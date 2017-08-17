Власть и свобода слова – дискуссия в украинском сегменте интернета

КИЕВ – “Друзьям – все, врагам – закон”. Это одна из цитируемых фраз в августовские дни, которой пользователи социальных сетей, преимущественно Фейсбука, характеризуют отношение украинской власти к различным внутренним инцидентам.

Во поле зрения – Михаил Саакашвили, его визиты в Польшу и Литву, общение на своей странице в Фейсбуке, конфликт между лидером общественной организации по борьбе с коррупцией Шабуниным и блогером Филимоненко. А еще – выдворение из Украины российской журналистки и арест на два месяца житомирского блогера Муравицкого по подозрению в госизмене.

Все эти случаи стали поводом дискуссий, в которых действия властей критикуются одними, и поддерживаются другими участниками.

Тем не менее, украинские эксперты, как бы они ни оценивали происходящее в стране, убеждены – отношения власти к журналистам, общественным деятелям и политикам должно находиться в правом поле.

Свобода слова – равные права для всех

Президент Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призывает не политизировать тему нарушения прав журналистов вообще и прав журналистов в Украине в частности.

Но мы требуем от силовых структур максимальной публичности и обоснованных действий – почему они применяют то или иное репрессивное действие по отношению к журналистам

«Мы не ставим под сомнение деятельность Службы безопасности Украины, Генпрокуратуры, полиции – они могут инициировать уголовные дела и проводить действия. Но мы требуем от силовых структур максимальной публичности и обоснованных действий – почему они применяют то или иное репрессивное действие по отношению к журналистам? Мы говорим о том, что право на точку зрения не является предметом уголовного преследования», – говорит Сергей Томиленко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Томиленко подчеркивает, что сегодня в Украине «очень много таких дел, в которых демонстрируется сила» со стороны власти к представителям средств массовой информации.

«Власть должна четко обосновывать свои действия по отношению к журналистам. Пока же мы слышим риторику о том, что власть ненужно критиковать, и в этой риторике оправдываются действия силового аппарата», – подчеркивает Сергей Томиленко.

В качестве примеров он называет арест блогера из Житомира Василия Муравицкого, обыски у главного редактора Игоря Гужвы и некоторых журналистов из издания Страна.ua, угрозы со стороны представителей провластной коалиции провести проверку Национального союза журналистов Украины.

Лучшей защитой для граждан будет тот факт, что власть действует по закону»,

«Право сильного обосновывается его персональными представлениями о врагах – это опасно. Мы говорим о том, что силовики и власть хотят преследовать тех, исходя из собственных представлений о том, кто-то враг. Сегодня широкий арсенал для преследования используется вне закона и фактов нарушения законов, мы не видим доказательств в суде, и поэтому поднимаем эти вопросы для того, чтобы не начиналась «охота на ведьм» под прикрытием риторики защиты граждан. Лучшей защитой для граждан будет тот факт, что власть действует по закону», – подчеркивает Сергей Томиленко.

Он считает, что сам факт журналисткой деятельности, отстаивание взглядов в правовой плоскости не может считаться нарушением закона.

Авторитетные международные организации поддерживают журналистов во всем мире и обеспокоены как раз тем, что в Украине существует много случаев давления на прессу

«Мы находимся в цивилизованном мире, и есть много международных организаций, которые оценивают права журналистов в странах, в которых есть конфликты, где нет мира. Авторитетные международные организации поддерживают журналистов во всем мире и обеспокоены как раз тем, что в Украине существует много случаев давления на прессу, при этом отсутствие спокойствия и мира в стране – не является оправданием для нарушения прав журналистов», – отмечает Сергей Томиленко.

Примеры западной истории и пропаганда

Политолог Михаил Басараб считает, что западным партнерам, у которых гуманное отношение к представителям вражеской пропаганды на территории Украины, стоит обраться к опыту премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Франклина Д. Рузвельта к сторонникам нацистской пропаганды в ходе Второй мировой войны.

