ПАСЕ приняла резолюцию по украинскому закону «Об образовании»

КИЕВ – Парламентская Ассамблея Совета Европы обеспокоена статьями, касающимися образования на языках меньшинств в новом украинском законе «Об образовании», который был пописан 27 сентября 2017 года президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в тексте резолюции ПАСЕ, которая была принята 12 октября на сессии Ассамблеи.

Семистраничная резолюция опубликована на сайте Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в нее были внесены четырнадцать поправок, прежде чем парламентарии согласились с финальной редакцией документа.

ПАСЕ выражает свое неудовлетворение тем фактом, что украинская власть приняла Закон об образовании до момента передачи его текста «для выводов» Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия).

В резолюции ПАСЕ подчеркивают важность выполнения «трех взаимосвязанных принципов на пути к более согласованным договоренностям».

«Первый заключается в том, что знание официального языка любого государства является фактором социальной сплоченности и интеграции, и законным для государств поощрять изучение официального языка и просить, чтобы государственный язык был языком обучения для всех. Второй принцип заключается в том, как заявил Консультативный комитет по Рамочной конвенции: «Язык является существенным компонентом индивидуальной и коллективной идентичности. Для многих лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, язык является одним из основных факторов их идентичности и идентификации меньшинства», – подчеркивается в резолюции ПАСЕ.

Третьим принципом называется – недискриминация не только в сфере защиты прав меньшинств, но также и при «использовании любого права, установленного законом».

По данным ПАСЕ, результаты анализа украинского закона «Об образовании» Венецианская комиссия предоставит до конца 2017 года.

Резолюция и украинская реакция

Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире Украинской редакции Радио Свобода:

«Это не то, что вдохновляет. Не та резолюция, которая может вдохновлять […] эмоции и определенная экзальтированность диалога или скорее нападки некоторых наших партнеров относительно языковой статье закона “Об образовании” выглядят в определенной степени манипулятивно», – сказала она.

Вице-премьер Украины также отметила, что каждый депутат в ПАСЕ частично направляет свои выступления на внутреннюю аудиторию, это нужно понимать.

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство, Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону «Об образовании». Об этом 12 октября заявила заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова в эфире канала 112. Украина.

«Формулировки (решения ПАСЕ по закону Об образовании – ред.) жесткие, и здесь, конечно, поработали те, кто сегодня не имеют голоса в ПАСЕ, но на сегодняшний день присутствует. Но в любом случае я уверена, ссылка на Венецианскую комиссию является лучшим выходом из этой ситуации и все их рекомендации будут нами учтены», – подчеркнула Наталия Севостьянова.

Она также отметила, что Украина даже заинтересована в заключении Венецианской комиссии как третьей стороны.

Европейские аналоги украинского образования

Резолюцию ПАСЕ по украинскому закону «Об образовании» руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков называет желанием европейцев больше влиять на украинскую политическую повестку дня и законодательство, которое принимается Верховной Радой.

«Если мы внимательно прочтем украинский закон, который был подписан президентом, то увидим, что он полностью соответствует европейской Хартии о языках нацменьшинств, отвечает европейским нормам и соглашениям»

«Если мы внимательно прочтем украинский закон, который был подписан президентом, то увидим, что он полностью соответствует европейской Хартии о языках нацменьшинств, отвечает европейским нормам и соглашениям», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает абсолютно нормальной европейской практикой преподавание в общеобразовательных школах на государственном языке.

«Данная возможность – обучаться на языке конкретной национальной общины предусмотрена для коммунальных школ в Европе, которые финансируются из бюджета конкретной общины, проживающей на отдельной территории. Точно такая же возможность предусмотрена в украинском законе об образовании», – утверждает Сергей Быков.

Позиция Украины по вопросу языков обучения в государственных учебных заведениях, по словам Сергея Быкова, отображает желание государства защищать свой язык, и не притеснять языки национальных меньшинств.

