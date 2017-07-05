Владимир Гройсман: международные партнеры заинтересованы в успехе Украины

КИЕВ – Великобритания – важный стратегический партнер, который никогда не менял позиций и поддерживал Украину во всех устремлениях. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Лондоне 5 июля по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Великобритания – важный стратегический партнер, который никогда не менял позиций и поддерживал Украину во всех устремлениях

«У нас состоялась хорошая беседа. Мы обсудили весь спектр вопросов: от безопасности и обороны до вопросов поддержки реформ и углубления сотрудничества. Великобритания – важный стратегический партнер, который никогда не менял позиций и поддерживал Украину во всех устремлениях. Есть четкая позиция относительно поддержки территориальной целостности Украины, осуждения агрессии и поддержки санкционной политики», – подчеркнул Владимир Гройсман.

Он сказал журналистам по итогам переговоров с британской коллегой, что «международные партнеры Украины заинтересованы в успехе нашего государства не меньше, чем сами украинцы, поскольку от этого зависит много мировых процессов».

«Одним из свидетельств заинтересованности мира в Украине будет запланированный на 6 июля экономический форум, подготовка которого велась не один год и потребовала значительных усилий британской и украинской стороны», – сообщает пресс-служба украинского правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что на этом мероприятии Украина представит «план действий до 2020 года – четкий взгляд на то, куда идем и что хотим получить».

«Это пять реформ, которые изменят страну. Они практически готовы, мы приблизились к принятию решений по этим реформам. Наработали их, и сейчас задача их внедрить. Но между стадией «наработки» и «внедрением» необходимо согласовать решение в парламенте. Будем работать с парламентом», – добавил Владимир Гройсман.

Он отметил, что планы украинского правительства довольно амбициозны, они не ограничиваются ростом ВВП в два процента.

Встреча в Лондоне накануне саммита Большой двадцатки

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков, считает, что визит премьер-министра Украины в Великобританию и встреча с британской коллегой Терезой Мэй неслучайно проходит накануне саммита Большой двадцатки.

Лондон проводит солидарную с Вашингтоном внешнюю политику по ситуации в Донбассе и для Украины важно заручиться поддержкой этих двух стран накануне саммита Большой двадцатки

«Для Украины важно заручиться поддержкой Великобритании, у которой, как и у Соединенных Штатов, единая политика по «украинскому вопросу». Лондон проводит солидарную с Вашингтоном внешнюю политику по ситуации в Донбассе и для Украины важно заручиться поддержкой этих двух стран накануне саммита Большой двадцатки в Гамбурге»,– говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Воронков считает, что поддержка западных партнеров на институциональном уровне, принятие резолюций, в которых осуждаются действия России, дают эффект только при расширении санкций.

«Если говорить о возможной новой резолюции со стороны Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, то сам по себе документ, как это было не однажды, результатов не даст. Поддержка Европы по украинскому вопросу эффективна при экономическом давлении – электоральных санкциях, отказ от Северного потока-2. Есть также небольшая надежда и на смену власти в России после президентских выборов в 2018 году», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Дмитрий Воронков считает, что освобождение Донбасса может произойди, однако для этого необходимо совпадение сразу нескольких факторов – единая позиция Евросоюза, влияние экономических санкций, политические преобразования внутри России.

Взгляд на Минск-2 из разных столиц мира

Политолог-международник Антон Кучухидзе отмечает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Великобритании – как один из важных компонентов глобальной поддержки в адрес официального Киева.

«Официальный Лондон, как один из главных союзников Соединенных Штатов, и участник пакета санкций против России, полностью поддерживает выполнение Минских соглашений. Великобритания – как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций поддерживает политические механизмы для достижения мира в Донбассе, и Минск-2 для нее остается в приоритете» – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Экономические отношения с Великобританией, по словам Антона Кучухидзе, будут оставаться на недостаточном уровне из-за процветающей в Украине коррупции.

«Говорить о притоке инвестиций или развитии бизнеса с Великобританией или другой страной не приходится из-за высоких уровней коррупции и низких показателей борьбы с ней.

