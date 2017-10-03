Верховная Рада Украины поддержала закон о судебной реформе

КИЕВ – Народные депутаты Украины поддержали законопроект, который вносит изменения в Хозяйственный, Гражданский процессуальные, а также Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.

За семь пленарных дней до момента итогового голосования 3 октября в Верховной Раде было рассмотрено 4383 поправки, которые входят в пакет судебной реформы.

Законопроект поддержали 234 народных депутата при минимально необходимом количестве – в 226 голосов.

В Пояснительной записке к закону, который объединил процесс внесения тысяч поправок в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины указывается, как минимум, десять «процессуальных проблем» в судебной системе власти, которые необходимо преодолеть.

«Первоочередным изменением, которое нашло отражение во всех процессуальных кодексах, является внедрение эффективной защиты прав лица, обращающегося в суд, как превалирующей задачи судопроизводства», – отмечается в Пояснительной записке, сообщает интернет-сайт Верховной Рады.

Закон, определяющий развитие судебной реформы в Украине, поддержали представители крупных пропрезидентских фракций в парламенте – Блок Петра Порошенко, Народный фронт, меньшая половина Оппозиционного блока.

Всеукраинское объединение Батьківщина (Родина) и Объединение Самопомоч (Самопомощь) и другие народные депутаты – выступили против.

«К сожалению, это было голосование так же, как во времена Януковича: с нарушением всех норм регламента, когда голосов изначально не было, а потом появились, с фиксированием фактов «кнопкодавления». Им нужен был этот закон, и они его проголосовали, наплевав на всех», – сказал в интервью журналистам член фракции Батьківщина, народный депутат Сергей Власенко.

Он отметил, что «все, что сегодня происходило в Верховной Раде, направлено на обеспечение тотального контроля Порошенко и его окружения над судебной системой нашего государства, а также для создания из суда репрессивного механизма как против граждан Украины, так и против своих политических оппонентов», сообщает 3 октября пресс-служба Всеукраинское объединение Батьківщина.

Ликвидация коррупции в судах

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов говорит, что Украина фактически завершила судебную реформу и ликвидировала систему, которая была основой коррупции в судах.

«Закон, который принят, – это внесение изменений в процессуальные кодексы Украины – административный, хозяйственный, гражданский. В них теперь достаточно изменений, в рамках масштабной судебной реформы. Этим законом подводится черта под серьезным периодом. Можно говорить о том, что в Украине впервые такая масштабная реформа приводится к логическому завершению», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Леонов отмечает, что судебная реформа вводит абсолютно новое понятие и процедуру обращения граждан – позволяет написать конституционную жалобу в связи с возможными нарушениями норм Основного закона.

Когда реформа будет окончательно завершена, президент потеряет право ликвидировать и создавать суды, это будет делать исключительно парламент

«Фактически, каждый гражданин страны может обратиться в Конституционный суд по поводу нарушения его прав. Стоит отметить, что урезается влияние президентской власти на судебную ветвь. Когда реформа будет окончательно завершена, президент потеряет право ликвидировать и создавать суды, это будет делать исключительно парламент. К главному результату реформ я отнес бы тот факт, что лидер государства теряет огромное количество рычагов на судебную систему», – подчеркивает Александр Леонов.

Правда, он отмечает, что необходим некоторый переходной период для того, чтобы судебная реформа заработала в полном объеме.

«Возможно, это произойдет при следующей президентской каденции. В течение переходного периода будет происходить перестройка судебной системы и формирование судов, например, как сейчас по конкурсу Верховного суда Украины, после чего влияние президента на судебную систему уменьшится, и судебная власть станет независимой как никогда ранее», – отмечает Александр Леонов.

Эксперт подчеркивает, что рамочно и концептуально судебная реформа произошла, однако в нее, в течение 10-12 лет, могут вноситься изменения. И это практика распространена во всем мире, подчеркивает Александр Леонов.

О парадоксах в украинском политикуме

Вместе с тем, Директор «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков считает, что, наоборот судебная реформа «в определенной степени» закрепит влияние «администрации президента» на судебную власть в стране.

Дмитрий Разумков говорит о том, что многие из тех важных правок, которые вносились оппозиционными депутатами, не учитывались в действующем законодательстве.

«Парадокс украинского политикума в том, что место нахождения политика определяет его форму поведения.

«Парадокс украинского политикума в том, что место нахождения политика определяет его форму поведения. Когда наши сегодняшние власти находились в оппозиции, я думаю, что они бы жестко критиковали эту реформу, которую сегодня лоббировали. Но когда власть меняется с оппозицией местами, никто не хочет услышать инициативу оппозиции, и провести ее через парламент тяжело», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Результаты судебной реформы, по словам Дмитрия Разумкова, вряд ли предоставят больше условий для защиты интересов простых украинцев.

«Если мы посмотрим на один из вызовов, которые выдвигались обществом нынешней власти почти четыре года назад и после Революции достоинства – это была борьба с коррупцией, борьба с коррупцией в судебной вертикали. Судебная вертикаль в Украине всегда была зависима от провластных структур, и, несмотря на то, что реформе дан старт, сказать, что многое измениться в лучшую сторону, не приходится», – подчеркивает Дмитрий Разумков.

В практическом измерении результаты судебной реформы, по его словам, будут доступны гражданам с достатком выше среднего.

«Судебные разбирательства для рядовых украинцев в сегодняшних социально-экономических условиях становятся фактически недоступной роскошью: значительно вырастет судебный сбор, который сегодня составляет 1600 гривен (приблизительно 60 долларов); проигрыш в суде может обернуться издержками выигравшей стороны и оплатой услуг ее адвокатов. Представлять ваши интересы в суде может только адвокат, у которого есть лицензия на такую деятельность. Раньше допускался любой защитник, который обладает юридическими знаниями», – считает Дмитрий Разумков.

Открытость судебных процессов, отмечает Дмитрий Разумков, остается под вопросом, поскольку судью теперь никто не регламентирует по вопросу допуска прессы на заседания.