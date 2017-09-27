Ильми Умерова приговорили к двум годам колонии-поселения

КИЕВ – Российский суд в Крыму приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения и двум годам запрета на публичную деятельность. Об этом написал в Твиттере в день вынесения приговора 27 сентября адвокат Николай Полозов.

Украинское национальное информационное агентство цитирует слова Николая Полозова о том, что «приговоры» подконтрольного России суда в Крыму в отношении Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выносили бывшие украинские судьи.

«Судья, который осудил Ильми Умерова – это бывший украинский судья, переметнувший на сторону российских властей. И таких в Крыму очень много. В деле Ахтема Чийгоза из трех судей – два таких», – сообщил Николай Полозов.

Перед судебным заседанием адвокат Ильми Умерова надеялся на то, что обнародованный 25 сентября доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в оккупированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.

Российский прокурор запросил наказание для Ильми Умерова в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

Защита Ильми Умерова намерена подать апелляцию и обжаловать приговор.

Как сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии, в 2016 следователи ФСБ России возбудили против заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова уголовное дело.

Его обвинили в публичных призывах к сепаратизму по статье 280.1 Уголовного кодекса России. За время судебного преследования Ильми Умеров прошел, через задержание и обыски, принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.

Приговор Умерову и реакция в Фейсбуке

На своей странице в Фейсбуке президент Украины Петр Порошенко назвал позорным – «приговор» Ильми Умерову.

«Несгибаемый герой своего народа, против которого Москва применила худшие методы советской репрессивной машины – от карательной психиатрии до колоний-поселений

«Несгибаемый герой своего народа, против которого Москва применила худшие методы советской репрессивной машины – от карательной психиатрии до колоний-поселений.

Призываю партнеров общим фронтом усилить давление на российскую оккупационную власть для прекращения преследования украинских граждан в украинском Крыму», – подчеркнул украинский президент.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров пишет о том, что приговор Ильми Умерову – это «по сути» приговор его к смерти.

помещение человека, страдающего болезнью Паркинсона в прогрессирующей форме, гипертонией и сахарным диабетом, означает ни что иное, как лишение человека элементарной медицинской помощи и содействия родных

«Поскольку помещение человека, страдающего болезнью Паркинсона в прогрессирующей форме, гипертонией и сахарным диабетом, означает ни что иное, как лишение человека элементарной медицинской помощи и содействия родных. Оглашенное оккупационным российским судом решение в отношение заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова является еще одним свидетельством ужесточения репрессий против крымскотатарского народа, осуществляемых российской оккупационной властью Крыма», – отмечает Рефат Чубаров.

Он подчеркнул, что «международному сообществу и его институциям предоставлен выбор – предотвратить убийство Ильми Умерова или ограничиться очередным заявлением с выражением «глубокой» озабоченности».

Чийгоз, Семена, Умеров

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров осудить приговор в отношении Ильми Умерова.

«МИД Украины призывает международных партнеров Украины дать соответствующую оценку этому незаконному и политически мотивированному решению и требовать от России немедленного освобождения Ильми Умерова. Лишь четкая международная политическая солидарность, усиленная экономическими санкциями, способна противостоять преступной и агрессивной политике Кремля и остановить полное уничтожение основополагающих свобод и прав человека на территории временно оккупированного Крымского полуострова», – говорится в заявлении, которое размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту, автору Радио Свобода и Крым.Реалии Николаю Семене –​ два с половиной года условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года.

11 сентября 2017 пророссийский верховный суд аннексированного Крыма приговорил одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

О непреложных ценностях и правах человека

Политический консультант, управляющий партнер консалтинговой группы «Concept GR» Юлия Комарова считает, что Украина сможет добиться внимания мирового сообщества по «крымскому вопросу». Однако для этого нужна стратегия в действиях и настойчивость, отмечает Юлия Комарова.

