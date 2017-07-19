Петр Порошенко: для Украины и Грузии общий агрессор – Россия

КИЕВ – Украина и Грузия должны объединить усилия мирового сообщества для освобождения своих, оккупированных Россией, территорий. Об этом 19 июля заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного визита с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом в селе Одзиси (Odzisi).

«У нас есть общий агрессор – и в Украине, и в Грузии – это Российская Федерация

«У нас есть общий агрессор – и в Украине, и в Грузии – это Российская Федерация. […] И как я уже сказал, очень похожая ситуация на оккупированных территориях: беспорядок, безнадежность, гуманитарная катастрофа. И что же нужно сделать для того, чтобы освободить эту территорию от оккупации? Мы подчеркиваем, что это политико-дипломатический путь. И для этого нам нужно единство всего мира и солидарность с Грузией, и с Украиной. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции. Россия должна предпринять шаги, которые будут способствовать деоккупации украинской и грузинской территорий», – отметил президент Петр Порошенко во время общения с прессой.

Лидер Украины сказал, что такая ситуация побуждает власть бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности государств. «Одна из главных целей быть здесь (на линии разграничения – ред.) Для того, чтобы продемонстрировать этим людям – они не одни. О них помнит весь мир. И мы будем бороться, чтобы ликвидировать эту колючую проволоку», – подчеркнул Петр Порошенко.

На фотографиях, которые публикует пресс-служба президента Грузии, видно, как глава Украины здоровается за руку через колючую проволоку с грузинским крестьянином.

В свою очередь лидер Грузии Георгий Маргвелашвили сказал, что оккупантам не удастся сломать ни грузинский народ, ни их правительство.

Никогда грузины и украинцы не будут сломлены

«Сегодня мы, президенты двух стран и представители двух гордых народов, которые не потерпят российской агрессии и цинизма российских военных, пытающихся уничтожить нашу стабильность и моральный дух, находятся здесь, на линии оккупации. Никогда грузины и украинцы не будут сломлены. Мы имеем большую силу. Эти колючие провода будут снесены», – заявил президент Георгий Маргвелашвили.

17-19 июля состоялся государственный визит президента Петра Порошенко в Грузию.

Во время встречи в Тбилиси с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили президент Петр Порошенко заявил, что обе страны имеют общие угрозы, но в трудные времена они могут рассчитывать друг на друга,

«Украинцы твердо верят, как это было и раньше в трудные времена – украинцы могут рассчитывать на братский грузинский народ так же, как братский грузинский народ может рассчитывать на твердую поддержку украинцев! Так было в 2008, так было в 2013, так есть и сейчас», – подчеркнул украинский президент.

При участии двух президентов в Батуми состоялся украинско-грузинский инвестиционный форум, на котором собрались представители ста грузинских компаний и 35 представителей украинского бизнеса.

Деэскалация и «ось единомышленников»

Политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что ряд внешнеполитических диалогов украинской власти свидетельствуют о желании создать «ось единомышленников» для противостояния российской агрессии.

«Активная внешнеполитическая деятельность президента, удачные поездки в Соединенные Штаты, поддержка в Вашингтоне и в Брюсселе украинской позиции и украинского вектора развития по вопросу деэскалации конфликта на востоке, интересная инициатива для молдавских силовиков их допуск к контролю на украино-приднестровском пункте пропуска Кучурган – это все очень удачные региональные и глобальные шаги в противовес политики России», – говорит Юрий Лесничий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Визит в Грузию, по словам Юрия Лесничего, является двухсторонней «подчеркнутой позицией» поддержки стран, пострадавших от российских агрессивных действий.

Странам, в которых идет война, инспирированная Россией, не остается ничего другого, как пытаться объединяться и вести диалоги с теми, кто пытается выскочить из-под ее влияния»

«Украина оказалась в очень похожей ситуации, в какой до этого была Грузия. Россия распалила гибридные конфликты на своих границах, ведет прямую агрессию против суверенных стран для того, чтобы создавать источники замороженных конфликтов и таким образом манипулировать политикой внутри независимых государств. Странам, в которых идет война, инспирированная Россией, не остается ничего другого, как пытаться объединяться и вести диалоги с теми, кто пытается выскочить из-под ее влияния», – подчеркивает Юрий Лесничий.

