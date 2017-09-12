Петр Порошенко: миротворцы должны обеспечить мир на украинской земле

КИЕВ – Украина рассчитывает «обеспечить влияние на позицию России» по вопросу о введении миротворцев на оккупированные части восточных областей страны. Об этом президент Петр Порошенко сказал 12 сентября во время тренировки украинских участников «Игр непокоренных».

«Я в конце этой недели отправляюсь в Нью-Йорк, где пройдет заседание Генассамблеи ООН. Я планирую принять участие в заседании Совета безопасности ООН, где мы поднимем вопрос «голубых касок» миротворцев, которые должны обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых на себя обязательств. Простым языком – должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освободить оккупированные русскими территории», – отметил Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Украина «сможет обеспечить влияние на позицию России для того, чтобы она тоже приняла этот сценарий и мы в Донбассе остановили войну».

В послании к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2017 году» 7 сентября президент Петр Порошенко заявил о том, что официальный Киев выступает за «разворачивание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе».

«Будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы

«Будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. Упомянутая миссия должна соответствовать руководящим принципам осуществления миротворческих операций ООН, априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора или стороны конфликта», – отметил Петр Порошенко 7, выступая в парламенте 7 сентября.

Напомним, что 11 сентября, во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель стороны обсудили о введении миссии ООН для охраны сотрудников СММ ОБСЕ на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН», – подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.

Российская инициатива направлена на осуществление охраны сотрудников ОБСЕ представителями «голубых касок» «не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер».

«Украинский вопрос» и российская инициатива

Директор Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерий Дымов говорит о том, что новые российские инициативы по деэскалации конфликта в Донбассе, очевидно, стали возможными после плотных переговоров специального представителя Госдепартамента США по украинскому вопросу Курта Волкера в Киеве и Москве.

Очевидно, что Владимир Путин потерял инициативу в минском процессе, когда активно к решению проблемы подключились Соединенные Штаты

«Вероятно, что в ходе визита в Москву Курт Волкер ездил к Вячеславу Суркову не с пустыми руками – очевидно, что нужны новые инициативы, Минск-2 – это как чемодан без ручки, его лень нести, и невозможно бросить, а другой альтернативы ему нет. Очевидно, что Владимир Путин потерял инициативу в минском процессе, когда активно к решению проблемы подключились Соединенные Штаты. Дональд Трамп, на которого так рассчитывали в Кремле, и президент Франции Эммануэль Макрон, – четко продемонстрировали свою позицию и показали, что в украинском вопросе агрессор – Россия», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Инициатива России ввести миротворцев только для обеспечения безопасности членов миссии ОБСЕ, по словам Валерия Дымова, не имеет шансов быть поддержанной на Западе.

«От кого в таком случае миротворцы будут защищать миссию ОБСЕ? От тех, кто в 2014 году запирал сотрудников миссии ОБСЕ в подвале в Славянске? От тех, кто клал лицом в пол представителей миссии ОБСЕ? От тех, кто сегодня препятствует работе членов миссии ОБСЕ на оккупированных территориях? Это шантаж, но никого уже не обмануть – Владимир Путин постепенно, под видом уступок, пытается протолкнуть те вещи, которые могут легитимизировать его агрессию, представить ситуацию внутренним конфликтом и гражданской войной, как будто бы Россия не участвует в этой войне против Украины», – утверждает Валерий Дымов.

Одним из решений конфликта Валерий Дымов видит в суверенном праве Украины на возвращение своих территорий, вне понимания и оценок этого процесса со стороны агрессора.

«Эти предложения Кремля похожи на ситуацию, когда преступники захватили ваш дом, но потом разрешают вам пользоваться одной или двумя комнатами по своему усмотрению

«Эти предложения Кремля похожи на ситуацию, когда преступники захватили ваш дом, но потом разрешают вам пользоваться одной или двумя комнатами по своему усмотрению. Позиция Украины должна быть ясной – мы ни на каких условиях не подпишем договора, которые будут ущемлять права граждан на оккупированных территориях, которые мы никому, никогда, ни при каких условиях не отдадим наши территории», – считает Валерий Дымов.

