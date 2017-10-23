Российский газ в Украине: пересмотр формата

КИЕВ – В Украине говорят о вариантах и анализируют возможности для закупки газа в России. По словам вице-премьер-министра по вопросам энергетики Владимира Кистиона, в нынешнем формате закупка газа в России «очень рискованно и безответственно».

«Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это (закупка газа в России – ред.) очень рискованно и безответственно», – сказал Владимир Кистион в интервью, которое было опубликовано 23 октября на страницах Интернет-издания Экономическая правда.

По сообщению украинского информационного агентства Лига.net, уукраинский газовый холдинг НАК Нафтогаз Украины не покупает газ у Газпрома с ноября 2015 года, а поставки на неконтролируемые территории, по заявлениям Нафтогаза, осуществляются российской монополий самовольно.

«Российский газовый монополист компания Газпром в третьем квартале 2017 года растаможила две партии природного газа для Украины (газ поставляется на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) по средней цене 239,4 долларов за тысячу кубометров, тогда как реверсный газа из Европы за этот период обходился для Украины не дороже 214,5 долларов за тысячу кубометров», – сообщает 23 октября Лига.net.

Агентство цитирует данные Министерства экономического развития и торговли о том, что средняя цена импорта газа из Европы в Украину в июле составляла 214,5 долларов за тысячу кубометров, в августе – 210,1 долларов за тыс. куб, в сентябре – 212,9 долларов за тысячу кубометров.

Газ для России и Украины – больше, чем бизнес

Глава правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик считает, что, несомненно, существует возможность поставок российского газа, если цены будут рыночными, и Украине выгоднее будет его покупать.

«Но этот вопрос – брать ли в России? Мы ведь не только из-за политического момента отказались. Сначала было ценовое давление, и мы вынуждены были отказываться и искать другие пути, потом Россия требовала оплату по принципу «бери или плати», началось рассмотрение иска к Газпрому в арбитраже», – говорит Валерий Боровик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Валерий Боровик напоминает о том, что в газ в отношениях с Украиной для России всегда был больше, чем просто бизнес и экономическая составляющая в торговле.

«Украине важно было диверсифицировать поставки газа, отказаться от одного поставщика – России, которая могла бы в критический период использовать газ как элемент экономической войны

«Украине важно было диверсифицировать поставки газа, отказаться от одного поставщика – России, которая могла бы в критический период использовать газ как элемент экономической войны против украинских граждан и промышленности. Сегодня мы получаем газ из европейских хабов, и теперь не политическая составляющая, а экономическая диктует условия закупки топлива», – подчеркивает Валерий Боровик.

Вместе с тем, Валерий Боровик считает, что отношения с Россией остаются на прежнем уровне, как со страной-оккупантом, несмотря на экономическое обоснование и заявления по поводу условий для закупки российского газа.

«Экономика не примирит две страны. Для России не экономика на первом месте, а экспансия и имперская политика – попытка обеспечения контроля над территориями, которые принадлежали Советскому Союзу, включая Прибалтику. Мы видим, что Россия хотела бы стать также и серьезным игроком в арабском мире», – подчеркивает Валерий Боровик.

Важная точка передачи газа

По словам президента Киевского института энергетических исследований Александра Нарбута, для Украины возможность возвращения к переговорам по газу с Россией существует в «контексте переноса именно точки передачи газа».

«В этом вопросе есть базисные условия поставки и, соответственно, точка передачи должна быть на восточной границе. Но при этом я хочу упомянуть, что в контрактах на передачу российского газа точка передачей была восточная граница и поэтому ничего нового, с моей точки зрения, вице-премьер Кистион не сказал. Вероятно, поднимать для обсуждения такой вопрос выгодно было бы для широкого сектора контрактов, в том числе, и на поставку газа европейским покупателям»», – говорит Александр Нарбут корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Он напоминает о том, что на данном этапе идет рассмотрение исков со стороны Нафтогаза к Газпрому в Стокгольмском арбитраже, и, не исключено, что следовало бы дождаться окончательного решения в газовых спорах.

«Когда будет решение стокгольмского арбитража можно будет строить какое-то предположение или делать прогнозы по поводу хода событий, возможных переговорах в рамках этого решения между Нафтогазом и представителями Газпрома и Газпром-экспорта», – подчеркивает Александр Нарбут.