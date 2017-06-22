Петр Порошенко о реакции партнеров из Евросоюза и США: санкции будут продолжаться

КИЕВ – Европейский Союз намерен продлить антироссийские санкции вплоть до полной имплементации Минских соглашений, включая вопросы безопасности. Об этом 22 июня в Брюсселе во время рабочего визита после переговоров в официальном Вашингтоне, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Реакция наших партеров из Евросоюза такая же, как и наших партеров из Соединенных Штатов Америки: санкции будут продолжаться»

«Сегодня состоится заседание Совета Европейского Союза, где будет принято, теперь мы уже точно знаем, решение о продлении санкций против Российской Федерации аж до полной имплементации Минских соглашений, в том числе и их компонента по безопасности. Вы знаете, что ситуация в последнее время обострилась, мы видим, что происходят атаки на представителей мониторинговой миссии ОБСЕ и сегодня активизировались атаки на гражданские объекты. Реакция наших партеров из Евросоюза такая же, как и наших партеров из Соединенных Штатов Америки: санкции будут продолжаться», – отметил Петр Порошенко в комментарии журналистам.

Он сказал, что введение санкций – это «победа украинского народа, украинского государства и украинской дипломатии».

«Это сильная мотивация вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить выполнение компонента безопасности минских соглашений», – заявил Петр Порошенко.

Президент Украины отметил, что традиционно решения о санкциях продолжаются на полгода и «это позволит России сделать очень простые вещи: вывести свои войска, освободить украинских заложников, сотрудничать с миссией ОБСЕ и забрать свои пушки, танки, системы залпового огня, которыми россияне убивают украинцев», сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

В ходе встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском президент Петр Порошенко «выразил удовлетворение координацией действий с президентом Туском по вопросам мира в Украине», также напомнил о своей встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и «выразил уверенность, что действия по налаживанию мира будут более эффективными».

По его словам, сообщает пресс-служба президента Украины, переговоры в Соединенных Штатах, в первую очередь, касались вопроса продления санкций против России.

«Соединенные Штаты, как вы знаете, ввели новые санкции и подтвердили, что эти санкции будут оставаться в силе до полной имплементации Минских соглашений», – отметил Петр Порошенко.

«Я сегодня был очень рад услышать от Дональда Туска и в рамках наших консультаций с другими лидерами Евросоюза, позицию Евросоюза – это единство и солидарность с Украиной. Это жизненно важно для нас», – сказал Петр Порошенко во время встречи с представителями европейской и украинской прессы.

Он отметил, что украинская сторона приветствует сообщение о продлении санкций против России.

Украинское национальное информационное агентство цитирует слова президента Дональда Туска о «проевропейской решительности» украинцев.

Я хочу вас поздравить и поблагодарить вас. Поздравить с тем, что, несмотря на драматические обстоятельства и различные препятствия, несмотря на войну на востоке Украины, вы смогли получить безвизовый режим

«Дорогие украинские друзья. Я хочу вас поздравить и поблагодарить вас. Поздравить с тем, что, несмотря на драматические обстоятельства и различные препятствия, несмотря на войну на востоке Украины, вы смогли получить безвизовый режим. И хочу поблагодарить вас за вашу проевропейскую решительность. И мужество, с которым вы защищаете вашу независимость», – сказал президент Европейского Совета.

Дональд Туск отметил, что за эти успехи украинцы заплатили, к сожалению, и кровью.

Украинский лидер напомнил о подготовке к телефонному разговору в Нормандском формате на следующей неделе, а также провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита Евросоюза, который начался в Брюсселе, сообщают украинские издания.

Напомним, что 20-21 июня президент Украины находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах, где провел переговоры с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и другими официальными лицами.

Переговоры в США и Евросоюзе – евроатлантическая поддержка Украины

Переговоры президента Петра Порошенко на высшем политическом уровне в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, по мнению политолога Олега Лисного, связаны между собой одним смыслом – принципами евроатлантической поддержки Украины.

«Тот факт, что события идут одно за другим, говорит нам о желании преломить ситуацию в Донбассе. Украине нужна поддержка из Соединенных Штатов – военная и политическая, и экономическая со стороны стран Европейского Союза. Украине нужно поднимать экономику, привлекать инвестиции, и если в переговорах в Вашингтоне доминировали военная и политическая темы, то в Европе президент Украины акцентировал внимание на экономическом сотрудничестве, полномасштабном запуске Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», – подчеркивает Олег Лисный в комментарии корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Олег Лисный считает, что объем проведенных переговоров, как в Вашингтоне, так и Брюсселе позволяет надеяться на результаты уже в ближайшем будущем.

«Если со стороны России не будут созданы форс-мажоры, то результаты этих переговоров, на которых были определены конкретные шаги, можно ожидать в ближайшем будущем, во время визита, например, американских чиновников в Украину, о чем была достигнута договоренность в Вашингтоне», – утверждает Олег Лисный.

