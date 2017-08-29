В Украине подготовили законопроект, определяющий Россию – страной-агрессором

КИЕВ – На рассмотрение Верховной Рады может быть внесен законопроект, который впервые на законодательном уровне определяет Россию – как страну-агрессора. Об этом в эфире Пятого канала в программе «Час.Підсумки дня» (Время.Итоги дня) заявила 28 августа представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Этот закон, цитирует Пятый канал Ирину Луценко, готов на 99 процентов к внесению на рассмотрение украинского парламента.

«Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть, закон о государственной политике Украины и направлениях государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса», – отметила Ирина Луценко.

«Усиливается значение министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. И вводится впервые в украинском законодательстве понятие, что Россия-агрессор. Наши партнеры нас всегда спрашивают: вы хотите усилить санкции, а у вас в украинском законодательстве на уровне закона обозначено, что Россия – это агрессор? У нас вводится понятие самообороны потому, что мы хотим отойти от формулирования «антитеррористическая операция». Все прекрасно понимают, что не только террористы работают, но и Россия ввела свой контингент. […] Мы самообороняемся, что созвучно с 51 статьей Устава ООН, которая разрешает нам просить летальное оборонное оружие. […] Это будет дополнительная законное основание», – подчеркнула Ирина Луценко.

Данный законопроект, по словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, разрабатывался с участием экспертов, специалистов из администрации президента, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, юристами, представителями министерства иностранных дел Украины и министерства юстиции.

«…И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде», – сказала Ирину Луценко.

Реакция российских законодателей

В комментарии ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что законопроект, подготовленный в Украине, где впервые Россия определена как «"страна-агрессор", является пустым сотрясанием воздуха в расчете на получение определенных политических дивидендов на Западе».

«С агрессором не торгуют ни газом, ни нефтью, не берут у нее помощь. В страну-агрессор не ездят миллионы своих же сограждан на заработки. Трудно себе представить, что наши поехали бы во время Великой Отечественной войны на работу в Германию, кроме как под дулом пистолета, как это было в истории», – добавил Леонид Калашников, сообщает ТАСС.

Закон для востока страны

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что данная законодательная инициатива позволяет юридически закрепить статус происходящего на востоке страны.

Статус АТО размыт, и не дает возможности и украинской армии действовать свободно

«Это определяет юридический статус того, что у нас происходит на востоке Украины. Статус АТО размыт, и не дает возможности и украинской армии действовать свободно. Признание России агрессором уже не настолько рискованно, как это было ранее потому, что Россия могла начать полномасштабную войну и тогда мы бы имели дело с развитием различных негативных сценариев», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тарас Загородний считает, что визит главы Пентагона в Украину Джеймса Мэттиса в День независимости «де-факто означало объявление Киева союзником Соединенных Штатов и демонстрацией желания предоставить оружие в случае широкомасштабной российской агрессии».

Это означает, что Украина получает возможность официально поднять вопрос об оккупации Россией территорий ЛНР-ДНР и Крыма

«Подобная законодательная инициатива упрощает работу Украины в юридическом направлении. Страна-агрессор, которая оккупировала территорию, несет полную ответственность за работу социальной структуры и всего, что с ней связано на территории незаконных образований. Это означает, что Украина получает возможность официально поднять вопрос об оккупации Россией территорий ЛНР-ДНР и Крыма, а Россия обязана отвечать на юридически обоснованные претензии согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения на оккупированных территориях», – подчеркивает Тарас Загородний.

Вместе с тем, он считает, что данный законопроект не нарушит права тех граждан Украины, которые в силу разных причин, не готовы поддерживать данную инициативу власти.

«Парламент Украины является представительским органом власти. Те, кто выступает против этого закона, могут проголосовать против», – сказал Тарас Загородний.

Проект закона во внутриполитической дискуссии

Политолог и аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова данный проект закона называет «достаточно громкой инициативой», которую нужно провести через сессионный зал Верховной Рады.

Отдельные фракции могут поддержать эту инициативу, но хватит ли голосов, чтобы ее принять?

«Ранее подобные инициативы больше звучали не от имени Блока Петра Порошенко, а от Народного фронта – усилить пограничный контроль с Россией, ввести визы. Политики начинают заигрывать со своим электоратом и выдают желаемое за действительное. Отдельные фракции могут поддержать эту инициативу, но хватит ли голосов, чтобы ее принять? Сомнительно, не думаю, что лето использовалось для того, чтобы превратить коалицию чем-то в монолитное: мы входим в новый политический сезон с тем же раздором, который и был, а это значит, что голосов постоянно будет не хватать», – говорит Александра Решмедилова корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александра Решмедилова считает, что в сентябре народные депутаты будут поглощены текущими вопросами функционирования украинского государства, и до сих пор вопрос определения России страной-агрессором не был среди актуальных.

«Парламент будет поглощен внутренними чистками, опять будут поиски неугодных, накануне отопительного сезона необходимо будет принять реформы. Украина явно находится во внутренней повестке дня, некотором информационном вакууме, которым кормят общественность», – подчеркивает Александра Решмедилова.

Приоритетность в законотворческой работе Верховной Рады, по ее словам, можно будет определить после заседания Согласительного совета фракций в следующий понедельник, на котором народные депутаты сформируют повестку работы законодательного органа республики.

Напомним, что пленарные заседания седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва начнутся 5 сентября 2017 года и продлятся до 2 февраля 2018 года.