Владимир Гройсман: санкции американских партнеров – необходимый шаг в поддержку Украины

КИЕВ – В Украине продолжают обсуждать имплементацию нового пакета американских антироссийских санкций.

«Приветствую подписаниепрезидентом Дональдом Трампом закона о новом пакете санкций США против России. Это решение американских партнеров является сильным и необходимым шагом в поддержку Украины, нашей борьбы с российской агрессией в Крыму и в Донбассе. В то же время, это не только поддержка Украины, но и серьезный сигнал о необходимости придерживаться международного права, демократических ценностей», – отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке 2 августа после сообщений о подписании закона лидером Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своей подписью ввел в действие закон «Противодействие противникам Америки посредством санкций», который существенно усиливает и расширяет санкции против России, а также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечается в сообщении посольства Украины в США.

Украинские дипломаты собрали ряд тезисов из этого закона, которые относятся к противодействию российской агрессии на территории республики.

«Как ранее сообщало посольство, закон определяет, что политикой Соединенных Штатов является: поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности; осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства России в Украине; непризнание незаконной аннексии Крыма правительством России или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы», – отмечается на странице в Фейсбуке посольства Украины в США.

Также перечисляются другие пункты, касающиеся проукраинской поддержки и политики: оказание помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшения зависимости от российских энергетических ресурсов; продолжение противодействия реализации проекта «Северный поток-2».

Президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке 2 августа подчеркнул, что санкции «будут действовать до полного освобождения украинской земли», и что подписанный документ «еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов».

В Евросоюзе говорят о консультациях по санкциям

Вместе с тем Украинское национальное информационное агентство 3 августа цитирует заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в котором говорится, что Конгресс Соединенных Штатов обязался применять санкции в отношении России только после консультации со своими союзниками. Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое удовлетворение, в целом, в связи со смягчением закона после того, как ЕС выразил свою обеспокоенность.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 3 августа, что отношения Вашингтона с Россией «находятся на беспрецедентно низком и очень опасном уровне», обвинив Конгресс в создании этой ситуации.

Трамп выступил с этим заявлением в «Твиттере» на следующий день после того, как он подписал закон о санкциях в отношении России.

Санкции и украинский интерес

Политолог Сергей Безруков считает, что Украине следует рассчитывать на влияние санкций для противодействия российской оккупации на востоке страны и незаконной аннексии Крыма, однако основная работа по деэскалации должна проводиться собственными силами.

«Внутренняя работа важнее. Пока мы показываем, что в глазах мирового сообщества мы не дорабатываем, а уровень нынешней имплементации реформ, экономические показатели, борьба с коррупцией и социальными проблемами говорят о том, что наша домашняя работа с трудом выполняется на 3 с минусом по пятибалльной шкале», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украинский интерес в новом пакете санкций, по мнению Сергея Безрукова, следует рассматривать в качестве дополняющих действия Соединенных Штатов для защиты своих интересов в мире.

«США действительно ввели санкции против России, но не потому, что они любят Украину, а потому, что им нужно сохранить миропорядок, который существовал после Второй мировой войны

«США действительно ввели санкции против России, но не потому, что они любят Украину, а потому, что им нужно сохранить миропорядок, который существовал после Второй мировой войны. Вашингтон пытается показать, что нормы международного права работают, и чтобы другим странам неповадно было нарушать границы своих соседей и в этом ключе политическая кухня США влияет на события в Украине, а не события в Украине сформировали пакет санкций», – подчеркивает Сергей Безруков.

Он напоминает, что новый пакет американских санкций появился как ответ американского истеблишмента на попытку вмешательства России в президентские выборы.

«В ходе избирательной кампании Дональд Трамп был настроен на диалог с Россией, но, как и предполагали многие политические эксперты, сработала внутренняя американская система сдержек и противовесов. Трамп является несистемным игроком и политиком. И слаженная американская система пытается вернуть его в колею, используя повод о вмешательстве России в избирательный процесс. В этой истории интересы Украины для американского истеблишмента больше безразличны, чем чувствительны», – считает Сергей Безруков.

Сергей Безруков отмечает, что если повестка отношений между США и Россией поменяется, по нынешние бонусы, связанные с пакетом санкций, «легко меняются на минусы».

«Поэтому не стоит питать чрезмерных иллюзий, о том, что для Украины готовы сделать исключение больше, чем страна могла бы сделать сама для реализации своих задач», – утверждает Сергей Безруков.

Основа санкций – вытеснить Россию «на обочину»

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что значимость санкций США заключается в углублении пропасти между Кремлем и Евросоюзом – основным торговым партнером России.

«США стремятся полностью разорвать все связи между Евросоюзом и Россией и снизить зависимость европейских стран от Кремля. Противодействие проекту «Северный поток-2» – как раз из этой оперы. Где возможно – уговорами, где нужно – давлением, но США последовательно вытесняют Россию из экономической и политической повестки Европы на обочину», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В результате разрыва всех экономических, политических и торговых связей между Москвой и столицами Европейского Союза, по мнению эксперта, должна сложиться такая ситуация, когда Европа больше не будет нуждаться в сотрудничестве с Россией, как прежде – до агрессии против Украины. Дмитрий Бачевский говорит, что в такой ситуации, при помощи американских антироссийских санкций, геополитическое значение политики Кремля также будет снижаться «до минимума».

«Российская экономика будет переживать глубочайшую стагнацию и не сможет уделять достаточного внимания внешнеполитическим авантюрам – таким, как, например, против Украины

«Российская экономика будет переживать глубочайшую стагнацию и не сможет уделять достаточного внимания внешнеполитическим авантюрам – таким, как, например, против Украины. Это значительно увеличит шансы официального Киева на возврат оккупированных территорий», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

Европейские комментарии, идущие в некотором роде вразрез с основной политикой нового пакета антироссийских санкций, по словам эксперта, официальный Вашингтон сможет преодолеть, убедив Брюссель в правильности своих действий.

«Мы видим, что Евросоюз устами Юнкера уже сказал, что они будут защищать свои интересы, чтобы санкции США против России им не навредили. Но Америка, думаю, сможет убедить Старый Свет в правильности своих действий», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.