О позабытом проекте ГУАМ

Российский политолог Андрей Окара считает, что Украина могла бы активнее развивать международное региональное сотрудничество для эффективного реагирования на различные вызовы в сфере безопасности.

В межгосударственном диалоге Украины и Грузии, официального Киева с другими просоветскими республиками, проект ГУАМ, по мнению эксперта, мог бы быть такой формой внешних отношений.

Россия всегда была против ГУАМ и жестко это лоббировала

«Сегодня есть перспектива для воссоздания эффективной работы ГУАМа – региональной организации за демократию и экономическое развитие. Она может быть наполнена реальным смыслом, содержаниями; важно грамотно конструировать, и выстраивать диалог. Россия всегда была против ГУАМ и жестко это лоббировала, хотя с момента своего образования, он оставался больше декларативным, но настолько раздражал официальную Москву, что Узбекистан вышел из этого проекта», – говорит Андрей Окара корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт полагает, что если бы украинская власть в полной мере была готова к международному диалогу для противодействия российской агрессии и агрессивной политике на постсоветском пространстве, она действовала бы эффективнее. Поле для действий и проекты для воплощения идей для этого есть, считает Андрей Окара.

«Но пока мы видим, что из подобных межгосударственных проектов за три года войны украинская власть с трудом обозначила себя в проекте Балто-Черноморского содружества, участвуя в создании одного украино-польско-литовского батальона. В случае реформирования ГУАМ, Украина могла бы играть в нем не только одну из ролей, а вообще первую скрипку. Однако, то ли украинская элита делает вид, что не имеет таких амбиций, то ли они у нее есть, но она не готова к активным действиям», – подчеркивает Андрей Окара.

Украина и Грузия – дружественный диалог

Украинский политолог Алексей Куринный считает, что задекларированные намерения, которые были достигнуты во время государственного визита президента Украины в Грузию, касаются не только «международных вопросов и национальной безопасности обеих стран, но также и вопросов обороны и безопасности, межрегионального сотрудничества».

«Это и договор между Одесской областью и Аджарией, в сфере образования – изучение украинского языка в Грузии. Фактически дружба украинского и грузинского народов и прочный дипломатический, военно-политический союз обоих государств мог бы стать основой для Балто-Черноморского союза или Межморья – союза центрально – и восточноевропейских государств, строящих свои отношения на принципах равенства и взаимоуважения, а также готовых действенно оборонять свою независимость прежде всего от претензий России», – говорит Алексей Куринный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Куринный подчеркивает, что отношения двух стран начали улучшаться с конца 2004 года, и нынешний диалог лидеров является «закономерным выражением дружественных отношений между украинским и грузинским народами».

«Слова украинского и грузинского президентов о внешних угрозах – лишь подтверждают общую восточноевропейскую тенденцию, которую в свое время проявил Леонид Кучма и которую вполне способен повторить молдавский лидер Игорь Додон. Несмотря на предвыборные намерения о нормализации отношений с Россией и заявления о желании решать Абхазский и Осетинский конфликты дипломатическим путем, начиная с весны 2015 года, президент Грузии Георгий Маргвелашвили последовательно делал заявления, в которых критикуется внешняя политика России и российские ценности», – утверждает Алексей Куринный.

О летальном оружии для обороны Украины

Напомним, что во вторник, во время слушаний в Сенате США, прозвучало заявление заместителя начальника Объединенного штаба генерала Пола Селвы о том, что объединенный штаб Вооруженных сил США вместе с другими структурами прорабатывают вопрос о предоставлении Украине конкретных видов оборонительного оружия, дело лишь за политическим решением американского руководства.

«Я поддерживаю предоставление Украине летальной помощи для обороны и обеспечения безопасности, и минобороны США активно вовлечено в этот вопрос на межведомственном уровне», – заявил генерал Селва, сообщает Укринформ.

Украинская служба «Голоса Америки» цитирует официальную реакцию председателя Комитета Сената США по вооруженным силам Джона Маккейна на заявление поддержанных Россией сепаратистов о создании «Малороссии», который возложил прямую ответственность за эту попытку подорвать суверенитет Украины на президента

Владимира Путина, и призвал США и Евросоюз усилить давление на Россию и обеспечить Украину летальным оружием.