Волкер и Сурков обсуждают принципы миротворческой миссии в Донбассе

КИЕВ – Обсуждение принципов развертывания миротворцев ООН в Донбассе и просьба от украинской стороны – освободить заложников – несколько тем, которые должны быть в повестке переговоров Курта Волкера и Владислава Суркова 13 ноября в столице Сербии Белграде.

Украинская редакция Радио Свобода цитирует специального представителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера о том, что во время встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым будет «обсуждение принципов» того, как должна выглядеть такая международная миссия в Донбассе.

Вопрос о миротворческой миссии ООН в Донбассе будет пониматься на встрече помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает 13 ноября ТАСС.

На своей странице в Фейсбуке первый-вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пишет о том, что на встрече в Белграде по просьбе украинской стороны Курт Волкер призовет российского представителя к незамедлительному освобождению заложников и передаст ему письма их родственников.

«Мы, в свою очередь, делаем все для освобождения и это просто ужас, что судьба ребят используется РФ и их марионетками как средство шантажа Украины. […] Волкер, по просьбе украинской стороны, будет говорить о заложниках и передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложников – наши ключевые приоритеты», – отметила Ирина Геращенко.

Предыдущая встреча Волкера и Суркова состоялась также в Белграде 7 октября. Первую встречу, после вступления в должность спецпредставителя США по Украине, Курт Волкер и Владислав Сурков провели в Минске 21 августа 2017. Она продолжалась три часа, стороны обсудили пути урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Донбасс – позиции Украины и России

Напомним, что для деэскалации ситуации в Донбассе Украина настаивает на введении миротворческой миссии ООН для размещения по всей оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с возможностью контроля границы с Россией.

Во время рабочего визита в Соединенные Штаты 18-21 сентября на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе, в частности – перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине», сообщает пресс-служба украинского лидера 21 сентября 2017 года.

Российская позиция заключается в желании увидеть миротворцев ООН на линии разграничения сторон в Донбассе, или обеспечивающими безопасность работников миссии ОБСЕ.

Как отмечают некоторые украинские эксперты, с момента проведения первой встречи в формате «спецпредставитель США по Украине – помощник президента России» стороны остановились на обсуждении «главных принципов», что нужно делать для урегулирования вооруженного конфликта.

Главные принципы для Донбасса

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что данная встреча имеет рабочий характер, а ее повестка неоднократно обсуждались в экспертном сообществе – обсуждение главных принципов размещения миротворческого контингента в Донбассе.

«Пока сложно говорить о конкретике и согласованности позиций, но эту встречу стоит рассматривать как «одну из» на пути переговоров между Соединенными Штатами и Россией. Учитывая статусы на переговорах господина Суркова и господина Волкера, они рассматривают украинскую тему отдельно от других», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Кучухидзе отмечает важность «украинского вопроса» в повестке переговоров Соединенных Штатов и России.

«А в контексте трех переговорных позиций – по Сирии, КНДР и Украине, последняя имеет важное значение по вопросам санкций. Санкции против России – как механизм влияния американской стороны и западных партнеров – привязаны к Минским соглашениям. Но общая глобальная тенденция такова, что «украинский вопрос» не может быть урегулирован за счет двух других – достижения прогресса по Сирии и КНДР. Важное понимание, которое есть, это то, что ни один из этих конфликтов не может быть разрешен без России», – отмечает Антон Кучухидзе.

Эксперт считает, что предстоящие в 2018 году президентские выборы в России вряд ли каким-либо образом внесут новое понимание в существующую повестку дня по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Напрямую итоги президентских выборов в России не связаны с «украинским вопросом». Есть большая доля вероятности, что президент останется тем же, его риторика и поведение, которую мы видим на протяжении последних лет, никак не изменится», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Украина и компромиссный вариант

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что результаты двухсторонних переговоров между США и Россией по вопросу о размещении миротворцев в Донбассе в любом из случаев придется согласовывать с требованиями официального Киева.

«Когда судьбу Украины решают без участия самой Украины, это не совсем правильно. Мы слышим объяснения о том, что параллельно в процессе переговоров Вашингтон и Москва могут заниматься другими вопросами. Сегодня для Соединенных Штатов приоритетны такие вопросы как Сирия и КНДР, а Москва, в свою очередь, способна оказать политическое давление на Пхеньян», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, результаты переговоров во время встречи Волкер-Сурков, по его словам, должны учитывать позицию Украины, которая не принимает российский вариант, например, о размещении «голубых касок» только на линии соприкосновения.

«На протяжении всего времени американская сторона, если судить объективно, открыто выступала в защиту украинского суверенитета. Ключевой вопрос в том – будет ли она дальше отстаивать украинские интересы или же сконцентрируется на двойной игре», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Дмитрий Воронков говорит о том, что Украина ожидает некий совместно выработанный, компромиссный вариант миротворческой миссии.

«Что же касается позиции «нормандской четверки», то европейских лидеров устроит любой компромиссный вариант, который может указывать на проблески урегулирования этого конфликта, так как все уже устали конфликтовать с Россией и не с особой охотой продолжают усложнять межгосударственные отношения. А вот позиции Украины и РФ расходятся кардинально и поэтому у меня большие сомнения, что нормандская четверка придет к какому-то консенсусу, даже при участии США», – утверждает Дмитрий Воронков.