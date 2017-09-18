Президенты Дональд Трамп и Петр Порошенко встретятся в Нью-Йорке

КИЕВ – Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время визита украинского президента Петра Порошенко на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом в своем Твиттере 18 сентября написал президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, 18-21 сентября 2017 президент Украины Петр Порошенко совершает рабочий визит в Соединенные Штаты для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих прений Генеральной Ассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях», – подчеркивается в сообщении пресс-службы Петра Порошенко.

На полях сессии Генассамблеи ООН глава украинского государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе, с президентом Соединенных Штатов, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщает интернет-сайт «Российской газеты», реализация идеи о миротворцах ООН в Донбассе будет зависеть от конструктивности подходов к этой теме Украины и Вашингтона. Об этом 18 сентября на брифинге для журналистов сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь важно не размывать сути российского предложения. Там речь идет о миссии ООН, которая обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе. […] Cейчас все будет зависеть, насколько конструктивную позицию займут и Киев, и США», – заметил Дмитрий Песков.

Напомним, что 12 сентября президент Петр Порошенко заявил о желании «обеспечить влияние на позицию России» по вопросу о введении миротворцев на оккупированные части восточных областей страны.

«[…] Я планирую принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, где мы поднимем вопрос «голубых касок» миротворцев, которые должны обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых на себя обязательств. Простым языком – должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освободить оккупированные русскими территории», – отметил Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента Украины.

5 сентября президент России Владимир Путин назвал «вполне уместной» идею обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ в Донбассе, а также наличие сил, которые «должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях».

Разные оценки конфликта – разные цели для миротворцев

Украинский эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян считает, что в Киеве и Москве демонстрируют принципиально разное видение конфликта на востоке страны и понимание применения миротворческой миссии.

«Для России сегодня миротворцы – это механизм по принуждению и легализации марионеточных режимов с Украиной, перенесение издержек, связанных с охраной оккупированной территории на международное сообщество

«Для России сегодня миротворцы – это механизм по принуждению и легализации марионеточных режимов с Украиной, перенесение издержек, связанных с охраной оккупированной территории на международное сообщество, построение «щита» между оккупированными территориями, которые остаются под контролем России, и Украиной, за которой де-юре закрепляется контроль над Донбассом. Российская модель введения миротворцев приблизительно такая: передать де-юре территории Украине, не передавая их де-факто», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украинская позиция, продолжает эксперт, заключается в восстановлении суверенитета в полном объеме над оккупированными территориями.

«В правовой, политической, социальной, экономической, культурной и других сферах. Мы видели позицию Курта Волкера о том, что миротворцы не могут быть реализованы по видению России, поскольку это уже не миротворцы, а усугубление конфликта и этой позиции придерживается украинская сторона. Очень важно, чтобы президент Петр Порошенко смог обсудить имплементацию мандата миротворцев в Донбассе вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами во время визита в Соединенные Штаты», – подчеркивает Олег Саакян.

Олег Саакян утверждает, что восстановление украинского суверенитета над Донбассом – это единственно возможный вариант для официального Киева.

О «красной линии» и «заморозке»

Управляющий партнер Украинской политконсалтинговой группы Василий Мокан считает, что тема введения миротворцев на оккупированные территории Донбасса сегодня является основной для дискуссии официального Киева на международной арене.

«Мы должны очертить «красные линии», за которые нельзя переступать. Украине нужен мандат миротворческой миссии на всю оккупированную территорию, включая границу Украины и России

«Мы должны очертить «красные линии», за которые нельзя переступать. Украине нужен мандат миротворческой миссии на всю оккупированную территорию, включая границу Украины и России. Четкая позиция о невозможности вести переговоры с марионетками Кремля из ДНР-ЛНР, поскольку переговоры с ними позволяют напрямую легализировать эти режимы. Украина заявляет о широком мандате для миротворцев, они не должны быть только охранниками для миссии ОБСЕ», – говорит Василий Мокан корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Василия Мокана, позиция российской стороны по урегулированию кризиса в Донбассе повторяет сценарий локализации приднестровского конфликта.

«В Кремле хотели бы повторить сценарий Приднестровья, сформировать миссию из россиян. Украине и международным партнерам нужно призывать Россию искать компромиссы между двумя резолюциями – украинской и российской, способствовать разведению враждующих сторон. Основная угроза сегодня для Украины – в заморозке этого конфликта, которая не приведет к деоккупации территорий и позволит Кремлю представить этот конфликт как внутренний украинский, а не как борьбу между Украиной и Россией», – подчеркивает Василий Мокан.

По словам эксперта, допуск миротворцев на оккупированные территории Украины позволят прекратить огонь, обеспечит режим тишины и вывод российского оружия. Он считает, что эти формальные условия для достижения мира в Донбассе не должны вызывать дискуссию у всех участников переговоров.

Российский вариант однозначно будет отброшен, а украинский может быть модифицирован для того, чтобы он учитывал интересы разных сторон

«Думаю, что стороны могут принять компромиссный вариант. Российский вариант однозначно будет отброшен, а украинский может быть модифицирован для того, чтобы он учитывал интересы разных сторон, была перспектива для голосования всех участников Совета Безопасности ООН», – утверждает Василий Мокан.

Вместе с тем, он считает, что в планы России не входит потеря неконтролируемого участка на границе с Украиной, поскольку это обеспечивает возможности прямого влияния и контакт с марионетками из ДНР-ЛНР.

Миротворцы, компромисс и долгожданный мир

Политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что любые компромиссы с украинской позицией по теме миротворцев для Донбасса, не принесут долгожданного мира.

Запускать российских военных под эгидой ООН на территорию Украины – этот вопрос должен быть хорошо изучен»

«В любом другом –не украинском варианте, миротворцы там не нужны – Украина и так держит оборону по линии разграничения. ОБСЕ контролирует, что там происходит, но это не способствует преодолению конфликта. Миротворцы на линии разграничения и охране работников миссии ОБСЕ ничем не помогут для остановки войны. Единственный компромисс, который возможен, это то, чтобы членами миротворческой миссии были представители российской стороны. Но ряд экспертов, которые глубоко разбираются в этой теме, также не считают, что такой подход принесет Украине позитив в условиях гибридной войны с России. Запускать российских военных под эгидой ООН на территорию Украины – этот вопрос должен быть хорошо изучен», – говорит Юрий Лесничий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, он считает, что миротворцы на всей оккупированной территории позволят интегрировать оккупированные земли в украинское пространство на условиях демократии и верховенства права и уважения к правам человека. Принципах цивилизованного развития общества, которые не соблюдаются в так называемых ДНР-ЛНР, отмечает Юрий Лесничий.

«Логика Кремля понятна. Им нужны миротворцы на линии разграничения с Вооруженными силами Украины, которые «прикроют» от украинских военных неконтролируемую границу с Россией, и создадут условия для поставок оружия, военных, техники», – подчеркивает Юрий Лесничий.