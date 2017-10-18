У здания Верховной Рады во второй день протестов полиция применила слезоточивый газ

КИЕВ – В центре украинской столицы продолжается Всеукраинская акция в поддержку политических реформ. Ряд политических и общественных организаций 17 октября на площади Конституции возле Верховной Рады выдвинули требования к власти: принять новый закон о выборах народных депутатов Украины; создать антикоррупционный суд; отменить депутатскую неприкосновенность.

На своих страницах в Фейсбуке во вторник Штаб блокады торговли с оккупантами и Движение Освобождение сообщают о ряде инцидентов с органами правопорядка возле Верховной Рады.

«Внимание! Начался штурм!», «Полиция выкрала восемь добровольцев под Верховной Радой» – некоторые из названий текстовых сообщений и видеотрансляций о событиях под украинским парламентом 18 октября, во второй день проведения Всеукраинской акции в поддержку политической реформы.

Вместе с тем, председатель Национальной полиции Сергей Князев 18 октября заявил, события у Верховной Рады Украины получат квалифицированную юридическую оценку.

«Никому не удастся использовать правоохранителей для дестабилизации ситуации в Киеве. Все граждане имеют право на свой выбор и волеизъявление, а мы, в свою очередь – обеспечим их безопасность», – отметил Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Сергей Князев напомнил, что к функциям полиции относится обеспечение безопасности участников мирных акций в центре столицы, «но при этом правоохранители должны обеспечить и функционирования государственных структур, в частности – Верховной Рады Украины».

Сообщается также, что 18 октября между участниками акции, «с украденными у правоохранителей щитами» и полицейскими возникло противостояние, в результате которого «одиннадцать активных человек» были доставлены в отделение полиции.

Народный депутат Семен Семенченко заявил в прессе, что восьмерых представителей батальона «Донбасс» задержали прямо из палаток, полицейские применяли слезоточивый газ.

Позже, как сообщает пресс-служба Движения новых сил, участвующего в акциях протеста, задержанных отпустили.

Мнение: украинцы поддержали протест

Украинский политолог Валентин Бушанский говорит о том, что граждане поддержали протесты, несмотря на то, что под Верховной Радой, выдвигались политические, а не социальные, понятные в обществе, требования.

«Мы видим, что люди вышли на протест. Общество может не понимать причин своих проблем, как и больной не всегда знает, почему у него температура. Нужен врач, объясняющий причины, симптомы болезни. Корень украинских проблем в том, что политическая система абсолютно коррумпированная. За последние двадцать лет мы не видим новых политиков среди лидеров в публичном пространстве. Когда они появляются, они молниеносно отходят на второй план – остаются одни и те же манипуляторы коррупционных схем, эта система самовоспроизводится. И это может продолжаться до бесконечности, если не принять три законопроекта, о которых говорят участники протестов под парламентом», – говорит Валентин Бушанский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Валентин Бушанский отмечает, что украинское общество готово к изменениям, а простой украинец готов выйти за пределы «меркантильного восприятия жизни и беспокойства о своих проблемах».

«Сегодняшняя форма протеста радикально отличается от всех предыдущих, которые происходили в Украине и на постсоветском пространстве, включая Россию, митинги в Москве, когда люди выступали, как правило, против злоупотреблений властью и коррупцией, поддерживая расследования фонда Навального. Сегодняшние протесты под Верховной Радой – это переход к сложным вопросам об организации политической системы, избирательной системы, о формах политической ответственности. И тот факт, что граждане вышли на митинг и поддержали требования, понимая, что они политические, не социальные и в ближайшей перспективе не принесут им положительных изменений, это по существу – уже революция, новый шаг в политическом развитии украинского общества», – подчеркивает Валентин Бушанский.

Политолог считает, что впервые с момента завершения Революции достоинства, украинская оппозиция попыталась поставить новые вопросы о том, какие политические правила должны существовать в этой стране?

«Это переход на новый политический уровень, к новой политической культуры», – утверждает Валентин Бушанский.

Требования участников протестов и власти – похожи

Эксперт Института политического образования Александр Солонтай считает, что вопросы, которые поднимаются представителями политических сил и общественных организаций под Верховной Радой, – это дискуссия, далекая от понимания простыми людьми.

«Единственный вопрос, который более-менее понимают в обществе – снятие депутатской неприкосновенности. Другие вопросы – создание антикоррупционного суда, реформа избирательного законодательства, в широком их понимании не понятны гражданам», – говорит Александр Солонтай корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вместе с тем, Александр Солонтай считает, что участники Всеукраинской акции в поддержку политической реформы и представители власти незначительно расходятся в своих трактовках и видении процесса преобразований в стране.

«Есть незначительная разница между требованиями, выдвигаемыми политическими партиями и общественными организациями и властью. Разница во взглядах на избирательную систему, дату вступления в силу закона о снятии депутатской неприкосновенности: президент предлагает это сделать с 1 января 2020 года, вероятно, рассчитывая на поддержку парламента, а депутаты и политики требуют отменить сейчас. Петр Порошенко никогда не вспоминает о законе об импичменте президента, отдельные же политики говорят о его необходимости, поскольку он создает баланс сил для снятия неприкосновенности», – подчеркивает Александр Солонтай.

Он считает неслучайным пристальный взгляд и внимание из России к событиям в центре украинской столицы.

«Россия очень хотела бы, чтобы в Украине акции протеста, протесты у Верховной Рады, давление на народных депутатов и принятие законопроектов переросли в новый майдан, чтобы выступления против власти привели к дестабилизации и Кремль смог воспользоваться ситуацией и отхватить дополнительные территории, отодвинуть вглубь страны линию фронта», – говорит Александр Солонтай.

В Москве наблюдают за протестом

РИА Новости 18 октября передает слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ситуация в Киеве, где проходят беспорядки, далека от стабильной.

«Мы наблюдаем за тем, что там происходит», – сказал он.

Дмитрий Песков отметил, что пока невозможно говорить о том, повлияет ли нынешняя ситуация в украинской столице на реализацию Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Напомним, что во вторник в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

По данным пресс-секретаря представителя украинской стороны на переговорах Дарки Олифер, «особенно рельефно выглядит неконструктивная позиция России по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам – в частности, по выводу с территории Украины российских воинских формирований и возврате Украине контроля за украинско-российской границей».

«Для украинской стороны является принципиальным соблюдение всего комплекса Минских соглашений. В частности, речь идет о Меморандуме от 19 сентября 2014 года, который фиксирует линию соприкосновения, в соответствии с которой Дебальцево должно быть под контролем Украины; необходимо создание зон безопасности вдоль неподконтрольной Украине части украинско-российской границы; район Кальмиусского, Саханки, Новоазовска, Кумачово должны быть свободны от тяжелого вооружения», – отмечает Дарка Олифер.

Пресс-секретарь представителя Украины подчеркивает, что «у украинской стороны и международных организаций складывается впечатление о желании [представителей – Т.Б.] России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей денонсировать эти документы и таким образом уклониться от их выполнения».