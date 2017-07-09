Тиллерсон: первый шаг по деэскалации ситуации на востоке Украины должна сделать Россия

КИЕВ – Для деэскалации конфликта на востоке Украины, необходимо чтобы Россия сделала первый шаг. Об этом заявил 9 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе совместной пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы также считаем, что очень важно обеспечить безопасность всех граждан Украины независимо от этнической, национальной или религиозной принадлежности. Это очень важный вопрос для суверенитета Украины и защиты всех граждан Украины. Если стороны будут привержены этим целям, то, я уверен, мы сможем достичь прогресса. В дискуссии с руководством России я сказал, что необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации ситуации в восточной части Украины по вопросам прекращения огня и отведения тяжелых вооружений, с тем, чтобы позволить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу», – сказал глава Госдепартамента.

Тиллерсон указал на важную цель по урегулированию конфликта на востоке Украины – восстановить территориальную целостность республики. Рекс Тиллерсон подчеркнул, что с момента начала кризиса правительство Соединенных Штатов выделило для достижения этой цели более шестисот миллионов долларов.

«Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минского соглашения, и именно поэтому мы назначили специального представителя, который обратит на этот вопрос внимание, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США. – Теперь будет кому координировать деятельность Нормандской четверки и правительства России. И мы увидим – удастся ли сделать прогресс быстрее. Призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и оказать свое влияние на сепаратистов, призываем их еще раз к тому, чтобы боевики немедленно прекратили свои военные действия на востоке Украины».

Госсекретарь Тиллерсон отметил, что санкции США и Евросоюза против России останутся в силе до тех пор, пока Кремль «не прекратит вызвавшие их действия».

Президент Украины, выступая 9 июля на совместной с госсекретарем США пресс-конференции по итогам переговоров, подчеркнул, что рассчитывает на опыт и решительность нового специального представителя Соединенных Штатов по вопросу урегулирования ситуации на востоке страны.

Петр Порошенко сообщил журналистам, что спецпредставитель США Курт Волкер остается «с нами на несколько дней, чтобы мы не подвешивали вопрос и не откладывали, но с момента назначения начинали эффективную и очень хорошо скоординированную работу».

«Я рассчитываю, господин Волкер, что ваш богатый опыт и ваша решительность ускорит переговорный процесс и скоординирует наши действия, которые позволяют нам рассчитывать на полную имплементацию Минских соглашений со стороны России», – отметил лидер украинского государства.

Порошенко: не Киев развязал эту войну

Петр Порошенко отметил, что в сегодняшнем визите представителей внешнеполитического ведомства США он видит «мощный сигнал в поддержке украинского государства в общей борьбе за демократические ценности и свободу демократии».

«И мы уверены, что и Россия должна продемонстрировать свою добрую волю к мирному урегулированию в Донбассе, прекратит убийства, войну и гибридные атаки, не только на востоке Украины, Крыму, а и улучшит ситуацию с киберпреступлениями, остановит пропагандистскую, торговую, энергетическую и другие типы войн, которые являются составляющими российской гибридной войны. К сожалению, господин госсекретарь, я вынужден констатировать, что мы пока не ощутили изменений в российском поведении», – сказал президент Украины.

Порошенко заявил о том, что «выполнение минимальных требований по вопросу безопасности» могло бы активизировать мирный процесс, в котором недостает политической воли Москвы

«Киев не развязывал эту войну, украинских войск нет на российской территории, мы эту войну не задумывали. И поэтому именно в Москве сохраняются ключи мирного урегулирования», – сказал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что в вопросе выполнения Минских соглашений украинская сторона «сурово придерживается договоренностей и обязательств».

Напомним, что в ходе визита Рекса Тиллерсона сопровождает новый специальный представитель американского внешнеполитического ведомства по переговорам в Украине посол Курт Волкер.