«Говорить о притоке инвестиций или развитии бизнеса с Великобританией или другой страной не приходится из-за высоких уровней коррупции и низких показателей борьбы с ней. У нас приняли десятки законов, которые должны помогать бороться с этим явлением, однако в рейтингах, например, Transparency International, с 2015 года, когда Украина находилась на 130 позиции, в 2016 году мы смогли подняться на одну строчку. Для западного инвестора в стране не созданы условия в силу политических и экономических факторов», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Вопросы реинтеграции Донбасса и возвращение оккупированных территорий в состав Украины, по его словам, находится в мировой повестке дня для обсуждения и принятия решений.

«На данный момент ситуация такая, что Запад поддерживает эту инициативу, о чем говорит президент Петр Порошенко, в реинтеграции заинтересована и Россия, она также выступает за выполнение Минских соглашений. Но каждая из сторон по-своему понимает процесс имплементации Минска-2. И в этот момент Украине важно выполнять сугубо свою часть Соглашений – ответственно, максимально транспарентно, эффективно для того, чтобы сохранить поддержку Запада. Западные страны неоднократно проявляли инициативы разного рода, чтобы сдвинуть минский процесс с мертвой точки, но, к сожалению, Киев давно уже не активен в своих действиях», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Он считает, что безынициативная позиция украинской власти снижет поддержку западных партнеров и может привести к потере доверия, когда страна «останется один на один со всеми своими проблемами и политикой России».

Проблемы по выборам в Донбассе ведь не в том, что там стреляют, а в том, что нужно создать законодательную основу для возможностей проведения потенциальных местных выборов на неподконтрольных территориях.

«Украине нужно быть стабильным и предсказуемым партнером, выполнять те обязательства, которые прописаны в Минских соглашениях и касаются компетенции украинских органов власти – провести конституционную реформу, децентрализацию. Проблемы по выборам в Донбассе ведь не в том, что там стреляют, а в том, что нужно создать законодательную основу для возможностей проведения потенциальных местных выборов на неподконтрольных территориях. К сожалению, у нас эти вопросы перекручиваются, и ОБСЕ в своих отчетах напоминает, что все три стороны, каждая в своей части, нарушает Минские соглашения», – отмечает Антон Кучухидзе.

Украина поможет в расследовании трагедии рейса МН17

На своей странице в Фейсбуке Петр Порошенко отметил 5 июля, что Украина максимально будет способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных в гибели рейса MH17 Малайзийских авиалиний.

Президент Украины напомнил, что «сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу сбитого самолета будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов».

В комментарии МИДа Украины по поводу «избрания механизма привлечения к уголовной ответственности виновных» в трагедии рейса МН17, указывается на необходимость утверждения справедливости.

«Как известно, Российская Федерация в 2015 году заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН о создании международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета. В связи с этим, рассмотрев различные опции создания механизма преследования и основываясь на выводах расследования JIT, страны, которые проводят расследование, приняли решение осуществлять уголовное производство по делу катастрофы самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов», – подчеркивается в коммюнике внешнеполитического ведомства Украины.

Авиалайнер Боинг-777 Малайзийских авиалиний выполнял плановый пассажирский рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области (Украина) в зоне проведения Антитеррористической операции правительственными войсками против сепаратистов, поддерживаемых Россией. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту авиалайнера.

Украинский флаг над Славянском: третья годовщина

Напомним, что 5 июня президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей городов Славянск и Краматорск с третьей годовщиной освобождения в ходе проведения Антитеррористической операции на востоке страны.

Три года назад банды вооруженных преступников были выбиты нашими воинами из ваших родных городов, над которыми поднят украинский сине-желтый флаг»

«Искренне поздравляю вас с третьей годовщиной освобождения от российских наемников. Три года назад банды вооруженных преступников были выбиты нашими воинами из ваших родных городов, над которыми поднят украинский сине-желтый флаг», – отмечается в поздравлении украинского лидера.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что украинцы помнят те драматические события, а также то, как жители Славянска и Краматорска с благодарностью и уважением встречали воинов-освободителей.

«Несмотря на оккупацию, страх, панику, смерть и слезы вы всегда верили в победу, и сегодня чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли», – сказал президент Петр Порошенко.

Украинская редакция Радио Свобода сообщает о том, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ подготовил резолюцию, в которой авторы документа призывают Россию отменить аннексию Крыма и придерживаться договоренностей относительно Донбасса.

«Депутаты ПА ОБСЕ в подготовленном проекте резолюции призывают Россию прекратить оккупацию Донбасса и Крыма, и декларируют уважение к закрепленным в Хельсинском заключительном акте, принципов нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов», – говорится в сообщении.