Российские выборы, Крым и стратегия Кремля

КИЕВ – «Неправильны по сути и по форме». Такова одна из оценок высказывания

российской телеведущей Ксении Собчак о статусе Крыма, заявившей о желании баллотироваться в президенты России, со стороны представителей российской власти.

Напомним, что на пресс-конференции 24 октября Ксения Собчак заявила, что «с точки зрения международного права, Крым – украинский».

«Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Потому что это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернутся в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили», – заявила Ксения Собчак.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил 25 октября, что «с точки зрения международного права», Крым является неотъемлемой частью России, сообщает ТАСС.

«Это неправильное заявление по сути и по форме», – сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о словах Ксении Собчак. – Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем».

Ранее, 18 октября, в газете Ведомости Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.

Слова Ксении Собчак, несмотря на их проукраинскую направленность, пока с недоверием воспринимают в рядах украинских экспертов.

Смена вех, или манипуляции политтехнологов?

Директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь напоминает о расхожем клише, что «там, где начинается украинский вопрос – заканчивается российская демократия».

«На это заявление Ксении Собчак в Украине никак не стоит реагировать, поскольку речь не идет о реконструкции российской политической системы. Собчак готова участвовать в политическом процессе, который будет происходить, в том числе, и на оккупированной территории, в Крыму. Украина не признает легитимность будущего российского президента, поскольку мы не признаем никакие российские выборы на оккупированном полуострове», – отмечает Дмитрий Левусь в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украина не признает легитимность будущего российского президента, поскольку мы не признаем никакие российские выборы на оккупированном полуострове»,

Дмитрий Левусь считает, что слова Ксении Собчак о Крыме – это не больше, чем часть общей стратегии Кремля в отношении альтернативных нынешнему президенту Владимиру Путину кандидатов.

«Подобные заявления и кандидаты – это часть общей стратегии российской власти для того, чтобы такие кандидаты смогли сгенерировать на себе внимание неудовлетворенного электората. Участников такой стратегии с самого начала делают непроходными фигурами. Не видел, чтобы Собчак была системным и принципиальным оппозиционером, который все время выступает против действующей кремлевской власти. А сегодняшнее ее желание идти в президенты свидетельствуют о том, что она играет по правилам, которые указаны в Кремле», – подчеркивает Дмитрий Левусь.

Главный советник Института стратегических исследований «Новая Украина» Вячеслав Потапенко считает вполне вероятной версию о том, что участие Ксении Собчак в избирательной президентской гонке – это концепция руководства России.

«Ее могли выдвинуть для участия, чтобы она заняла нишу, и на выборах не возник какой-то непредвиденный человек.

«Ее могли выдвинуть для участия, чтобы она заняла нишу, и на выборах не возник какой-то непредвиденный человек. Но я отметил бы, что она с действующим президентом не чужие люди, «одна корпорация», все, что она говорит, это избирательная технология, при которой, даже если она получит 51%, она бы с удовольствием заняла бы престол, но ей вряд ли дадут это сделать», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вячеслав Потапенко отмечает, что сегодня сложно говорить о возрождении в российском избирательном процессе технологии, которая позволила бы говорить о преемственности передачи власти.

«Очевидно, что сегодня это только игра с двух сторон – участников гонки и власти. Ксения Собчак не получит большинство, но если маятник народной любви качнется в ее сторону, то деньги не уйдут, из так называемой, семьи. Она в хороших отношениях со всеми силовыми стриктурами, и правящей госкорпорацией, а это одновременно и страховка для российской власти, в случае худшего варианта на выборах», – подчеркивает Вячеслав Потапенко.