Валерий Дымов считает, что сегодня никто не может дать гарантии тому, каким образом будет развиваться ситуация в случае введения миротворцев на оккупированные территории по сценарию из Москвы.

«Если Будапештский меморандум является бумажкой для тех, кто его подписал и давал гарантии, то каким образом можно гарантировать поведение России на оккупированных территориях Украины? Владимир Путин разрушил основания мировой безопасности, и не он должен выдвигать условия как вернуть статус-кво в Донбасс, используя вооруженную силу, действуя под прикрытием ядерного оружия и права вето в Совбезе ООН», – отмечает Валерий Дымов.

Миротворцы: украинский и российский сценарии

Украинский политолог Виталий Филипповский, говорит об идеальном для официального Киева варианте размещения миротворцев в Донбассе – на всей неподконтрольной территории, на границе с Россией и на линии разграничения.

«Но мы прекрасно понимаем, что такой вариант сразу не придет. Такие условия необходимо разрабатывать как некую финальную цель. Сначала должна быть «дорожная карта» этого процесса, потом поэтапное сближение позиций, и после этого – серьезный разговор при участии ООН, ОБСЕ в рамках расширения их мандатов для работы в Донбассе», – говорит Виталий Филипповский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, он называет прогрессом само желание – в Берлине, Киеве и Москве – обсуждать тему введения миротворцев на неподконтрольные украинским правительственным силам территории.

Принципиальные детали о том, какие будут технические или юридические условия для работы контингента в Украине не важны, важно, что началась дискуссия

«Эту тему обсуждают последние полтора года, но поскольку не было обратной связи и внятной реакции со стороны России, она отошла на второй план. Но за последние несколько недель Владимир Путин дважды реабилитирует идею с использованием миротворцев ООН, которая давно назрела. Принципиальные детали о том, какие будут технические или юридические условия для работы контингента в Украине не важны, важно, что началась дискуссия. После вчерашних слов Владимира Путина Украина могла бы предложить комплексный план для международных партнеров, обсудить и переиграть идею России», – подчеркивает Виталий Филипповский.

Политолог считает, что в данной дискуссии сторонам необходимы принципиальные решения, которые будут выполняться всеми заинтересованными сторонами.

«Это как было с Минскими соглашениями – все их одобрили, но был пропущен момент выполнения. Поэтому сегодня важно начать диалог о введении миротворцев, создать «дорожную карту», выполнять ее и не останавливаться», – утверждает Виталий Филипповский.

Заведомо невыполнимые для Украины условия

Политтехнолог Дмитрий Бачевский подчеркивает, что в случае с размещением миротворцев в Донбассе, российская сторона рассчитывает «продемонстрировать свое рвение и чистоту помыслов в разрешении конфликта, перебросить мяч на поле Киева и получить моральное право требовать от Украины дальнейших уступок».

«Главными задачами российской дипломатии является представление миру войны на востоке Украины как внутриукраинского гражданского конфликта, возложение вины и ответственности в этом конфликте на официальный Киев

«Главными задачами российской дипломатии является представление миру войны на востоке Украины как внутриукраинского гражданского конфликта, возложение вины и ответственности в этом конфликте на официальный Киев, а также отведение от себя любых обвинений в агрессии. Это один из главных критериев в оценках любых дипломатических шагов Кремля», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Подобный сценарий, о котором говорил президент России, по словам Дмитрия Бачевского, оставляет оккупированные части Донбасса под контролем Кремля.

«При этом Россия абсолютно не рискует потерять контроль над Донбассом: миротворцы на самом деле будут заниматься не обеспечением мира, а наблюдением за наблюдающими, то есть охранять ОБСЕ. Никаких полномочий по использованию военной силы для установления мира эти миротворцы иметь не будут. Кроме того, Кремль выдвигает заведомо невыполнимое условия: согласование миссии с лидерами так называемых ДНР-ЛНР», – утверждает Дмитрий Бачевский.

Единственный и приемлемый для Украины вариант, он считает, – это возможность введения «голубых касок» с мандатом на применение силы по всей территории оккупированного Донбасса, и установлением контроля над украино-российской границей.