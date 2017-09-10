Саакашвили: «Я собираюсь просто въехать в Украину»

КИЕВ – У бывшего губернатора Одесской области, который 10 сентября начал свое возвращение в Украину, нет плана «Б» – на случай, если попытка окажется неудачной.

Об этом он заявил в интервью журналистам в польском городе Жешуве, который находится на польско-украинской границе, передает телеканал NewsOne.

«Я не собираюсь устраивать никакие Майданы, я собираюсь просто въехать в Украину. Хотя мне очень приятно, что сотни человек собрались сегодня не в центре города, а практически в поле, чтобы защитить не столько меня, сколько свои права», – отметил Михаил Саакашвили.

Бывший президент Грузии и один из активных политических оппонентов нынешней украинской власти заявил о том, что у него нет «плана «Б» на случай, если его не пустят в Украину».

Процесс возвращения Михаила Саакашвили транслируют на своих страницах в Интернете и Фейсбуке несколько украинских телеканалов, политики и простые граждане.

Как сообщает украинская пресса, 9 сентября сторонники Михаила Саакашвили во Львовской области возле пропускного пункта «Краковец» разбили палаточный лагерь и установили сцену.

Информационное агентство УНИАН сообщает, что полиция патрулирует местность и подъезды к автомобильному пункту пропуска «Краковец».

По данным пресс-службы партии «Рух нових сил» (Движение новых сил), в этом лагере находится более тысячи людей и установлено триста палаток.

Однако заявленный маршрут пересечения границы через пропускной пункт «Краковец» с 10:00 до 16:00 по местному времени 10 сентября был изменен, и Михаил Саакашвили сообщил журналистам, что «для того, чтобы избежать провокаций» готов пересечь границу на поезде.

«Чтобы избежать провокаций, мы все посоветовались и решили, что мы можем поехать сейчас на «Интерсити». Если вы согласны, мы организуем, чтобы все попали на поезд и все вместе поехали, – и так пересекать границу», – предложил Михаил Саакашвили.

Как отметила лидер Всеукраинского объединения «Батькивщіна» Юлия Тимошенко, выступая в Польше на брифинге для журналистов вместе с Михаилом Саакашвили, «26 лет независимости украинский народ борется за право быть европейской нацией».

«За право быть свободной и демократической. И сегодня, после двух революций, я должна констатировать, что в Украине остается коррумпированная диктатура, имя президента поменялось, но не поменялась суть того, что он делает. И то, что произошло с Михаилом Саакашвили, а по сути, его лишили единственного гражданства, оставив без права стать ногой на свою родную землю там, где он и учился, и жил, где в последнее время боролся, – также ведут себя со всеми украинцами. Коррупция и бесчестие, несправедливость захлестнули Украину», – отметила Юлия Тимошенко в ходе онлайн трансляции не телеканале NewsOne.

Она призвала всех украинцев, «не молчать, не терпеть и не принимать» несправедливость поскольку это не позволит достичь европейское будущее страны.

«Наше дело не завершено, и я хочу поблагодарить Михаила Саакашвили за то, что он в этой борьбе был и остается вместе с украинским народом. Я верю в Украину – Украина будет сильной европейской страной, но нам нужно довести наше дело до конца», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Как сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки», история возвращения бывшего губернатора Одесской области, и бывшего президента Грузии в Украину активно обсуждается в украинском сегменте интернета.

«Весь Фейсбук – в Краковец, а я, «скучный человек», в Одессу. Там были разные очень «крутые политические» губернаторы, но так и не решили проблему, в целых трех районах Одесской области полностью отсутствует украинское телевидение и радио. Зато вовсю идет российское с Приднестровья», – пишет на своей странице народный депутат, председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в Верховной Раде Виктория Сюмар.

Два последующих дня, подчеркивает Виктория Сюмар, она планирует с коллегами из парламентского комитета «объехать границу с Румынией и Приднестровьем и сделать план как решать эту проблему».

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об это сообщила Украинская редакция Радио Свобода 27 июля 2017 года, публикуя ответ на запрос в адрес администрации президента Украины.

«По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ», – отмечалось в ответеадминистрации президента Украины.