины в годовщину убийства журналиста прошла акция #ГодБезПавла.

Как сообщает Украинская редакция Радио Свободы, в память о Павле Шеремете на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист, 20 июля состоялась мемориальная акция. В ней принимали участие друзья и знакомые Павла Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.

Утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина, в которой находился журналист, была взорвана на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана МакДональдс.

Год назад, в день убийства Павла Шеремета, представители Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры, премьер-министр, а также президент Петр Порошенко заявили о желании максимально быстро раскрыть это убийство.

«Это дело нашей чести – принять все меры, чтобы в кратчайшие сроки это преступление было раскрыто»

«Это дело нашей чести – принять все меры, чтобы в кратчайшие сроки это преступление было раскрыто», – сказал Петр Порошенко 20 июля 2016 года во время совещания с руководителями силовых структур.

CPJ: в правосудии отказано

Напомним, что 12 июля Комитет по защите журналистов (CPJ) в своем отчете по расследованию убийства Павла Шеремета призывал украинскую власть и лично президента Петра Порошенко задействовать все ресурсы для привлечения к ответственности виновников убийства, а Евросоюз выступить с заявлением.

«Спустя год после гибели известного журналиста Павла Шеремета в Киеве от заложенного в автомобиль взрывного устройства, никто так и не был арестован или предан суду, хотя президент Петр Порошенко обещал, что расследование будет быстрым. По заявлениям властей, главным подозреваемым является Россия, но отсутствие прогресса в расследовании дела, а также доказательства, указывающие на возможную причастность Украины, ослабляют доверие к Киеву и подчеркивают необходимость проведения независимого расследования», – отмечается в материалах расследования, которые озаглавлены «В правосудии отказано: Украина не продвинулась в расследовании убийства Павла Шеремета».

Реакция в годовщину памяти

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что в день памяти Павла Шеремета, организация передает в Верховную Раду официальное письмо о необходимости назначить парламентские слушания по вопросам свободы СМИ и расследования факторов нарушения прав журналистов.

«Вчера председатель Комитета по вопросам свободы СМИ Виктория Сюмар подтвердила готовность объединить усилия по проведению таких слушаний в зале парламента. И Виктория готова внести соответствующий проект постановления ВР. Требуем публичного отчета власти и силовиков! Требуем остановить безнаказанность!» – отмечает Сергей Томиленко 20 июля на своей странице в Фейсбуке

Послы стран Большой семерки отмечают важность продолжения расследования обстоятельств гибели журналиста Павла Шеремета и привлечения виновных к ответственности. Об этом отмечается в заявлении посольства Соединенных Штатов в Украине в Фейсбуке.

«Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. […] Мы продолжаем поддерживать свободу СМИ в Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы», – говорится в заявлении посольства США.

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти в своем Твиттере отметил, что «прошел год с тех пор Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, но правосудия до сих пор нет. Необходимо расследовать, кто убил Павла Шеремета».

В своем письме к Amnesty International 19 мая 2017 министерство внутренних дел Украины сообщило, что досудебное расследование убийства Павла Шеремета «находится на контроле руководства Национальной полиции Украины».

«Однако, несмотря на большое количество следственных действий и массив отработанных видеоматериалов, на сегодня оперативная следственная группа под руководством председателя Национальной полиции Украины не смогла идентифицировать виновных в убийстве. Следствие также не предоставило никаких убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства», – сообщает пресс-служба Amnesty International-Украина 20 июля.

Представители международной правозащитной организации напоминают о том, что во время пресс-конференции 24 марта 2017 президент Украины Петр Порошенко вновь назвал раскрытие убийства Павла Шеремета «делом чести» для правоохранительных органов.

Убийство, как фактор давления на прессу

Мало кто в Украине всерьез задается вопросом о мотивах убийства ПавлаШеремета, считает опрошенный Русской службой «Голоса Америки» медиа-эксперт Сергей Рачинский.

Нам важно знать не просто кто убил журналиста, а почему, почему это стало возможным в Киеве в восемь часов утра?

«Не расследуются и другие резонансные убийств. Мы не знаем, почему убили Гонгадзе. Ответ на вопрос о том, кто это сделал, не совсем тот, который нужен обществу. Точно также и с Шереметом. Нам важно знать не просто кто убил журналиста, а почему, почему это стало возможным в Киеве в восемь часов утра? На эти вопросы нет даже намеков на ответ», – говорит Сергей Рачинский.

Убийство Павла Шеремета он называет предупреждением для всех журналистов, особенно тех, кто работает в онлайн-изданиях.

«Убийство Шеремета – это яркий и откровенный акт давления на журналистов и онлайновых журналистов в Украине. Перед украинской властью стоит лишь одна важная задача – это следующие выборы. Все, кто сегодня во власти, все находятся в политическом тупике, у них нет решения проблемы выборов, у них нет возможности мобилизовать электорат, они не знают, где искать своих избирателей. Что власть делает в этой ситуации? В первую очередь подавляет медиа. Традиционная журналистика – телевидение, печать, радио в том небольшом объеме, в котором есть, полностью подконтрольна администрации президента. Единственная зона волнения – это Интернет. С ним поступили проще – отрезали самые популярные соцсети, в Фейсбуке деятельность крайне затруднена тем, что туда брошены огромные силы официальных ботов, подавляющих любую попытку независимого обсуждения», – говорит Сергей Рачинский.

Это убийство медиа-эксперт называет одним из методов запугивания журналистов и давления на свободу слова.

О реформах и свободе слова

Просчеты в расследовании резонансного убийства Павла Шеремета, по словам политолога-международника Антона Кучухидзе, «с большой долей вероятности» могли повлиять на отсутствие прогресса в этом деле.

И проблема с делом Шеремета еще глубже – она демонстрирует неэффективность работы правоохранительных органов

«Существует вероятность, что правоохранительные органы в свое время просто упустили возможность эффективного сбора всех данных. Изначально нам обещали чуть ли не «на днях» представить доказательства и материалы дела, но этого сделано не было. И проблема с делом Шеремета еще глубже – она демонстрирует неэффективность работы правоохранительных органов. Убийство журналиста – это существующий показатель проблем со свободой слова, с выражением гражданской позиции в Украине», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Кучухидзе подсчитывает, что, как минимум, три резонансных дела со времен Майдана остаются не раскрытыми.

«События на Майдане, одесское «дело 2 мая» и убийство Павла Шеремета. Ни по одному из них окончательных ответов до сих пор нет. Это свидетельствует как о не эффективной работе украинской власти, так и всей правоохранительной системы, от чего страдает имидж Украины на международной арене, и у правозащитных организаций возникают вопросы – действительно ли внутри страны могут преследовать инакомыслие?» – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Эксперт отмечает, что реформы в правоохранительных органах, спустя год с их начала, должны были продемонстрировать снижение роста преступности и оборота оружия на подконтрольной украинской власти территории.

«Однако мы видим, что этого не происходит», – отмечает Антон Кучухидзе.