Петр Порошенко: Саммит Украина-Евросоюз открывает новую страницу общей истории успеха

КИЕВ – Саммит Украина – Европейский Союз четко подтвердил единство и солидарность, а также желание двигаться в направлении все более глубокой интеграции Украины в Евросоюз.

Об этом на своей странице в Фейсбуке, подводя итоги состоявшегося 12-13 июля в Киеве Саммита Украина – Евросоюз, отметил президент Петр Порошенко.

Он отметил, что «европейские перспективы Украины зафиксированы в Соглашении об ассоциации, и украинская сторона не пойдет на компромиссы».

По словам президента Украины, сегодняшний Саммит открывает новую страницу общей истории успеха. «Рассчитываю, что наша встреча даст четкий сигнал и украинскому народу, и гражданам ЕС, и всему миру о нашем единстве и солидарности, общую веру в силу наших ценностей», – сказал Петр Порошенко.

Во время выступления на заседании девятнадцатого саммита Украина – Европейский Союз президент Петр Порошенко сказал, что «когда-нибудь мы проведем следующие саммиты Украина-Евросоюз, позвольте мне выразить это предположение, в Донецке и в Ялте».

Петр Порошенко отметил, сообщает его пресс-служба, что Украина столкнулась с самым большим вызовом со времен обретения независимости и должна его преодолеть: продолжающуюся российскую агрессию, оккупацию части территории, незаконную аннексию Крыма, гибридную войну, которая развернута на всех фронтах – военном, политическом, экономическом, гуманитарном, информационном и киберпространстве.

Глава украинского государства еще раз подчеркнул важность сохранения единства внутри ЕС. «Свидетельством этой поддержки является продолжение экономических санкций ЕС против РФ до января 2018 года и крымского пакета санкций до июня 2018 года. И четкое заявление, что санкции будут сохранены до полной имплементации Минских соглашений», – отметил Петр Порошенко.

Он выразил надежду на дальнейшее усиление ведущей роли Европейского Союза в процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе и поддержку международных инициатив Украины по деоккупации Крыма.

На брифинге для прессы президенты Украины, Европейского Совета и Европейской комиссии отметили, что европейские перспективы Украины зафиксированы в Соглашении об ассоциации.

Дональд Туск о единстве украинцев

На вопрос о возможной несогласованности позиций относительно европейских перспектив Украины, президент Европейского Совета Дональд Туск процитировал фразу из Соглашения об ассоциации.

"ЕС признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор"»

«После того, как были приняты все решения, после Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли такой стала наша новая реальность. Хочу повторно процитировать: "ЕС признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор"», – сказал Дональд Туск.

«Я убежден, если вы и в дальнейшем будете такими решительными, храбрыми и последовательными, какими вы были тогда, на майдане Независимости, которыми вы являетесь в битве за целостность и достоинство Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы осуществите свои мечты и достигнете своих целей.

Сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть. Вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны держать свое единство и избегать внутренних конфликтов», – подчеркнул Дональд Туск.

Важнейшей задачей для украинцев он назвал «построение современного государства, которое заботится о своих гражданах, сопротивляется коррупции и уважает высокие стандарты общественной жизни».

«Если вы сможете сдать этот экзамен – никто и ничто вас не победит», – произнес свой спич на украинском языке президент Европейского Совета Дональд Туск.

Украинская пресса сообщает о том, что Саммит Украина – Евросоюз закончился без итоговой декларации.

По мнению ряда украинских политологов и экспертов, успешный евроинтеграционный процесс, который демонстрирует Украина, на данном этапе ограничивается необходимостью скрупулезного выполнения условий Соглашения об ассоциации.

После саммита: с верой в светлое будущее

Украинский политолог Сергей Безруков считает, что страны-члены Евросоюза в последние годы очень серьезно относятся к эффективности тех государств, с которыми, им, образно говоря, «придется плыть в одной лодке».

