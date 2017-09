Порошенко: к 2020 году украинская армия должна достичь стандартов НАТО

КИЕВ – К концу 2020 года украинская армия должна достичь стандартов НАТО и «станет первой государственной институцией, которая будет отвечать критериям членства в Альянсе». Об этом, выступая в Киеве с посланием к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2017 году», заявил президент Петр Порошенко.

«Вместе с Североатлантическим партнерами совместно развиваем украинскую армию в соответствии со стандартами НАТО, которые она в основном должна достичь уже к концу 2020 года. Уверен, именно армия станет первой государственной институцией, которая будет отвечать критериям членства в Альянсе. Без формального одобрения Плана действий по членству мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке», – отметил президент Петр Порошенко 7 сентября во время выступления в сессионном зале Верховной Рады.

В послании к парламенту лидер Украины подчеркнул, что «не исключает» проведения соответствующего референдума, который продемонстрирует желание украинского народа присоединиться к НАТО.

«Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в Евросоюз, и присоединение к НАТО. Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа», – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент Петр Порошенко отметил, что за три предыдущих года «Вооруженные силы не просто восстановили боеспособность – они были заново созданы».

«Но главная заслуга в том, что линия столкновения проходит в районе Северского Донца, а не по Днепру, принадлежит Вооруженным силам Украины. Настоящим гарантам нашей независимости. (Аплодисменты). Эти аплодисменты Верховной Рады Украины, украинского правительства, украинского президента в полной мере относятся и к Национальной гвардии Украины, к другим силовым подразделениям. Хочу поблагодарить и структуры оборонного сектора безопасности», – подчеркнул украинский президент.

Петр Порошенко сказал, что украинская армия за три года выросла «количественно и качественно».

«Варшавский Институт восточных исследований обнародовал доклад об изменениях в наших Вооруженных силах Украины под названием «The best army Ukraine has ever had» – «Лучшая армия, которую когда-либо имела Украина». Подобные экспертные оценки из уст иностранных военных аналитиков мы слышим постоянно. Западные инструкторы из стран членов НАТО, которые сейчас тренируют наших военных, не только нас учат, а уже и перенимают наш опыт», – подчеркнул президент Петр Порошенко.

О поддержке и диалоге с США

Он сказал, что политико-дипломатическая поддержка Украины со стороны Запада в сочетании с Минскими договоренностями – это важный фактор, который позволяет стране отражать российскую агрессию.

В обращении к парламенту страны, президент отметил важность энергетического сотрудничества с американской корпорацией Вестингауз, которая обеспечила топливом шесть из пятнадцати украинских атомных реакторов, а также указал на интенсификацию и повышение уровня украинско-американского партнерства.

«Санкции не только не сняты, не только не ослаблены, но усиленны, углублены. И мы приветствуем эту позицию наших партнеров из Соединенных Штатов. Во-вторых, теоретические разговоры о гипотетической возможности предоставления Украине оборонительного оружия США наконец перешли в практическую плоскость переговоров», – сказал Петр Порошенко.

Послание украинского президента в Верховной Раде продолжалось больше 95 минут. Слово «Россия» и его производные упоминаются в нем больше 60 раз.

Послание – как тренд позитивного развития

Основные тезисы в послании президента, по словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований «Пента» Александра Леонова, определяют стратегию евроатлантической интеграции в Украине.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом подразумевает серьезную секторальную интеграции в цифровой сфере, авиасфере, энергетической политике. Это был серьезный этап для страны в сфере изменения законодательства, взятых на себя обязательств перед европейскими и американскими партнерами», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он говорит, что следующий этап – это проведение реформ по стандартам НАТО – этой теме президент Украины в послании к народным депутатам уделил особое внимание.

«Впервые за последние годы, это было послание не столько алармистским – в прошлые годы в них речь шла о выживании Украины, о тотальной мобилизации общества и государства для физического сохранения страны. Сегодня послание наполнено оптимистическими нотками и направлено на развитие государства. Петр Порошенко задает тренд позитивного развития – у нас все получится, мы будем развивать Вооруженные силы, мы проведем референдум, мы готовы проводить реформы», – подчеркивает Александр Леонов.

Он считает, что украинская власть готова к проведению активной политики широкой имплементации стандартов НАТО.

«Вопрос сегодня в том, чтобы Украина максимально интегрировалась со стандартами НАТО, провела референдум о присоединении к Альянсу и готова была подать заявку. Если принять во внимание проблемы с Турцией, то Украина для НАТО – самая сильная страна на юго-восточном фланге, и это играет в пользу того, что Украину будут стимулировать проводить реформы, как страну, которая движется в евроатлантическом направлении, которая может активно противодействовать России», – отмечает Александр Леонов.

Укрепление обороноспособности страны, развитие и модернизация вооруженных сил, по его словам, не приведут к ущемлению прав гражданского общества, развития демократии.

«Евроинтеграция невозможна без соблюдения прав и свобод, они и экономика становятся не менее важными, чем укрепление армии. Президент констатировал, что Украина восстановила Вооруженные силы и их развитие будет происходить за счет модернизации и укрепления связей с НАТО. Украина будет развиваться, отталкиваясь от противопоставления с Россией. Экономические связи были разорваны, страна пережила шок, и у России нет рычагов влияния на Украину кроме военных, и действий спецслужб. Мы услышали призыв к украинцам объединяться вокруг национальных ценностей», – подчеркнул Александр Леонов.

От предвыборной риторики к правам человека

По мнению политолога, эксперта Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексея Курпаса, послание президента Украины к Верховной Раде было похоже на «пробу предвыборной речи в стране со сложной экономической и политической ситуацией».

«Сильный президент, сильная речь, парламент, который будет поддерживать все президентские решения сильного лидера, который поведет страну вперед, читалось в этом обращении к Верховной Раде», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Акценты на укреплении отношений с НАТО, реформировании и модернизации армии по натовским образцам, по его словам, вписываются в проведение евроатлантической политики Украины.

«Заявления о референдуме по поводу вступления в НАТО, после безвиза и подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, – это следующий этап и месседж, который будут использовать политики и президент. Сегодня сложно сказать, насколько быстро удастся реализовать эту политику в воюющей стране, но реализация стандартов НАТО однозначно приближает момент вступления в Евросоюз. Точно также когда-то нереальной казалась не только сама идея, но и дата введения безвизового режима, который был реализован весной этого года», – подчеркивает Алексей Курпас.

Вместе с тем, Алексей Курпас считает, что сильному украинскому лидеру нужна сильная армия, которая будет находиться на «государственных позициях». Однако государство, по мнению эксперта, должно соблюдать баланс и не допускать чрезмерного внимания милитаризации общественной жизни, за счет развития демократических процессов.

«У нас сегодня крикуны и сторонники силовых решений заменили собой общественность,которая была при Майдане и проводила мирные протесты, в спорах использовала мирные аргументы. Есть крен в этом вопросе – эти люди пытаются подмять под себя многие сферы общественной деятельности, они пытаются по своему усмотрению управлять городами, инфраструктурой, часто не разбираясь в законах», – подчеркивает Алексей Курпас.