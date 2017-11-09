США намерены помочь Украине в обеспечении безопасности

КИЕВ – Проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2018 финансовый год предусматривает $350 миллионов для Украины. Об этом сообщается в среду на сайте Комитета Сената США по вооруженным силам в докладе к проекту федерального Закона о бюджете в поддержку национальной обороны США (National Defense Authorization Act).

«[Закон] ассигнует 350 миллионов долларов США на оказание помощи в области безопасности Украины, включая оборонительную летальную помощь», – отмечается в проекте Закона.

Американские законодатели подчеркивают, что половина из этих средств обусловлена – ее выделят после того, как министр обороны США подтвердит, что Украина приняла значительные меры для проведения критически важных для оборонной сферы институциональных реформ, необходимых для поддержания потенциала, созданного с использованием предоставленной помощи в сфере безопасности.

Среди мотивов для выделения Украине и другим странам помощи, отмечаются российская дезинформация, пропаганда, кибератаки, вмешательства в выборы, активные гибридные и военные действия.

«Они представляют собой не только угрозу интересам безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров в Европе, но также и целостности западных демократий, а также институтов и союзов, которые они поддерживают», – подчеркивается в докладе.

Для целей Европейской инициативы сдерживания в оборонном проекте бюджета Соединенных Штатов на следующий год предусмотрены сто миллионов долларов. Отмечается, что эти средства выделяются для «улучшения противодействия и наращивание способностей сдерживания российской агрессии».

Всего на оборонные нужды США планируют выделить в 2018 году 626,4 миллиардов долларов, это на 26,1 миллиарда долларов больше, чем в официальном запросе президента Дональда Трампа.

Для окончательного утверждения законопроект должен пройти голосование в Сенате и Палате представителей, после чего его должен подписать президент Соединенных Штатов.

Напомним, что на 2017 год Соединенные Штаты выделили 350 миллионов долларов для обеспечения безопасности и обороны Украины.

Финансовая помощь, как факт политической поддержки

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что сам факт оказания помощи на оборонные и военные нужды следует рассматривать как политическую поддержку Соединенными Штатами Украины в ее борьбе за суверенитет.

«Выделение Украине 350 млн. долларов – это демонстрация всему миру серьезности позиции США относительно действий России.

«Выделение Украине 350 млн. долларов – это демонстрация всему миру серьезности позиции США относительно действий России. Размер суммы характеризует уровень приоритетности украинской темы для американского истеблишмента. При этом для США важно решить сразу несколько задач: подать необходимый сигнал мировому сообществу, в том числе России, оказать финансовую поддержку Украине и при этом оставить возможность для диалога и переговоров с Москвой», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что именно по этой причине – оставить возможность для переговоров с Россией – средства Соединенных Штатов предполагается направить не на закупку наступательного летального оружия, а на материально-техническое обеспечение украинской армии и обеспечение тренингов для военных.

«Этот сигнал мировому сообществу особенно важен на фоне похолодания отношений между Украиной и отдельными европейскими странами, а также заметно снизившейся активности Европы в направлении урегулирования конфликта на востоке Украины», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

Он считает, что Соединенные Штаты не намерены пускать дело на самотек и будут демонстрировать Украине свою полную и безоговорочную поддержку.

Помощь, усилия украинского народа и веские аргументы

Эксперт по вопросам международной безопасности Украинского независимого центра политических исследований Виталий Мартынюк считает, что статья расходов американских финансов для Украины предусматривает баланс между выделением средств на технические и консалтинговые цели.

Но с другой стороны, то, что Украина может и рассчитывает на свои силы, своими военными ресурсами останавливает агрессию на востоке – это заслуга нашего народа.

«Вероятно, что сегодня в Соединенных Штатах есть понимание – Украина может своими силами, своей техникой, сдерживать российскую агрессию. Однако, если есть такое мнение, то оно в некотором роде притупляет ощущение необходимости увеличивать сумму помощи. Но с другой стороны, то, что Украина может и рассчитывает на свои силы, своими военными ресурсами останавливает агрессию на востоке – это заслуга нашего народа. Хотя, несомненно, в рамках украинских расходов на армию, оборону и вооружение, 350 миллионов это не так и много», – говорит Виталий Мартынюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению эксперта, Украина нуждается в поддержке для реформирования армии не меньше, чем в укреплении обороны дополнительной военной техникой.

«Да, нам нужна техника, экипировка, боеприпасы, но и обеспечение учений, тренингов, слаживания с военными НАТО, проведение реформ в Вооруженных силах. Статьи американского бюджета для помощи Украине расписаны таким образом, что американские налогоплательщики понимают, куда расходуются их деньги», – подчеркивает Виталий Мартынюк.

Он считает, что Украина могла бы рассчитывать на больший объем помощи от Соединенных Штатов, однако для этого необходимы веские аргументы со стороны официального Киева.

Литва поддерживает украинских военных

Литва готова поставлять летальное оружие в Украину в будущем, исходя из собственных возможностей.

«Относительно летального оружия – да, мы уже предоставили его несколько лет назад. И наша позиция остается относительноо этого неизменной: у нас есть намерения делать это и в будущем. Конечно, в зависимости от наших возможностей», – заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис (Raimundas Karoblis) в интервью Украинской службе Радио Свобода 9 ноября.

Он напомнил, что Литва оказывает всевозможную помощь Украине.

«В первую очередь, среди наших приоритетов – предоставление тренировочной поддержки и помощь в реформах украинской системы обороны. […] Мы предоставляем инструкторов и начальную помощь украинским сухопутным войскам, силам специального назначения и военной полиции. Кроме того, мы также помогаем в лечении и реабилитации раненных военных», – подчеркнул Раймундас Кароблис.

Украинское национальное информационное агентство напоминает, что в 2016 году Литва поставила Украине 60 пулеметов КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 мм, устанавливается на БТР) и 86 пулеметов ДШК (крупнокалиберный пулемет Дехтярева-Шпагина, калибр 12,7 мм, используется на станке и устанавливается на технику).