«Необходимо придавать широкой огласке дело Ильми Умерова и других узников, на фоне территориальных требований Украины по Крыму и на востоке страны

«Необходимо придавать широкой огласке дело Ильми Умерова и других узников, на фоне территориальных требований Украины по Крыму и на востоке страны. Права человека – это общечеловеческие и непреложные ценности, это то, что не вызывает сомнения и понятно во всем мире. Действительно, нужно говорить про экономические санкции, но также напоминать западным партнерам о моральных обязательствах потому, что реакция демократического мира на нарушение базовых ценностей – прав человека, это важное подтверждение желания видеть Украину суверенной и независимой страной, держать проблему российской агрессии в фокусе внимания, желание решать "украинский вопрос"», – подчеркивает Юлия Комарова в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, она считает, что официальному Киеву необходимо выработать отдельную площадку для переговоров по проблеме возвращения Крыма, нарушения прав человека на полуострове.

«Это было бы правильный акцент – желательно создание такой площадки, рабочей группы для переговоров, где принимали бы участие мировые лидеры, эксперты, в том числе, и Россия. Мы видим, что постоянный процесс переговоров с Европейским Союзом и Соединенными Штатами сегодня позволяет говорить о предоставлении Украине летального оружия. Точно также и по «крымскому вопросу», если начинать целенаправленные переговоры, со временем можно достичь результатов», – утверждает Юлия Комарова.

Политический консультант отмечает, что этот «сигнал» из Украины по вопросу защиты прав человека в Крыму должен быть постоянным, поскольку речь идет о возможности получить результаты в некоторой перспективе.

О внимание Запада к украинской проблеме

Политолог Олег Лисный, считает, что Россия, как государство, использует старую террористическую тактику – захватывать известных заложников для того, чтобы поставить на колени целый народ.

«Владимир Путин сейчас идет по граблям Сталина, который в Крыму в свое время делал что-то похожее

«Владимир Путин сейчас идет по граблям Сталина, который в Крыму в свое время делал что-то похожее. Он пытается вытеснить коренное население крымских татар путем террора над его лидерами, и Кремль думает, что похожая тактика сегодня принесет результаты в отношении крымских татар. Однако, скорее всего, он ошибается», – сказал Олег Лисный корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Приговор Ильми Умерову политолог называет «фактическим смертельным приговором».

Единственный механизм для наших действий – это привлекать внимание Запада, требовать усиления антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов, Франции и Германии»

«Владимир Путин как никто знает об этом, однако для него важно поставить на колени крымскотатарский народ, захватывая в плен самых активных его представителей. Что может сделать Украина в этом случае? Мы берем за основу, что военным путем не будем решать «крымский вопрос» – только политико-дипломатическим путем. Но узники Кремля не могут долго ждать, как и ситуацию на востоке страны нужно решать намного быстрее. Единственный механизм для наших действий – это привлекать внимание Запада, требовать усиления антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов, Франции и Германии», – подчеркивает Олег Лисный.

Последние три случая – приговоры Ахтему Чийгозу, журналисту Николаю Семене и Ильми Умерову, отмечает Олег Лисный, Владимир Путин может использовать во время избирательной президентской кампании для создания имиджа миротворца.

«Это маловероятно, но возможно, что Владимир Путин попытается продемонстрировать себя в качестве миротворца, обменять этих узников на какие-то уступки со стороны Запада», – отмечает Олег Лисный. Однако он считает, что Запад не должен идти ни на какие сепаратные договоренности с Москвой до полного возвращения Украине ее оккупированных территорий.

Приговор, как кнут для несогласных

Украинский политолог Юлия Тищенко пишет на своей странице в Фейсбуке о том, что приговор Ильми Умерову со стороны «так называемого суда, так называемой российской власти, демонстрирует несколько вещей».

«Они боятся таких как Ильми-ага, они кнутами воспитывают лояльность, они не готовы к любым, каким-либо гуманным шагам по отношению к несогласным, они через конкретных людей и их судьбы мстят за непризнание, международные отчеты по нарушениям прав человека. Это беспрецедентный приговор всем несогласным. Они здесь не считаются ни с возрастом, ни с состоянием здоровья, они пытаются сломать», –отмечает Юлия Тищенко.

Свою запись она заканчивает словами о том, что подобное «действие всегда рождает противодействие».