«Ни Черчилль, ни Рузвельт не церемонились с политиками, активистами, журналистами, которые имели альтернативную точку зрения в демократическом обществе, но выступали на стороне Гитлера и подыгрывали гитлеровской пропаганде.

«Ни Черчилль, ни Рузвельт не церемонились с политиками, активистами, журналистами, которые имели альтернативную точку зрения в демократическом обществе, но выступали на стороне Гитлера и подыгрывали гитлеровской пропаганде. Никакого гуманизма или поблажек к таким лицам не было, решение британской и американской власти относительно вражеской пропаганды на своей территории были решительными и однозначными», – говорит Михаил Басараб корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Михаил Басараб отмечает, что речь идет не только о противостоянии Украины российской пропаганде внутри страны.

«Наши западные партнеры должны понимать, что Владимир Путин создал гибридную агрессию не только против Украины, но и против западного мира вообще. Он ведет масштабное пропагандистское вторжение на территории европейских стран и Соединенных Штатов. Эта проблема остается недооцененной. К большому сожалению, на Западе сквозь пальцы смотрят на агентуру, которая под правильной политической легендой или в статусе работников медиа откровенно работает на Россию и распространяет фейки, или выгодные для кремлевской пропаганды мифы, ложь для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Западе, обмануть западное общество, посеять в нем хаос, политические склоки», – утверждает Михаил Басараб.

В качестве примеров таких действий российской стороны, он приводит данные о влиянии России на избирательный процесс в США и странах Европы.

«Известные факты – одни и те же аккаунты в социальных сетях участвовали и в американских избирательных дискуссиях и вели активную деятельность во время избирательной кампании в Нидерландах на стороне Герта Вилдерса, а также были задействованы в антиукраинской кампании. Существует много доказательств о том, как российская пропаганда подрывает основы западного мира», – считает Михаил Басараб.

Эксперт однозначно говорит, что «гибридные риски вражеской пропаганды на территории Украины недооценены», как и риски от негативных последствий «измерять «свободу слова по меркам мирного времени во время войны».

«Все понимают, что мы находимся в состоянии настоящей войны и Россия аннексировала и оккупировала часть украинских территорий проводит тут пропагандистскую агрессию, но все это не названо своими именами.

«Все понимают, что мы находимся в состоянии настоящей войны и Россия аннексировала и оккупировала часть украинских территорий проводит тут пропагандистскую агрессию, но все это не названо своими именами. Де-юре мы имеем очень “гибридное” отношение к тому, что происходит. Это служит искушением применять нормы и принципы мирного времени к тому, что происходит в Украине, хотя мы должны действовать так, как должно действовать государство во время военной агрессии: имеем ли мы право так относиться к вражеской пропаганде во время реальной войны на территории Украины?» – задает вопрос Михаил Басараб.

Оценочное суждение и право власти

Политолог Алексея Куринный считает, что подозрения в отношении нарушения законов, в том, числе и против журналистов, должны быть максимально процессуально-корректными.

«Со стороны власти — это сухой официальный язык, только о том, что необходимо. Когда представители власти заявляют – тот пропагандист, вот тот «ватник», а тот – сепаратист,это снижает и уровень власти и дает аргумент для будущего обжалования в европейском суде по правам человека и в других мировых правозащитных инстанциях», – говорит Алексей Куринный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В то же время, Алексей Куринный отмечает, что украинская власть может действовать в рамках своей компетенции, несмотря на «некоторую предвзятость в оценках на уровне международных правозащитных организаций, СМИ».

«Мы видели эту предвзятость на уровне издания «Нью-Йорк Таймс», когда два дня назад вышла статья о том, что Украина может быть причастная к ракетам в КНДР. Приблизительно такая же ситуация с уровнем аргументации бывает на уровне правозащитных организаций», – отмечает Алексей Куринный.