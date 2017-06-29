В Украине рассматривают уголовное дело о государственной измене Виктора Януковича

КИЕВ – В Украине началось рассмотрение дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в котором ответчиком выступает бывший президент Виктор Янукович. Об этом 29 июня в день начала рассмотрения по сути уголовного производства сообщается на сайте Оболонского районного суда Киева.

На заглавной странице районного судебного органа украинской столицы размещена копия повестки на имя Виктора Януковича. Обвиняемый в преступлении на заседание суда не явился.

Следующее судебное заседание по «делу Януковича» назначено на 6 июля 2017 года.

На официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины 29 июня подчеркивается, что суд определил объем исследования доказательств по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

«Это именно документы, вещественные доказательства, заключения экспертов, аудио- и видеоматериалы от стороны обвинения, в первую очередь, затем от стороны защиты изучаться также письменные доказательства, после этого будут заслушаны свидетели со стороны обвинения и стороны защиты», – после заседания суда 29 июня 2017 сообщил прокурор главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Он отметил, что в случае возвращения обвиняемого в Украину, судебный процесс начнется с самого начала, а именно с оглашения обвинительного акта.

История «дела Яковича»

14 марта 2017 год Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его подозревают в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса: государственной измене, пособничестве должностным лицам России изменения границ территории и границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.

В ноябре 2016 года бывшему президенту Украины Виктору Януковичу сообщили о подозрении в преступлении по восьми уголовным делам. Об этом в эфире «Громадського радіо» 4 ноября 2016 года заявил руководитель департамента спецрасследования Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Януковичу сообщено о подозрении в 8 делах», – сказал Сергей Горбатюк. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, что Виктор Янукович выступает подозреваемым в «восьми эпизодах».

25 ноября 2016 года бывший президент Украины Виктор Янукович впервые в режиме видеосвязи принял участие в уголовном процессе по делу о расстреле участников Евромайдана – «Небесной сотни». Судебное заседание без участия пяти бывших сотрудников спецотряда милиции «Беркут», прошло 25 ноября в Святошинском районном суде города Киева. Виктор Янукович в качестве свидетеля общался с участниками процесса из областного суда Ростова-на-Дону (Россия).

Как сообщает интернет-сайт Святошинского райсуда Киева, рассмотрение дела об умышленном убийстве 39 участников Евромайдана во время Революции достоинства в январе-феврале 2014 года было перенесено на 28 ноября.

Напомним, что 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление о том, что Виктор Янукович «неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий».

Первые массовые протесты против власти Виктора Януковича начались в Киеве 21 ноября 2013 года. Они были связаны с попыткой приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

«Небесная сотня» – погибшие с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины. По данным Министерства здравоохранения Украины к 14 октября 2014 года, к «Небесной сотне» отнесены 106 участников Революции достоинства.

Обещания власти, которые нужно выполнять

Руководитель проектов Digests & Analytics Ukraine project, аналитик Вадим Хомаха считает, что вынести приговор по «делу Майдана» и «делу Януковича» – это одно из обещаний украинской власти, после победы сторонников Революции достоинства.

«Но, сегодня мы видим, что то, что обещали, ничего не сделано

«Но, сегодня мы видим, что то, что обещали, ничего не сделано. Все основные фигуранты дела выпущены на свободу и только несколько сотрудников Беркута под следствием, а другие – либо на воле, либо служат в спецподразделениях правоохранительных сил», – говорит Вадим Хомаха корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вадим Хомаха считает, что в заочном процессе о рассмотрении трех эпизодов дела, которые инкриминируются бывшему президенту Украины, невозможно достичь одинаковых результатов – обвинения и признания вины подозреваемого.

«Дело Януковича» перспективно, вероятно, по одному эпизоду – о государственной измене

«Представители государства в процессе ничего толком сказать не могут против Януковича, поскольку ни одного процесса по делу Майдана не закончено, а процесс о вторжении России в Украину не начинался. «Дело Януковича» перспективно, вероятно, по одному эпизоду – о государственной измене. Но предлагаю вспомнить – его отстранили от должности решением Верховной Рады, а в отношении президента по Конституции предусмотрена процедура импичмента, которая не была соблюдена», –подчеркивает Вадим Хомаха.

Вадим Хомаха отмечает, что привлечение бывшего украинского лидера к ответственности по экономическим преступлениям, преступлениям против человечности за ситуацию на Майдане и попытку добиваться военной поддержки со стороны России для противодействия Революции достоинства – эпизоды уголовного характера, которые могут рассматриваться годами.

«Три-четыре года эта ситуация может рассматриваться. Перспектива: по всем трем эпизодам, чтобы выиграть нужно приложить максимум усилий. Возможно, нужно было сконцентрироваться на одном эпизоде по госизмене потому, что документы оригиналы и есть, а потом подтянуть все остальные. Почему были выдвинуты все три сразу? Нельзя исключить желания провалить дело, затянуть его для реализации своих политических целей», – отмечает Вадим Хомаха.

Закон один для всех

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что с момента прихода новой украинской власти после Революции достоинства прошло слишком много времени. Этот фактор, по его словам, субъективно и объективно влияет на расследование дела о расстреле на Майдане, о расследовании преступлений предыдущей власти.

Он также называет некорректной формулировку о том, что к ответственности пытаются привлечь представителей «предыдущей власти».

«Сегодня важно не наказание для предыдущей власти, а демонстрация того, что законы Украины работают

«Сегодня важно не наказание для предыдущей власти, а демонстрация того, что законы Украины работают. В случае, когда человек украл на сто гривен (четыре доллара – Т.Б.) его сажают в тюрьму, но другой ворует миллиардами, и ему позволяют оставаться на воле, вносить залоги в десятки раз меньше инкриминируемого, спокойно передвигаться по стране и оставаться безнаказанным. К сожалению, нынешняя украинская власть не демонстрирует никаких реформ, желания довести дело до конца», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Громкие процессы и расследования, которые растянулись на года, Алексей Курпас называет имитацией деятельности. Причем, по его мнению, завершение дел в отношении трагических ситуаций во время Революции достоинства, невыгодно фигурантам и инициаторам производств.

«Эти дела не могут завершиться потому, что они затронут интересы, как тех, кто у власти, так и тех, кто представлял «старую» власть. Все больше это напоминает игру в поддавки. Не исключено, что благодаря тому, что некоторые фигуранты остаются в зоне недосягаемости украинского правосудия, многие фигуранты дела молчат. И их молчание выгодно всем», – подчеркивает Алексей Курпас.

Он также указывает процесс обновления силовых, фискальных и других государственных органов после Майдана, который привел к набору новых профессиональных кадров на местах.

«Если не говорить о политической составляющей, то после решений Евромайдана в ряде структур профессионалов просто выгнали с работы. Их места заняли другие профессионалы – «чемпионы мира по пиару», которые умеют красиво обрисовать ситуации, при этом, не показывая никакого результата годами», – иронизирует Алексей Курпас.