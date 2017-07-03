Спикер Верховной Рады: всеми силами приближать день присоединения к НАТО

КИЕВ – Украина должна сделать все возможное, чтобы стать членом НАТО. Об этом 3 июля заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге для журналистов.

«Я считаю, что Украина должна стать одной из следующих стран после Черногории, которая получит членство в Североатлантическом альянсе. Мы должны делать все возможное, чтобы до 2020 года привести сектор безопасности Украины в соответствие со стандартами НАТО, а затем нужно будет лишь политическое решение. Мы должны всеми силами приближать тот день, когда Украина сможет подать заявку и стать членом Альянса», – подчеркнул Андрей Парубий.

Он отметил, что Украина располагает опытом противостояния с Россией, который может пригодиться для всех членов НАТО.

«Украинское государство и Североатлантический альянс имеют одинаковые ценности, цели и задачи

«Украинское государство и Североатлантический альянс имеют одинаковые ценности, цели и задачи. Прежде всего – это отсутствие каких-либо агрессивных намерений и территориальных претензий, а также твердое желание жить в мирном и стабильном свободном мире», – отметил Андрей Парубий.

В выступлении перед членами депутатского корпуса по случаю 20-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, он сказал, что «за эти двадцать лет страна прошла непростой политический путь в своем стремлении оторваться от коммунистического колониального прошлого и стать полноправным членом семьи свободных народов».

«Прямым доказательством необратимости нашего выбора является и самая высокая цена, которую сегодня платит Украина в борьбе против российского агрессора. За наше право быть свободными и самим решать свою судьбу, в Донбассе кладут жизни лучшие сыны и дочери Украины – молодые воины, которые с оружием в руках защищают нашу независимость от реваншистской путинской России», – утверждает Андрей Парубий.

По мнению вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина, сталкиваясь с агрессией России, требует четкой и консолидированной поддержки партнеров по Североатлантическому альянсу.

Главная цель России – управляемый хаос на международной арене»

«Вызовы безопасности Украины широко известны. Это военная, торговая и деловая агрессия России. Аннексия Крыма, террористические атаки, кибертерроризм и пропаганда. Вместе с тем, это вызовы не только для Украины, но и для всего мира. Главная цель России – управляемый хаос на международной арене», – отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает 3 июля пресс-служба украинского правительства.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что Украина является не только получателем международной помощи, но и становится активным донором безопасности в Европе и мире.

«Мы не хотим быть в «серой зоне». Украина не буфер и не мост, а восточноевропейская граница НАТО. Форпост», – сказала она.

Ключевой вопрос безопасности и доверие граждан к НАТО

По словам историка и политолога Александра Палия, ключевой вопрос, который определяет присоединение Украины к НАТО, – это политическая воля со стороны членов Альянса, и волеизъявление украинских граждан.

Для Украины нужна политическая воля ключевых стран – несомненно, Соединенных Штатов»

«Похожую ситуацию мы видели в 2000 году со странами Балтии – они не могли даже представить, что будут членами Альянса в ближайшей перспективе. Потом в 2002 году достаточно легко было принято решение о присоединении, и в 2004 году во время очередного расширения – Латвия, Латвия и Эстония стали членами Альянса. Для Украины нужна политическая воля ключевых стран – несомненно, Соединенных Штатов», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Палий считает, что успех Украины в сфере построения собственной безопасности, для страны может стать путевкой присоединения к Альянсу и примером для других стран НАТО.

Если несколько лет назад вступление в Альянс поддерживали семнадцать процентов украинцев, то сегодня – больше пятидесяти, а в случае проведения референдума, результат будет еще большим – до 75 процентов поддержки»

«Сегодня можно говорить о том, что в международной политике зависит все от момента и политической воли и способности демонстрировать результат. Мы увидели, что в результате российской агрессии нейтралитет – это ненадежная система безопасности, и она может быть нарушена в любой момент. В стране в четыре раза увеличилась поддержка инициативы вступления в НАТО. Если несколько лет назад вступление в Альянс поддерживали семнадцать процентов украинцев, то сегодня – больше пятидесяти, а в случае проведения референдума, результат будет еще большим – до 75 процентов поддержки», – отмечает Александр Палий.

Он считает, что такая «народная поддержка» идеи присоединения к Альянсу, могла бы быть оцененной в штаб-квартире Североатлантического блока.

«Не думаю, что во всех странах-членах Альянса есть такая безоговорочная поддержка. Ситуация на востоке Украины не должна быть препятствием», – считает Александр Палий.

Приоритет – в Евроатлантической интеграции

Политический эксперт, директор Центра общественных отношений Евгений Магда говорит о том, что по вопросу вступления в НАТО, Украина продвигается гораздо быстрее, чем несколько лет назад. Однако необходимо понимать сложность вопроса о присоединении страны к Альянсу, отмечает политический эксперт.

«Между процессом достижения стандартов НАТО и вступлением в НАТО есть определенная дистанция. Сегодня Украина продвигается к членству гораздо быстрее, чем в другие годы независимости, но согласие принимается консенсусом. Украина имеет негативный опыт 2008 года, когда на саммите НАТО в Бухаресте нам не дали даже План действий по членству в НАТО. С таким соседом, как Россия, тем более в состоянии конфликта, государства в Альянс не принимают», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Евгений Магда считает, что Украина не должна останавливаться на пути проведения реформ, развития евроатлантического сотрудничества.

«В любом из случаев, мы должны проводить военную реформу, демократизацию общества, эффективную борьбу с коррупцией, создавать боеспособную армию и продвигаться по евроатлантическому пути развития

«В любом из случаев, мы должны проводить военную реформу, демократизацию общества, эффективную борьбу с коррупцией, создавать боеспособную армию и продвигаться по евроатлантическому пути развития, не питая особых иллюзий по поводу быстрого вступления в НАТО. Логику заявления украинских политиков, которые говорят о том, что мы вступим обязательно в НАТО, понять можно, но у нас есть такой сосед, как Россия, при котором в СНГ никто не смог достичь критериев присоединения к Альянсу», – отмечает Евгений Магда.

Опыт сотрудничества нейтральной Финляндии с НАТО, Евгений Магда называет показательным для Украины.

«Для Украины важно наблюдать и учитывать, как будет развиваться ситуация у нейтральной Финляндии с НАТО. Имея общие границы с Россией, интересно, как будет реагировать НАТО, в случае, если Финляндия подаст заявку. Несомненно, следует учитывать, что Украина имеет конфликт с Россией, однако интересно, какие будут учитываться критерии для страны, сопредельной с Россией, и не увидим ли мы в таком случае, двойных стандартов по отношению к Украине», – подчеркивает Евгений Магда.

Тем не менее, он говорит, что НАТО могло бы укрепить позиции мирового лидера по вопросам безопасности за счет расширения и присоединения Украины.