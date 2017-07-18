Проект «Малороссия» – бесперспективный креатив донецких сепаратистов

КИЕВ – Информационные сайты сепаратистских республик на востоке Украины сообщают 18 июля о желании лидера самопровозглашенной ДНР создать с самопровозглашенной ЛНР новое государство – «Малороссию».

«Мы, представители регионов бывшей «Украины» (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», – отмечается в так называемом конституционном акте, который был представлен в Донецке.

В связи с этим заявлением лидеров донецких сепаратистов Александра Захарченко, российские и украинские издания цитируют слова представителя самопровозглашенной ДНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе Дениса Пушилина о том, что подобные инициативы «правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума».

«Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества. Что касается правовых аспектов – нормативных актов нет, политических задач в этом направлении перед парламентами ДНР и ЛНР не стоит», – отмечает Денис Пушилин.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса. Во время визита в Грузию президент напомнил о том, что проект «Новороссия» был похоронен и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», – заявил Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

На своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер украинского парламента, народный депутат Ирина Геращенко ответила на вопрос – почему именно сейчас прозвучали эти “феерические” заявления от главаря боевиков?

«Они озвучивают то, что им написал Кремль, что в их глупые головы вложил Кремль, назначил их «вождями». «Новороссия», «Малороссия» – это «история», которую пишет Кремль, в упор не видит Украину и бесится, что Украина была, есть и будет. Почему именно сейчас эти очередные шизофренические заявления? Потому, что завтра Минск, очередные встречи, и там ОРДЛО нужно отвлекать внимание от темы заложников, темы безопасности», – подчеркивает Ирина Геращенко.

Она напоминает о том, что до конца июля должны состояться телефонные переговоры в нормандском формате.

«И Владимиру Путину нужно поднимать ставки, продолжать свою циничную игру, что «нас там нет», «это молодые республики» и «непокоренные народы Донбасса», с которыми Киеву надо вести прямой диалог», – пишет Ирина Геращенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пишет в Твиттере о том, что идея создания «Малороссии» – это попытка разыграть абхазский сценарий в Донбассе.

«Мы с партнерами не дадим этого сделать», – подчеркнул министр Павел Климкин.

Заявление лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании проекта под названием «Малороссия» осудили в правительстве Германии, сообщает Немецкая волна.

«Этот шаг полностью неприемлем. У Захарченко нет полномочий говорить от имени этой части Украины», – сообщили журналистам в правительстве страны во вторник, 18 июля.

Слова лидера донецких сепаратистов о «проекте “Малороссия”» вызвали широкое обсуждение среди украинских экспертов.

Более изощренный, чем “новороссия”, концепт

Украинский эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян считает, что подобного рода заявления и проекты свидетельствуют о неминуемом – сепаратистский проект на востоке страны провалился.

«При всей абсурдности этого заявления от человека, который это озвучивает, и не может принимать никаких решений, в нем кроются важные вещи. Мы видим, что Россия свернула проект «Новороссия», и говорит теперь о «Малороссии». Это другой проект, он по задумке, охватывает другие регионы Украины. В данном случае России не удалось втолкнуть ДНР-ЛНР в Украину, теперь они пошли от обратного: сепаратисты демонстрируют желание интегрировать всю страну. Теперь концепция строится на субъектности и автономности отдельных территорий Донецкой и Луганской областей в составе Украины, а на том – каким должен быть статус регионов и как должна выглядеть Украина», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олег Саакян отмечает постоянное снижение международного доверия к действиям России, процесс, который в Кремле, по его словам, не может не беспокоить администрацию президента Владимира Путина.

«Очевидно, что переговоры во время саммита Большой двадцатки не дали ожидаемых результатов, в острую фазу вступили американо-российские отношения на фоне дипломатических скандалов, по «украинскому вопросу» назначен спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, из лагеря ястребов, который жестко выражал свою позицию относительно России и демонстрирует глубокое понимание проблематики по «украинскому вопросу». События, связанные с годовщиной МН17, заявления представителей международной группы по расследованию о возможном заочном осуждении виновных в этой трагедии. Целый достаточно резких заявлений западного мира свидетельствует о сужении поля для российской внешней политики и действий», – утверждает Олег Саакян.

