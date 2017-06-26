В Киеве рассчитывают на «формулу Макрона» для реализации Нормандского формата

КИЕВ – Украина и Франция готовы выработать решения, «одобрение которых должно принести мир на многострадальную украинскую землю». Об этом в Париже 26 июня заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

«Могу отметить, что мы очень тщательно обсудили все обстоятельства, определили тактику наших действий на последующие несколько недель. Мы договорились о том, чтобы провести консультации и согласовать позицию для того, чтобы повысить эффективность возможной встречи в Нормандском формате», – сообщил Петр Порошенко.

Лидер Украины отметил, что для эффективной работы к следующей встрече в Нормандском формате должны быть наработаны четкие предложения и конкретные документы. «Нам не нужны многочасовые переговоры. Мы уверены в том, что должны быть качественно подготовлены документы, одобрение которых должно наконец принести мир на многострадальную украинскую землю. Этот мир может отображаться в завершении российской агрессии», – подчеркнул президент украинского государства.

Петр Порошенко поддержал позицию Эммануэля Макрона о необходимости достичь результатов в минском процессе.

Возможно, они будут иметь и название «формула Макрона», но мы сможем на сегодняшний предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины

«Мне очень импонирует подход господина президента, ориентированный на результат – конкретный, практический, без лишних разговоров. И наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений Нормандского формата. Возможно, они будут иметь и название «формула Макрона», но мы сможем на сегодняшний предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины. Уверен в том, что это именно то, чего ждет Европа, чего ждет Украина, чего ждет мир», – сказал президент Петр Порошенко.

По мнению украинского президента роль и присутствие ОБСЕ в Донбассе «24 часа в сутки является залогом эффективной имплементации Минских соглашений».

Вместе с тем, на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своем желании – во время следующей встречи в Нормандском формате, «действительно предложить целую серию новых условий для того, чтобы со всех сторон найти конкретные решения для выхода из кризиса».

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«Мы действительно настроены продолжать Минский процесс и еще перед собранием «Большой двадцатки». Мы поддерживаем идею восстановить активное сотрудничество именно в Нормандском формате присутствием и привлечением ОБСЕ. Это то, что я предлагал всем сторонам», – отметил президент Франции.

Он подчеркнул, что Франция всегда поддерживала суверенитет Украины именно в рамках границ, признанных на международном уровне. «Франция не признает аннексии Крыма», – сказал Эммануэль Макрон.

Президент Франции также отметил, что в минском процессе должна быть эффективная дискуссия, происходить обмен информацией о динамическом развитии ситуации.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 26 июня с рабочим визитом посетил Францию. 20-21 июня лидер Украины находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах, где провел встречу с американским коллегой – Дональдом Трампом.

Россия и главные задачи Нормандского формата

Эксперт по вопросам международной безопасности Украинского независимого центра политических исследований Виталий Мартынюк считает, что главная задача участников нормандского формата – это найти механизм влияния на Россию.

Участники формата урегулирования конфликта хотели бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, действительно локализировать российско-украинский конфликт и принести мир в Донбасс

«Над этим работают лидеры Нормандского формата – Франции и Германии, а также в Соединенных Штатах, о чем свидетельствуют встречи президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом, и теперь с Эммануэлем Макроном. Участники формата урегулирования конфликта хотели бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, действительно локализировать российско-украинский конфликт и принести мир в Донбасс. Но пока за исключением санкций, их пролонгации и расширения, других рычагов влияния на Россию не существует», – говорит Виталий Мартынюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Мартынюк отмечает, что сегодня, в силу закрытости обсуждаемой информации, неизвестно, какие планы готовы обсуждать участники предстоящей возможной встречи в нормандском формате.

«Тема усиления роли ОБСЕ на востоке Украины, ее вооружении, о чем говорил украинский лидер, обсуждается без видимых успехов с конца 2016 года. Необходимо понимать, что в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подобные решения принимаются консенсусом, и если вынесенный проект мандата не будет устраивать Россию, то она проголосует против и никакой полицейской миссии в Донбассе не будет», – говорит Виталий Мартынюк.

По его словам, крымский вопрос и Донбасс составляют главную тему всех международных переговоров о возобновлении территориальной целостности украинского государства. Однако, практически, всегда вопрос о преодолении незаконной аннексии Крыма рассматриваются отдельно от ситуации в Донбассе.