«Украинский вопрос» и противодействие российской агрессии в Донбассе, по его словам, остаются среди приоритетов официальной политики западных партнеров, однако формат возвращения Крыма официальному Киеву предстоит самостоятельно сформировать для международного обсуждения.

«Переговорный формат по Крыму Украина должна инициировать сама, потому, что крымская проблема намного сложнее, чем проблема Донбасса. Это те территории, которые Россия, используя псевдоюридические аргументы, присвоила себе и ожидать, что кто-то решит за нас наши проблемы – не продуктивно

«Переговорный формат по Крыму Украина должна инициировать сама, потому, что крымская проблема намного сложнее, чем проблема Донбасса. Это те территории, которые Россия, используя псевдоюридические аргументы, присвоила себе и ожидать, что кто-то решит за нас наши проблемы – не продуктивно. Несомненно, Украине сложно одновременно решать две задачи – проводить деэскалацию конфликта на востоке страны, и разрабатывать механизм преодоления аннексии полуострова. Сначала нужно завершить проблему в Донбассе, а потом дипломатическим путем вернуть Крым», – говорит Олег Лисный.

Тем не менее, он считает, что деоккупация части территории Донбасса и преодоление аннексии – это две составляющие одного формата переговоров с западными партнерами.

«Этот формат Украине еще предстоит сформировать, в нем Донбасс и Крым должны выглядеть как один комплекс проблемы», – отмечает Олег Лисный.

О рациональном Евросоюзе и поддержке из США

Политический эксперт «Украинского клуба» Виталий Литвиненко считает, что в сотрудничестве с Украиной Европейский Союз занимает исключительно рациональную позицию.

«Если мы говорим о Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, то на самом деле, то, что предлагается Украине – это в очень усеченном виде допуск украинских товаров на европейский рынок. Безвиз – это не больше, чем полумера, замена туристических виз. Стратегически, Евросоюз занимает соглашательскую позицию по вопросу решения конфликта, в отличие от Украины и Соединенных Штатов. Думаю, Украине нужно активнее развивать отношения с Вашингтоном», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Литвиненко сомневается в единстве позиции Европейского Союза по «украинскому вопросу», поскольку вопросы противодействия российской агрессии в Украине требуют коллегиального согласования представителей всех стран-участниц ЕС.

«Нам необходимо развивать атлантическое единство с Соединенными Штатами и Канадой по вопросу защиты Украины»

«Нам необходимо развивать атлантическое единство с Соединенными Штатами и Канадой по вопросу защиты Украины», – утверждает Виталий Литвиненко.

Виталий Литвиненко отмечает, что, пока существует проблема оккупированных территорий, нет оснований говорить о создании эффективного механизма для возвращения аннексированного Россией Крыма.

Крым, судя по текущей ситуации, активно дрейфует в сторону России – российские паспорта, рублевая зона, Россия признала полуостров частью своей федерации. Фактически, проглотила полуостров»

«Если посмотреть Минские соглашения, там нет слов о Крыме. Украине нужно комплексно решать два кейса – только в условиях успешного возвращения оккупированных территорий на востоке, можно начинать заниматься Крымом. Крым, судя по текущей ситуации, активно дрейфует в сторону России – российские паспорта, рублевая зона, Россия признала полуостров частью своей федерации. Фактически, проглотила полуостров», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

Хлебное перемирие: прекращение огня

С 24 июня 2017 года в зоне проведения Антитеррористической операции должно начаться так называемое «хлебное перемирие» – соблюдение режима тишины на время уборки урожая. Эта инициатива местных украинских советов была поддержана во время заседания Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.

Об этом на своей странице в Фейсбуке 21 июня по итогам заседания пишет пресс-секретарь украинского представителя в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер.

«Блок вопросов по безопасности – ключ к выполнению всего пакета Минских соглашений

«Блок вопросов по безопасности – ключ к выполнению всего пакета Минских соглашений. Полный и устойчивый режим прекращения огня, вывод с территории Украины российских воинских формирований и тяжелого вооружения, доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всему участку украинско-российской границы – эти условия остаются базовыми и принципиальными для прогресса по всем направлениям», – отмечает Дарка Олифер.

Она подчеркивает, что «украинская сторона возмущена очередным случаем агрессии по отношению к патрулю СММ ОБСЕ, который имел место в неподконтрольной Украине Ясиноватой 20 июня 2017 года».

«Мы категорически осуждаем эту попытку запугать сотрудников миссии, требуем найти и наказать виновных. На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей происходит все больше насилия и угроз по отношению к сотрудникам миссии. Так, начиная с 23 апреля 2017 года, когда на территории отдельных районов Луганской области трагически погиб представитель Специальной мониторинговой миссии, каждый третий день происходят серьезные инциденты, связанные с безопасностью СММ ОБСЕ», – отмечает Дарка Олифер.