«Но с другой стороны, у нас есть проблема в том, что далеко не по всем предметам, особенно в точных науках, есть достаточное количество словарей, переводов, учебников на украинском языке. За 26 лет украинской независимости украинская образовательная наука не сформулировала тот понятийный аппарат в средней школе, не создала те учебники, которые нужны для учеников», – подчеркивает Сергей Быков.

На вопрос о том, кто мог бы быть заинтересованной стороной для пересмотра украинского закона «Об образовании», Сергей Быков отмечает, что сегодня нет подтвержденных фактов прямого финансирования или поддержки тех, кто выступает против украинского закона в Европейском Союзе.

Язык и реализация гражданских прав

Резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы украинский политолог Александр Палий называет противоречивой, однако призывает дождаться окончательной экспертизы по украинскому вопросу об образовании со стороны Венецианской комиссии.

«Резолюция ПАСЕ – рекомендательная, декларативная, но для того, чтобы мы могли сделать выводы, нужно дождаться решения Венецианской комиссии

«Резолюция ПАСЕ – рекомендательная, декларативная, но для того, чтобы мы могли сделать выводы, нужно дождаться решения Венецианской комиссии. Очевидно, что разные пункты в этом документе лоббировались разными странами и результат их появления в резолюции несколько хаотический. Многие страны услышали румын и венгров потому что, они привыкли с ними работать. Они с ними в Европейском Союзе, к ним прислушались, но в том же время вставили несколько норм, против которых высказывались венгры и румыны: формула 60 процентов предметов в Украине преподается на государственном, 40 – на языке национальных меньшинств. Если сегодня венгерские ученики, которые ничего не знают по-украински, будут изучать украинский язык хотя бы на 60 процентов, то они, скорее всего, его выучат», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украинский закон об образовании Александр Палий называет либеральным и таким, который отвечает европейским образовательным стандартам в сфере преподавания на национальном языке и языках национальных меньшинств.

«Этот закон также в интересах национальных меньшинств. Он дает образование, открывает перспективы и реализовывает гражданские права для тех, кто после школы с минимальными знаниями будет способен замкнуться в своем аграрном хозяйстве или уехать в соседнюю страну в качестве низкоквалифицированной рабочей силы», –утверждает Александр Палий.

Он считает, что Украине следует спокойно объяснять свои аргументы и отставать европейское право на самоопределение, в том числе, и в языковой сфере.

«Подобного либерализма, который существует в Украине и дает такие широкие права для национальных меньшинств, вы не увидите ни в одной государственной школе, ни в Германии, ни во Франции. А в Украине это есть, более того, буквально несколько родителей в классе способны изменить язык обучения для целого класса. Это до сих пор существует», – отмечает Александр Палий.

О языке и проблемах иного характера

Политолог Олеся Яхно-Белковская говорит о том, что ситуация с национальными меньшинствами в Украине, о которых говорят в Евросоюзе, «консервировалась годами».

«И это только верхний слой происходящего. Мы знаем, что огромное количество украинских граждан имеют паспорта Венгрии и Румынии, и Украина не реагирует потому, что это экономический вопрос. В данном случае на уровне законодательства в регионах, где не говорят по-украински, какая-то часть жителей может создать в перспективе проблемы другого характера. С одной стороны, у Венгрии есть текущие политические интересы, а с другой стороны, это связано с привычкой, никто не хочет нарушения действующего статус-кво, ведь это работает против ее интересов и интересов Румынии», – подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.

Она затрудняется ответить на вопрос о том, может ли результатами противостояния в сфере образования и языкового вопроса для национальных меньшинств, воспользоваться кто-то третий.

«Это, не означает, что это все взаимосвязано: дебаты, позиция Венгрии и Румынии, обсуждение в ПАСЕ. Несомненно, есть часть европейских парламентариев, которые не очень понимают суть происходящего в западных регионах. Украина со своей стороны также комплексно подходит к этой проблеме», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Она подчеркивает, Украина, несомненно, учтет результаты и выводы Венецианской комиссии, которые будут предоставлены после экспертизы закона об образовании.

Напомним, что 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал «Об образовании».

«Это – одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной», – отметил Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба в день подписания закона.

Украинский президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе, обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

«Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», – отметил президент Петр Порошенко.