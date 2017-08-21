Минский формат Курта Волкера и Владислава Суркова

КИЕВ – Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер обсудили c помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым пути урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Встреча, которая состоялась в Минске 21 августа, продолжалась три часа.

Белорусская редакция Радио Свобода сообщает, что после Минска Курт Волкер отбывает в Вильнюс для переговоров с правительством Литвы по урегулированию украинского вопроса, в частности остановки боевых действий в Донбассе. Ожидается, что 22 августа в литовской столице Курт Волкер расскажет и о своих переговорах с Владиславом Сурковым.

Российские медиа 21 августа приводит реакцию Владислава Суркова после переговоров в Минске с Куртом Волкером.

«Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости», – заявил Владислав Сурков, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что обе стороны «предложили свежие идеи и новаторские подходы» по реализации Минских соглашений.

После визита в Вильнюс Курт Волкер прибудет в Украину, которая 24 августа готовится отметить годовщину Независимости республики.

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область 21 августа президент Петр Порошенко сообщил журналистам о том, что сотрудничество Украины с партнерами из стран НАТО является чрезвычайно эффективным.

«Для совместного празднования 26-й годовщины Независимости Украины к нам в Киев прибудут министры обороны наших стран-партнеров и, в том числе министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис. Большой друг Украины», – подчеркнул президент Петр Порошенко.

Он отметил, что переговоры, которые состоятся во время визита главы Пентагона «будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности нашего государства». «В беде познаются настоящие друзья», – сказал Петр Порошенко.

Он также отметил, что «сочетая военные и дипломатические усилия для защиты страны от самой сильной армии на континенте, каковой являются российские вооруженные силы, с упорной работой по реформированию страны, мы закладываем фундамент успешной Украины с успешными украинцами».

Точки соприкосновения для Минска-2

Управляющий партнер Украинской политконсалтинговой группы Василий Мокан говорит о том, что в настоящий момент Соединенные Штаты демонстрируют активное участие в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

«Мы видим, что Крым пока еще остается в статус-кво и вынесен за рамки Минского процесса, упор сделан на обеспечение прогресса и выхода из тупика для активизации Минских соглашений

«Мы видим, что Крым пока еще остается в статус-кво и вынесен за рамки Минского процесса, упор сделан на обеспечение прогресса и выхода из тупика для активизации Минских соглашений. Это стало возможным для Белого дома после демонстрации консолидированной позиции республиканцев и демократов в Конгрессе, которые, фактически, вынудили команду Дональда Трампа, а в целом, и США продемонстрировать роль посредника», – говорит Василий Мокан корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Василий Мокан считает, что назначение Курта Волкера спецпредставителем внешнеполитического американского ведомства по Украине, его переговоры со всеми участниками Нормандского формата – это процесс, который призван определить точки соприкосновения и понимания для старта и запуска Минского процесса.

«Сегодняшняя встреча – это результат того, что Волкер в течение месяца провел в поездках, встречался с нашими чиновниками и изучал вопросы, встречался с французской и немецкой стороной и повез эту консолидированную позицию российской стороне. Мы видели комментарии, российский МИД ждет этой встречи, они хотят знать, какие мысли по поводу процесса урегулирования конфликта сформировали в США», – отмечает Василий Мокан.

Эксперт считает, что активная позиция США по вопросу урегулирования украинского кризиса может привести к предоставлению Украине летального оружия оборонительного характера.

Из первоочередных задач для продвижения минского процесса он выделает вопросы обеспечение тишины и компоненты безопасности, разминирование территории и обмен заложниками.

Как только компоненты безопасности сдвинутся с мертвой точки, к Украине появятся требования выполнить политические обязательства, как минимум проведение выборов на оккупированных территориях»

«Это те вопросы, которые позволяют говорить о последующих политических шагах. И миссия Волкера сегодня, думаю, вынести эти компоненты безопасности вынести на передовую переговорного процесса. Минские соглашения лежат в основе урегулирования конфликта – это понимают все стороны, как безальтернативное решение. Как только компоненты безопасности сдвинутся с мертвой точки, к Украине появятся требования выполнить политические обязательства, как минимум проведение выборов на оккупированных территориях», – подчеркивает Василий Мокан.

Он говорит, что реализовать другие политические требования – принять закон об особом статусе, внести изменения в конституцию в Верховной Раде – будет практически невозможно, при существующем неприятии общества выполнения подобных шагов.

Консолидированная позиция Запада и «украинский вопрос»

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что официальная Москва на протяжении нескольких лет добивается прямых переговоров с Соединенными Штатами по украинскому вопросу.

«Переговоры в Минске демонстрируют желание Москвы еще со времен президентства Барака Обамы вести прямые переговоры с Соединенными Штатами по Украине. Статус Германии и Франции в Нормандском формате в Вашингтоне понимают больше с позиции сотрудничества, экономических отношений. С другой стороны, в России абсолютно четко хотят вернуть двухполярную политическую систему – противостояние Кремля и Белого дома, и между собой договариваться, несмотря на растущий статус Китая», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Соединенные Штаты должны дать четкий сигнал России о необходимости пересмотреть свою позицию по украинскому вопросу.

Консолидированная позиция США и Евросоюза базируется на том, что Крым – это Украина»

«Америка дала четкий сигнал России о том, что если та не пойдет на уступки по вопросу Украины, то Украина будет вооружена, и западный мир будет заинтересован в значимых военных успехах Киева сначала в освобождении восточных территорий, а потом и по вопросу Крыма – он тоже будет решаться. Консолидированная позиция США и Евросоюза базируется на том, что Крым – это Украина», – утверждает Алексей Курпас.

Реалистичность данного сценария, поддержка, казалось бы, непростых для Киева задач, по словам Алексея Курпаса, подтверждается недавним желанием Евросоюза предоставить Украине безвиз – стране, находящейся в вооруженном конфликте, с оккупированными территориями.

«Россия думала, что воюющей Украине безвиз никогда не будет предоставлен.

«Россия думала, что воюющей Украине безвиз никогда не будет предоставлен. Но сегодня мы должны говорить не только о возможности получения оружия, а и о желании присоединиться к НАТО – и это возможно произойдет быстрее, чем думают в Москве», – отмечает Алексей Курпас.

Вместе с тем, действующим планом по урегулированию ситуации в Донбассе, он называет Минские соглашения, которые предстоит выполнить после деоккупации Донбасса и достижения стойкого перемирия и обеспечения безопасности на востоке страны.

«В отдельных районах Донецкой и Луганской областей нужна власть, избранная по украинским законам, она должна действовать по законам Украины», – отмечает Алексей Курпас.

О «перезапуске» Минских соглашений

На своей странице в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук пишет о том, что «никакой утечки информации со встречи Волкера-Суркова».

«Значит, все нормально и все согласовано. Теперь Волкер донесет информацию Порошенко. И ждем скорую встречу лидеров «нормандской четверки». И оглашение решений по «перезапуску» Минских соглашений»,– подчеркивает Дмитрий Корнейчук.

Он отмечает, что «времени нет – и Трампу, и Путину, и Меркель надо показать результат».