Вместе с тем, Олег Саакян говорит о неэффективности минского формата, на фоне которого продуцируются подобного рода заявления и инициативы.

«В какой-то мере, украинские политические элиты реагируют на такие заявления потому, что понимают неэффективность минского формата, с последующим его завершением и ответственностью за его невыполнение. Подобным заявлением Александр Захарченко передает козырь украинской стороне о неэффективности Минска-2», – считает Олег Саакян.

Он называет недопустимым спекуляцию на общеукраинских ценностях – языке, личности Богдана Хмельницкого, его гетманских атрибутах – флаге, и говорит о том, что в действиях Донецка усматривается желание Москвы распространить свое желание на всю Украину.

«Однако будущего у этого проекта нет, как и у предыдущего – «Новороссии» – тоже не было. И у последующих – тоже. Хотя нынешний концепт более глубинный и изощренный, чем топорный – “Новороссия”», – подчеркивает Олег Саакян.

Сценарий – на переформатирование «республик»

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что на сегодняшний день «для донецко-луганского тандема и его российских кураторов сейчас не лучшее время».

«На самом же деле, Соединенные Штаты и Франция заняли жесткую позицию и, судя по всему, Германия готова присоединиться к ним. Как показало время, затягивание процесса на определенном этапе играло свою роль, и мировые партнеры утрачивали интерес к украинской проблеме и желание самим разбираться в ней. Они уже начали давление на Украину и готовы были смириться с позицией России, но активное вмешательство россиян в американские и французские выборы дали обратный эффект, к которому Россия оказалась не готова», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Курпас считает, что если геополитические отношения между США, Европейским Союзом и Россией пойдут по сегодняшнему западному сценарию, то Владимир Путин в краткосрочной перспективе, накануне президентских выборов в России, может потерять влияние на Донбасс.

«А такая позиция западных стран на мировой арене ему баллов в умах российских избирателей не добавит точно! Именно поэтому сейчас запущен пробный сценарий с переформатированием самопровозглашенных республик, чтоб выиграть время и обнулить все договоренности – в минском и нормандском форматах», – отмечает Алексей Курпас.

Реакция Фейсбука на «проект Малороссия»

Политолог Алексей Куринный пишет на своей странице в социальных сетях о том, что Украине в перспективе следует признать правопреемство страны от УНР, чтобы дать возможность представителям пророссийской идеологии «идейно «пастись» исключительно на большевистских, сепаратистских темах».

«И закрыть вопрос хоть и призрачного, но еще юридически неотмененного официально и действительного для нас правового поля УССР», – отмечает политолог Алексей Куринный.

Политолог Петр Олещук считает, что проект «Малороссия» возник как решение Кремля.

«У меня нет никаких сомнений, что никакой Захарченко ничего подобного придумать не мог», – отмечает Петр Олещук.

Он называет несколько причин – административную, управленческую, идеологическую и другие, которые вынудили объявить о создании «Малороссии».

«Очевидно, мы имеем дело с технической заменой правящих элит. Видимо, скоро все дела в «Малороссии» уже официально возьмут на себя десантники из России в виде хозяйственников из российских регионов. Их могут дополнить несколько известных регионалов крестьян. Очевидно, Россия начинает новую идеологическую игру, смысл которой заключается в создании «другой Украины», дружественной для России. За три года они поняли: вести войну против Украины под откровенными украинофобскими лозунгами себе дороже», – считает Петр Олещук.

Политолог Дмитрий Корнейчук пишет о том, что «суть же «вброса» от Захарченко, координируемого тем же Сурковым, в другом».

«Не в названии. А в намеке Вашингтону, что надо ускорить «Минск», поскольку марионетки в ЛДНР якобы бушуют. И понятно, Москва не станет инициатором срыва Минских соглашений из-за какой-то «Малороссии». Даже название придумали такое троллинговое, показывающее всю несерьезность», – подчеркивает Дмитрий Корнейчук