«Например, молодежь в Прибалтике практически вся выехала в Европу. Великобритания решила вообще приостановить свое участие в Евросоюзе. Проблем у объединенной Европы хватает. Можно смело заявить, что тогда, когда инициатива о входе Украины в Евросоюз начнет исходить от самих европейцев, это будет знаком того, что украинское общество и экономика уже готовы для этого перехода. Но тогда же и возникнет встречный вопрос, насколько это будет выгодно самой Украине?» – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Безруков отмечает, что украинское общество не до конца понимает, какими необходимо обладать качествами для естественного присоединения к Европейскому Союзу.

«Значительная доля манипуляций по поводу вопроса о евроинтеграции внутри страны базируется на постсоветской ментальности простых украинцев. В инфантилизме общества в привычной нам «вере светлое будущее», где блага валятся с неба на голову и ничего не нужно для этого делать»

«Значительная доля манипуляций по поводу вопроса о евроинтеграции внутри страны базируется на постсоветской ментальности простых украинцев. В инфантилизме общества в привычной нам «вере светлое будущее», где блага валятся с неба на голову и ничего не нужно для этого делать», – подчеркивает Сергей Безруков.

В тоже время политолог отмечает политически правильную идеологию и стратегию украинской власти, которая позволяет «успешно аккумулировать» вокруг своих действий все недавние успехи Украины на международной арене: получение безвиза, встречи на высшем уровне с президентами Соединенных Штатов и Франции, успешные переговоры с генсеком НАТО, саммит Украина – Евросоюз.

«Разговоры о том, что была бы или нет формулировка в итоговой резолюции «о признании стремлений Украины в ЕС» по результатам работы Саммита – манипулятивны по своей сути. Этот пункт никоим образом не обладает свойствами, приближающими вступление в Евросоюз, как и сама возможная резолюция», – говорит Сергей Безруков.

О Соглашении формально и по сути

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом позволяет Украине углубить и развить форматы двухсторонних отношений, однако без каких-либо обязательств для продления или расширения других форм сотрудничества.

«Но все возможно. Соглашение не говорит ни да, ни нет – оно демонстрирует гибкую форму взаимоотношений. Соглашение дает шанс украинскому обществу и государству выйти на другой уровень в плане повышения уровня и качества жизни. Дает повод более осознано говорить о новых формах взаимоотношений. Но не думаю, что сейчас есть необходимость в этом. Необходимо понимать и учитывать видение европейской стороной отношений с Украиной на новом этапе, необходимо всем провести «домашнюю работу» по вопросам гармонизации законодательства в торговых и экономических отношениях. Это все текущие вопросы, которые нужно постоянно согласовывать», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Юлия Тищенко считает, что о планах следующего расширения Европейского Союза с учетом евроинтеграционных пожеланий Украины, следует говорить осторожно.

«Теоретически любые возможности для реализации украинской инициативы есть, но Украина со своей стороны должна говорить об этом достаточно осторожно, кропотливо выполнять взятые на себя обязательства. Если проанализировать политическую часть Соглашения, то мы не найдем там определенных правил о том, что выполним нужное количество пунктов и у нас появится право подавать заявку на членство в ЕС. Но при этом никто в Украине не говорит о том, что после ратифицированного Соглашения и Саммита с Европейским Союзом – официальный Брюссель полностью открывает для нас свои двери», – подчеркивает Юлия Тищенко.

Она напоминает историю прохождения Соглашения в парламенте Нидерландов, что еще раз, по ее словам, напоминает об осторожном восприятии в ряде европейских стран процесса сближения ЕС с другими государствами.

«Украине же – помимо политических деклараций, нужна серьезная сопроводительная работа по имплементации Соглашений»

«Украине же – помимо политических деклараций, нужна серьезная сопроводительная работа по имплементации Соглашений», – считает Юлия Тищенко.

Стороны выполняют свои обязательства

Политолог Петр Олещук на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Евросоюз выполнял все обязательства, которые касались Украины.

«Да, иногда сложно и долго, как с безвизом или ассоциацией, но выполнял. Не выполнял только те, в которых реально не участвовал, но о которых мы думали, что Евросоюз их должен взять на себя. Например, речь идет о перспективах членства, которые нам, собственно, никто и не обещал», – подчеркивает Петр Олещук.