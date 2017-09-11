Порошенко считает переход границы Саакашвили - преступлением

КИЕВ – Инцидент на пограничном пункте во Львовской области, где Михаил Саакашвили 10 сентября «силовым способом пересек государственную границу, должен быть оценен исключительно правовым способом». Об этом 11 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

«Мне все равно, кто нарушает государственную границу – то ли боевики на востоке, то ли политиканы на западе. Должна быть абсолютно четкая правовая и юридическая ответственность», – заявил Порошенко.

Он напомнил, что с момента подписания указа о прекращении гражданства Михаила Саакашвили никто не обращался в суд с иском о пересмотре этого решения. «Вместо этого совершенно преступление. Потому, что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства», – отметил Петр Порошенко.

Президент Украины напомнил, что 26 июля издал указ, которым прекратил гражданство Михаила Саакашвили на основании представления Государственной миграционной службы, в котором были изложены проверенные факты фальсификации и предоставления недостоверной информации при получении им гражданства. «Президент не может принять никакого другого решения», – сказал президент Украины.

Он заявил, что украинские пограничники 10 сентября «поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное право».

Силовой прорыв украинской границы – это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность. Об этом на своей странице в Фейсбуке 11 сентября написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы. Но то, что произошло в воскресенье в Шегинях (пункт пропуска во Львовской области – Т.Б.), это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу, чем хуже, тем лучше», – отметил председатель украинского правительства.

Владимир Гройсман призвал не раскручивать «маховик разрушения и хаоса» в стране.

Михаил Саакашвили: я – украинский гражданин

На пресс-конференции во Львове 11 сентября лидер «Движения новых сил», бывший губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили заявил, что «никто не сможет никаким механизмом лишить его права бороться за Украину, защищать Украину и быть украинцем».

«Это только начало моей борьбы. Я вернулся к себе домой, в Украину для того, чтобы, во-первых, пойти в суд и защитить мои права. Но главная цель для меня […] – я хочу все сделать и готов, если это потребуется, отдать свою жизнь за этот героический народ», – сказал Михаил Саакашвили, сообщает пресс-служба партии «Движения новых сил».

Михаил Саакашвили выразил благодарность тем, кто встречал его 10 сентября на украинско-польской границе и сообщил журналистам о том, что «находится на территории Украины абсолютно легально, в соответствии со всеми процедурами».

«Я вчера пришел, перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки проштамповали его. Пришел к украинцам, как предусматривает закон, отдал им паспорт, чтобы они либо приняли, или отказали. Они сказали: мы ваш паспорт брать не будем. Тогда я предлагал им принять заявление о защите. Они ответили: мы ваши заявления брать не будем», – подчеркнул Михаил Саакашвили.

Дальше он объяснил, что после того, как его «внесли на руках в Украину», он свой паспорт оставил в автобусе. «Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт у них», – сообщил политик.

Мораль в действиях власти и Саакашвили

Директор неправительственной организации «Центр развития общества» Игорь Харченко отметил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки»: «Без уголовного производства нельзя оценить: есть ли состав преступления в действиях Саакашвили или нет. С позиции моральных оценок и понимания прав человека, вызывает удивление, с какой легкостью дается гражданство, а потом его забирают».

Харченко считает, что действия Саакашвили и реакция украинских официальных лиц были бы другими, если бы бывшего грузинского президента лишили гражданства через суд.

«Это выглядело бы совсем по-другому. Было бы решение суда, понятно исковое заявление, доводы сторон. Но лишение гражданства по той процедуре, которая была, вызывает сомнение относительно чистоты его решения», – подчеркивает Игорь Харченко.

Действия Михаила Саакашвили на границе, его выступления и заявления, по мнению Игоря Харченко, отображают его желание вернуться в политическую жизнь Украины.

«Но стоило бы говорить о президентской кампании Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Эти два политика начали свои кампании, в которых другие выступают как игроки или статисты. У Михаила Саакашвили в данном случае несамостоятельная роль, под влиянием тех или иных факторов он может быть серьезным игроком в президентской гонке и рассчитывать на премьерское кресло», – утверждает Игорь Харченко.

Эксперт считает, что пересечение границы, оценки президента, премьер-министра и других украинских официальных и политических лиц, а также общая ситуация, при которой стали возможными эти действия, свидетельствуют о том, что в стране не существует единой вертикали власти.

«Мы видим очень хрупкий баланс разных политических групп, который может быть легко разрушен», – подчеркивает Игорь Харченко.

О праве на «справедливое насилие»

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что последние события с участием Михаила Саакашвили на западной границе Украины – это результат непродуманной политики первых лиц государства.

«Нарушил ли Саакашвили закон? В стране, где правовая система находится в декларативном состоянии, – легитимность формируется вне закона, через эмпатию или антипатию к политику. Поэтому для части граждан Михаил Саакашвили преодолевал сопротивление системы. К тому же, судя по всему, системы, которая формируется “телефонным правом”, то есть антипода правовой системы. Для других – Михаил Саакашвили пиарился, в том числе и путем прямого нарушения режима пересечения границы», – отметил Петренко в комментарии Русской службы «Голоса Америки».

Богдан Петренко считает, что «"операция Саакашвили" в очередной раз создала прецедент, когда насилием можно противостоять несправедливости».

«А это реальная угроза. Угроза того, что «справедливое насилие» станет популярным среди украинцев. Когда единых ценностей не создано, авторитетов не существует, это означает – атомизацию, измельчение общества с войной “всех против всех”. При таких обстоятельствах часть украинцев будут искать защиты не внутри страны, а за ее пределами. В том числе и у тех, кого называют агрессором. Не стоит забывать, что против Украины ведется гибридная война, цель которой политически раздробить общество», – подчеркивает Богдан Петренко.

Политические перспективы Михаила Саакашвили на данном этапе ему кажутся не настолько серьезными, чтобы быть «реальной угрозой» для ключевых кандидатов на президентских выборах 2018 года.

«Не в последнюю очередь, потому, что у него не будет права участвовать в них. Однако войну “Порошенко – Саакашвили” могут использовать для позиционирования другого политического противостояния. Менее вероятной выглядит стратегия, когда Порошенко и Саакашвили политически примирятся. Хотя такой ход сыграл бы в пользу президента Украины», – говорит Богдан Петренко.

Суд, граница и грани законности

Политический эксперт Денис Черников считает, что действия Михаила Саакашвили на государственной границе как минимум, можно называть правонарушением.

«Расследование покажет, где было больше нарушений – со стороны группы, въезжающей из Польши, или со стороны встречающих. Но, в общем, Михаил Саакашвили таким образом показал свое отношение не только к президенту лично, а к государственным институтам Украины», – говорит Денис Черников корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Решение президента в отношении Михаила Саакашвили и указ, лишающий его гражданства, Денис Черников считает законными.

«А действия Михаила Саакашвили и его сторонников – изначально на грани законности, им необходимо было сначала обратиться в судебные инстанции», – считает Денис Черников.