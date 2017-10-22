Киев: стычки протестующих с полицией у стен Верховной Рады

В Киеве в результате потасовки возле Верховной Рады Украины пострадал полицейский. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Фейсбуке 22 октября.

«Сегодня около 18:30 со стороны улицы Шелковичной неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранителями. В результате возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина ударил полицейского по голове, от чего тот потерял сознание и упал на землю. Пострадавшему оказывают помощь врачи «скорой». Правонарушитель задержан для установления всех обстоятельств инцидента, проинформировали в полиции.

По сообщениям СМИ, во время столкновений с протестующими у здания Верховной рады полиция применила слезоточивый газ.

Стычка произошла из-за того, что участники митинга попытались освободить заблокированный автомобиль со звуковой аппаратурой, который полиция не пускала на площадь у парламента.

Во время веча на площади Конституции возле Верховной Рады бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подчеркнул: «Мы говорим не только о том, что было плохим и какие возможности мы потеряли».

«В следующие недели мы должны стоять тут и перестроить эту площадку в спокойное, мощное и чистое место. Чтобы было ощущение нормальности. Мы будем ездить и рассказывать людям, о чем мы тут говорим и поднимать их за будущее, за надежду, за веру», – отметил Михаил Саакашвили.

Требования участников акции

Напомним, что Всеукраинская акция в поддержку политической реформы началась в Киеве 17 октября на площади Конституции возле Верховной Рады. Требования протестующих: принять новый закон о выборах народных депутатов Украины; создать антикоррупционный суд; отменить депутатскую неприкосновенность.

Бывший президент Грузии, и бывший губернатор Одесской области Михаил

Саакашвили 21 октября презентовал «План спасения Украины за 70 дней». «Первая сессионная неделя должна изменить политическую систему. Первый закон должен быть об импичменте президенту Украины, новый закон о выборах народных депутатов, немедленно закон о снятии депутатской неприкосновенности, четвертый закон – это закон про олигархов. Они больше всего этого боятся», – сказал Михаил Саакашвили 21 октября возле украинского парламента.

О ценностях Майдана

Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что события, происходящие под стенами Верховной Рады, «обесценивают те истинные ценности, за которые стоял Майдан в 2013-2014, обесценивают ту борьбу, обесценивают саму идею народного протеста».

«Для тех, кто выстоял на Майдане, любая попытка имитации Майдана выглядит не просто бессмысленно – она выглядит отвратительно. Майдан был действительно народным сдвигом в защиту собственного достоинства и не имел никакого отношения ккраткосрочным интересов любых политиков. Он не созывался политиками, более того – там долго не принимали политиков. То, что происходит на этой неделе, – имитация, грубая и циничная. Она не могла быть удачной. Вырвать с повестки дня реформ отдельные вопросы и назвать это «большой политической реформой», отчаянно и бесперспективно провоцировать драки и безнадежно взывать «Киев, вставай!» – и все это лишь для того, чтобы раскачать страну, получив на этой волне какие-то политические дивиденды – это даже хуже цинизм», – написала Иванна Климпуш-Цинцадзе 22 октября на своей странице в Фейсбуке.

Украинский вице-премьер подчеркнула, что «каждый на своем месте должен делать максимум для необратимости реальных изменений»