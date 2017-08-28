КИЕВ – Официальный Вашингтон «серьезно обдумывает» вопрос поставок Украине летального оружия. Об этом спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер сказал в интервью, которое было опубликовано 27 августа на сайте британского издания The Financial Times.

Курт Волкер вновь призвал Россию соблюдать Минские соглашения. Ранее, после посещения Донбасса, американский дипломат назвал бесспорным факт присутствия России в зоне конфликта, а саму ситуацию в регионе – «горячей войной», отмечается в публикации The Financial Times.

Спецпредставитель США, посол Волкер выразил опасение, что конфликт в Донбассе обостряется, и без каких-либо действий «все будет становиться только хуже».

«Однако я не думаю, что это очень хорошо для них. Россия платит цену за пребывание в Донбассе ... И если честно, то ситуация будет становиться хуже со временем, не лучше. Ситуация, при которой Россия заморозит свои дипломатические и экономические отношения, – явно не то, к чему она может стремиться», – сказал Курт Волкер, сообщает Украинская служба «Голоса Америки».

28 августа СМИ цитируют слова посола США в Москве Джона Теффта о том, что «Вашингтон еще не принял решение по поставкам Киеву оборонительного летального оружия».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита в украинскую столицу 24 августа.

Оружие необходимо для сдерживания агрессии

Директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» Сергей Пархоменко считает, что западные страны, партнеры Украины должны представить оружие для сдерживания российской агрессии.

«Ничего удивительного в этом нет. Пока мы видим дискуссии представителей американской администрации, в какой-то мере, о том, что Соединенным Штатам невыгодно сразу ослабить Россию и усилить Украину. Почему? Потому, что таким образом появляются риски для Запада – получить сильную украинскую армию в стране, которая находится вне НАТО и не присоединилась к Евросоюзу. Западу нужны некоторые гарантии, поэтому процесс ослабления России санкциями и предоставления Украине оружия – поступательный», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Пархоменко считает, что Украина может рассчитывать на получение оружия в ближайшем будущем, поскольку ни украинское общество, ни западные партнеры не заинтересованы в «замораживании» конфликта на востоке страны.

Никто не хочет получить еще один «замороженный» конфликт, иначе Европа вернется к еще большему состоянию нестабильности из-за действий России, а в Украине могут назреть предпосылки для третьего Майдана

«Повторюсь, Западу нужны гарантии, прогнозируемость Украины, тем более, западным странам выгодно «решить вопрос» с Россией украинскими руками. Никто не хочет получить еще один «замороженный» конфликт, иначе Европа вернется к еще большему состоянию нестабильности из-за действий России, а в Украине могут назреть предпосылки для третьего Майдана. В Донбассе сегодня по разным данным находится более 680 российских танков, 1000-1200 единиц бронированной техники не считая пушек, и самоходных гаубиц – кто-то должен эту технику сдерживать?» – задает вопрос Сергей Пархоменко.

Дискуссия вокруг возможного возобновления Украиной цикла для восстановления производства ядерного оружия, по его словам, продолжается на протяжении последних двадцати лет без желания ее реализации в практической плоскости.

Отношения между США и РФ и летальное оружие для Украины

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что в Соединенных Штатах вопрос о предоставлении Украине летального оружия, в связи с текущей политической ситуацией, действительно должен обсуждаться и изучаться.

«Этот вопрос изучается и для его реализации нужен сценарий, который разрабатывается в высоких кабинетах – это все может быть и соответствует действительности. Но я сторонник идеи о том, что тема о предоставлении Украине вооружения нужна для усиления дипломатических позиций господина Волкера в диалоге, как с европейскими партнерами в нормандском формате, так и с представителем России Владиславом Сурковым для переговоров по Украине», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Кучухидзе считает, что возможное усиление Украины летальным оружием следует рассматривать также через призму внешнеполитического диалога между Белым домом и Кремлем.

Если между Соединенными Штатами и Россией в Минском процессе будет прогресс – эта тема уйдет

«От того, каковыми будут двухсторонние отношения между США и Россией по ряду глобальных вопросов и насколько удастся выйти из этого тупика, в котором находятся Минские соглашения, зависит и обсуждение о предоставлении оружия. Если между Соединенными Штатами и Россией в Минском процессе будет прогресс – эта тема уйдет. Даже когда мы говорим о декларативности достижений, в контексте реализации Минских соглашений», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Дискуссия по поводу возобновления циклов для производства ядерного оружия в Украине, по мнению эксперта, бесперспективна и на это указал спецпредставитель Госдепартамента США, посол Волкер.

«Позиция Курта Волкера четкая – Украина согласилась на Будапештский меморандум. Однако даже при сегодняшней политике России к Украине, мировое сообщество не поддержало бы желание Украины начинать разрабатывать ядерное. Сила Украины в том, чтобы объединять больших игроков вокруг себя в выстраивании линии защиты, что будет наиболее эффективным противовесом действиям России, чем просто призывы или работа над созданием ядерного оружия. В мире этого не поймут, а те даже незначительные преимущества, которые у нас могут быть перед Россией, и даже их мы потеряем», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Сигналы о принуждении к миру

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что заявления об обострении ситуации в Донбассе и о возможности предоставления Украине оружия – больше похожи на элемент давления на Москву, «способ принуждения России к миру».

Поэтому, объективно, и разговоры о предоставлении оружия, и заявления об обострении на Донбассе – это не столько констатация факта, сколько – элемент давления на Москву

«Это – сигнал для внутренней политики США (преодоление пророссийского имиджа Трампа). Но больше – эта позиция направлена на уменьшение российского политического и, прежде всего, экономического воздействия на Европейский Союз. Поэтому, объективно, и разговоры о предоставлении оружия, и заявления об обострении на Донбассе – это не столько констатация факта, сколько – элемент давления на Москву. Средство принуждения России к миру (выполнение Минска-2) и экономических уступок в Европе», – отмечает Богдан Петренко.

Курт Волкер о ядерном потенциале

Напомним, что в эксклюзивном интервью в эфире украинского телеканала «Прямой» 26 августа спецпредставитель Госдепартамента, посол Волкер отметил, что отказ Украины от ядерного потенциала и подписание Будапештского меморандума был правильным решением.

«Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс. Сейчас у нас есть большие проблемы в сфере безопасности с Россией, на востоке и в связи с аннексией Крыма. И это действительно большая проблема безопасности. Потому что в 1994 году никто и не думал, что Россия может так сделать. Никто не ожидал, что появится такая проблема, над которой мы должны работать», – отметил Курт Волкер.