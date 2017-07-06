Украина намерена достичь соответствия критериям для вступления в НАТО

КИЕВ – Президент Петр Порошенко утвердил изменения в законах «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики», которые позволяют достичь членства в Организации Североатлантического договора.

Пресс-служба президента отмечает 6 июля, что в законе, который подписал Петр Порошенко, одним из приоритетов национальных интересов Украины определена интеграцию в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора.

«С этой целью Украина активизирует усилия по всему комплексу реформ, в том числе в сфере обороны и безопасности секторах для достижения соответствия критериям членства в Альянсе», – подчеркивается в сообщении на сайте украинского лидера.

Статья 6 закона «Об основах национальной безопасности Украины», в которой говорится об интеграции «Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство» теперь дополнено фразой «с целью получения членства в Организации Североатлантического договора».

По мнению ряда украинских экспертов, закон, подписанный президентом Петром Порошенко, закрепляет евроатлантическую инициативу внешнеполитического курса страны.

От символизма желаний к практическим действиям

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко говорит о практической и символической пользе от задекларированной законодательно евроатлантической инициативы.

В лучшем случае, что мы можем получить в среднесрочной перспективе – статус основного союзника вне блока, как Израиль или Япония. Но, если мы достигнем даже такой цели, это достаточно высокий коэффициент полезного действия от этого закона»

«С практической точки зрения, Украина в одностороннем порядке пытается продемонстрировать желание присоединиться к НАТО, для которого безопасность украинского государства не является основной целью. Можно не сомневаться, о нежелании Альянса видеть нас в своих рядах – в Киеве знают это и понимают. В лучшем случае, что мы можем получить в среднесрочной перспективе – статус основного союзника вне блока, как Израиль или Япония. Но, если мы достигнем даже такой цели, это достаточно высокий коэффициент полезного действия от этого закона», – отмечает Богдан Петренко в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

С символической точки зрения, по его словам, закон, дополненный изменениями, является не столько сигналом для зарубежных партнеров, сколько попыткой закрепить евроатлантический вектор интеграции внутри страны.

«Социологические исследования показывают от 43 до 71 процентов поддержки среди украинцев идеи вступления в НАТО. Соответственно, это попытка конвертировать эти 43-71 процентов поддержки со стороны украинцев в поддержку инициативы власти. С другой стороны, закон, направленный на развитие пронатовского интеграционного вектора позволяет переориентировать внутренние стандарты на более прогрессивные стандарты Альянса», – отмечает Богдан Петренко.

Он считает, что в Кремле также понимают стратегию Украины, возможность перспективного приближения НАТО к границам России, и «символическую потерю Украины».

«В качестве варианта, можно предположить, что во время возможных переговоров с Россией, Украина откажется от интеграции в НАТО в обмен на вывод российских войск с территории Донбасса», – подчеркивает Богдан Петренко.

Украинское стремление и консенсус в НАТО

Политолог Петр Олещук считает, что желание Украины получить членство в НАТО должно быть подтверждено членами Альянса.

Альянсу необходимо время, чтобы «переварить» этих новых членов – и думать о дальнейшем расширении»

«Этот закон больше ориентирован на политическую поддержку лидера Украины, его политической силы внутри страны. Ключевыми проблемами, которые постоянно мешают вступлению Украины в НАТО, являются не столько внутренние проблемы Украины, сколько желание самого Альянса. Тем более, сейчас, когда НАТО переживает некоторый «кризис роста» за счет расширения и присоединения новых членов, не совсем сильных в экономическом и военном плане. Альянсу необходимо время, чтобы «переварить» этих новых членов – и думать о дальнейшем расширении», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Петр Олещук считает, что нежелание Альянса идти на конфликт с Россией, может повлиять на декларации официального Киева – получить путевку в НАТО.

«Несомненно, никто не скажет прямо нам нет, будут заявления о приветствии евроатлантических устремлений и надежд Украины, но без конкретных решений. На уровне деклараций может происходить обсуждение процесса о сближении Украины и НАТО. Возможно, западные партнеры будут апеллировать к ситуации во внутренней политике Украины», – утверждает Петр Олещук.

Для того, чтобы украинская евроатлантическая идея была реализована, по словам Петра Олещука, необходимо консенсусное решение главных участников НАТО, в частности – Соединенных Штатов и других стран Европейского Союза.

«В западном мире все решения, так или иначе, принимаются консенсусом. Политика Соединенных Штатов по отношению к Украине довольно сложная потому, что необходим консенсус между президентом и двухпалатным парламентом и политическим истеблишментом в мире. Западный мир не отказывается от Украины, но и не поддерживает ее решительно», – считает Петр Олещук.

Политолог говорит о том, что процесс активизации поддержки Украины зависит от действий украинской власти: прежде, чем продемонстрировать свою необходимость западной коалиции, необходимо отойти от политики вечного просителя, который ничего не дает взамен, резюмирует Петр Олещук.

Трамп – о НАТО и дестабилизирующих действиях России

Напомним, что 6 июля, выступая в польской столице у памятника антинацистскому Варшавскому восстанию 1944 года, президент Соединенных Штатов также призвал Россию «прекратить дестабилизирующие действия в Украине и в других точках, а также прекратить поддерживать агрессивные режимы в Сирии и Иране».

Чуть ранее на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сотрудничают с Польшей для ответа на «действия и дестабилизирующие поведение России», заявив, что США привержены обеспечению мира и безопасности в Восточной и Центральной Европе.

Трамп также отметил, что НАТО играет «ключевую роль в сдерживании конфликтов».

Он подверг критике некоторых членов альянса за то, что они выделяют недостаточно средств на оборону, при этом отметив, что Польша – один из немногих членов НАТО, полностью выполняющих свои обязательства.