И задача украинского руководства постоянно напомнить о Крыме, о том, что урегулирование должно происходить и по вопросу деоккупации Крыма»

«Нормандская четверка поднимает вопрос о возобновлении территориальной целостности, однако концентрируется только на ситуации в Донбассе. И задача украинского руководства постоянно напомнить о Крыме, о том, что урегулирование должно происходить и по вопросу деоккупации Крыма», – утверждает Виталий Мартынюк.

Нормандский формат и его влияние на Евросоюз

Директор неправительственной организации «Центр развития общества» Игорь Харченко считает, что Нормандский формат, как и минский процесс нежизнеспособны без участия Соединенных Штатов.

«Без участия США, как отдельной стороны в этих процессах, очень сложно рассчитывать на результат.

«Без участия США, как отдельной стороны в этих процессах, очень сложно рассчитывать на результат. Позиция Франции в нем интересна, новоизбранный президент делает первые шаги, декларирует моральную поддержку Украине, но хотелось бы увидеть конкретные шаги», – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Отсутствие утвержденных на законодательном уровне регламентных механизмов для проведения встреч в нормандском формате, по словам Игоря Харченко, влияет на «юридические обязательства» его участников.

«Есть декларативные обязательства, даже меморандум, который поддерживает суверенитет Украины – он свидетельствует о моральной поддержке, другой пока нет. До того времени пока не будет ответственности за выполнение договоренностей в рамках Нормандского формата, все слова – это только декларации. И до того времени

пока Россия не признает, что она является стороной, которая оккупировала и аннексировала украинские земли», – считает Игорь Харченко.

По его словам, участие двух стран Европейского Союза в Нормандском формате помогает сдерживать эскалацию конфликта в Донбассе.

«Не допустить эскалации конфликта и вернуть Украине ее земли – это две разных задачи

«Не допустить эскалации конфликта и вернуть Украине ее земли – это две разных задачи. Пока мы видим желание Евросоюза не допустить эскалации конфликта, который может спровоцировать миллионную волну беженцев. Одно дело украинские рабочие, интегрированные в европейскую экономику, но другое дело – новые беженцы. В Брюсселе это прекрасно понимают», – утверждает Игорь Харченко.

Об июльском визите в Киев госсекретаря США и генсека НАТО

Вместе с тем, в официальном Киеве отмечают высокую дипломатическую активность, которая позволяет «держать солидарность, и обеспечивать экономическое сотрудничество, поддержку реформ и улучшения инвестиционного климата». Об этом в вечернем эфире украинских телеканалов 25 июня заявил президент Петр Порошенко.

Он отметил, что в июле Украину посетят лидеры международных организаций и официальные лица Соединенных Штатов.

«Мы ожидаем уже в июле визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, где также будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ожидаем визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша, и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который также состоится в июле», – сказал в эфире украинских телеканалов президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы ожидается визит министра обороны США Джеймса Мэттиса, а в августе планируется визит министра энергетики США Рика Перри.

«Эта активность чрезвычайно велика и это позволяет нам и держать солидарность, и обеспечивать экономическое сотрудничество, поддержку реформ и улучшения инвестиционного климата», – констатировал Петр Порошенко, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Это, возможно, впервые, когда Украина стала играть очень важную роль в повестке дня ЕС

Петр Порошенко подчеркнул, что во время визита в Брюссель, руководство Евросоюза показало, что не просто изучает украинский язык, а очень хорошо им владеет. «Это, возможно, впервые, когда Украина стала играть очень важную роль в повестке дня ЕС. Это яркое подтверждение, что после того, как страна была объектом внешней политики, Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира», –резюмировал глава государства.

Нормандский формат – консультации до встречи Большой двадцатки

Международная редакция Радио Свобода отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон ожидает начало консультаций в рамках четырехстороннего процесса – Нормандского формата перед саммитом Большой двадцатки в Германии 7-8 июля.

Как сообщает украинская пресса, в 2016 году лидеры нормандской четверки провели одну встречу – 19 октября в Берлине обсудили реализацию Минских соглашений. В мае 2016 года состоялись телефонные переговоры президентов стран-участниц Нормандского формата.

Украинское интернет-издание Европейская правда отмечает, что очередной саммит Украина-Евросоюз должен пройти в Киеве 13 июля 2017 года.