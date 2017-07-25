Нормандская четверка – о первоочередных шагах для урегулирования ситуации в Донбассе

КИЕВ – Лидеры четырех стран-участниц Нормандского формата достигли согласия по ряду шагов для продвижения процесса политико-дипломатического урегулирования в Донбассе.

Об этом сообщают СМИ, цитируя заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам телефонного разговора лидеров «Нормандской четверки».

К немедленным шагам для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе относятся, как минимум, шесть пунктов обнародованного заявления.

«Немедленное прекращение нарушений условий перемирия; меры, которые помогли бы избежать нанесения вреда объектам гражданской инфраструктуры и, таким образом, предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе; приоритетность отвода тяжелого вооружения от линии разграничения согласно соответствующим пунктам Минских договоренностей; необходимость предоставления членам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) беспрепятственного доступа ко всем районам в Донбассе, в том числе и на неподконтрольных украинскому правительству участках российско-украинской границы», – отмечается в заявлении.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали стороны к взаимным шагам, которые позволили бы до конца года восстановить обмен пленными по формуле «всех на всех».

В заявлении сказано о необходимости принять меры по «восстановлению экономического сотрудничества между неподконтрольными украинскому правительству территориями и остальной Украиной».

Детали «механизма восстановления экономических связей» между официальным Киевом и неподконтрольными территориями «следует рассмотреть в ближайшее время», отмечается в заявлении.

Телефонный разговор «нормандской четверки»

Как сообщает пресс-служба президента Украины, 24 июля состоялся телефонный разговор в Нормандском формате.

«Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории», – отмечается в сообщении.

Участники Нормандского формата отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

Блокада оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей началась в декабре 2016 года представителями нескольких политических украинских сил, а также ветеранами антитеррористической операции.

К первоочередным задачам участники блокады относили освобождение военнопленных и борьбу с контрабандой.

По мнению ряда украинских экспертов, процесс экономической блокады Донбасса необходимо рассматривать в политическом контексте, который создает предпосылки для урегулирования вооруженного конфликта.

Политические условия для блокады

Директор «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков называет правильной инициативу федерального канцлера Германии и президента Франции, которые призвали Украину возобновить торгово-экономические отношения с неподконтрольными восточными территориями.

«И Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон призвали немедленно остановить блокаду и восстановить торговые и экономические отношения с временно оккупированными территориями

«И Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон призвали немедленно остановить блокаду и восстановить торговые и экономические отношения с временно оккупированными территориями. Потому, что блокада сама по себе действительно противоречит Минску-2, и, если отдельные продукты можно было поддать под санкции, то прекращать торговлю было не выгодно ни для жителей свободной Украины, ни для жителей временно оккупированной территории», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Дмитрий Разумков считает, что идея блокады на первом этапе против контрабанды товаров в зоне проведения антитеррористической операции была правильная. Она позволяла остановить незаконные действия, и не должна была быть препятствием для реализации Минских соглашений.

«Если мы посмотрим в исторической ретроспективе на действия украинского президента и власти, то они не были сторонниками внедрения системы блокады, и до последнего оттягивали этот процесс, видя безвыходность ситуации, они пошли на то, чтобы поддержать блокаду на государственном уровне. Сегодня наши европейские друзья призывают нас легализовать торговлю, в большей мере, вероятно, продовольственными товарами. Это было бы нормально, и соответствовало и экономическим, и гуманитарным аспектам, которые понимает украинская власть для реинтеграции временно оккупированных территорий», – утверждает Дмитрий Разумков.

По мнению Дмитрия Разумкова, украинская власть знает о важности нормализации экономических отношений с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, однако ряд политических сил внутри страны не готовы к компромиссным решениям.

«Потому, не исключено, что данная инициатива, как один из аргументов для реинтеграции Донбасса, исходит не от официального Киева, а от западных партнеров – они призывают украинскую власть и различные политические силы вернуться к «нулевой точке» – до блокады, и найти решение, как ограничить контрабанду, и при этом не прерывать торговых, необходимых экономических отношений», – подчеркивает Дмитрий Разумков.

Он считает, что для реализации инициативы лидеров Германии и Франции, Киеву следует перейти к практическим действиям, например, сформировать список товаров, которые могут перемещаться через линию разграничения.

Примеры для урегулирования, выгодные России

Западные партнеры, призывая Украину возобновить движение товаров на линии столкновения, рассчитывают на восстановление экономических отношений для предотвращения эскалации напряжения в зоне АТО. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит эксперт по вопросам международной безопасности Украинского независимого центра политических исследований Виталий Мартынюк.

«В качестве примера можно взять урегулирование Приднестровского конфликта. Там, где нет боевых действий, есть непризнанное никем самообразование – Приднестровская Молдавская республика, которая развивает активное сотрудничество с Молдовой. Для Евросоюза очень важно, чтобы не было эскалации конфликта и боевых потерь, а уже процесс урегулирования такого конфликта может растягиваться на года. Ситуация между ПМР и Молдовой нам показывает, что при этом Россия через ПМР частично удается навязать свою политику в Молдове, где на выборах победил откровенно пророссийский президент», – говорит Виталий Мартынюк.

Виталий Мартынюк считает, что призывы Европейского Союза поддерживать экономические отношения с оккупированными территориями может быть недальновидными и на руку Кремлю.

«России важно не то, чтобы Украина возобновила торговые отношения с оккупированной частью, а то, чтобы переложить часть финансовой нагрузки на Киев,

«России важно не то, чтобы Украина возобновила торговые отношения с оккупированной частью, а то, чтобы переложить часть финансовой нагрузки на Киев, поскольку блокада сепаратистов усиливает финансовую нагрузку на Россию», – отмечает Виталий Мартынюк.

Он считает, что официальный Киев мог бы выступить со встречной инициативой и признать над ДНР-ЛНР факт российской оккупации.

«Тогда вся ответственность за гуманитарный блок вопросов и кризис на оккупированных территориях ложится на Россию», – подчеркивает Виталий Мартынюк.

Белорусские товары в супермаркетах сепаратистов

В условиях экономической блокады так называемых ДНР и ЛНР со стороны Украины, продукция десятков белорусских предприятий попадает к сепаратистам через российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом. Об этом говорится 24 июля в расследовании на сайте первого независимого телеканала в Беларуси – Белсат TV.

«Информация о том, что белорусские продукты были замечены в магазинах Донецка и Луганска появляется в сети регулярно, но на единичных примерах было трудно оценить масштабы этого бизнеса. А масштабы действительно значительные: так, донецкий деловой портал DNR-live оценивает долю белорусской продукции на потребительском рынке ДНР примерно в двадцать пять процентов», – сообщает

Напомним, что 21 июля в Киеве прошли переговоры президентов Украины и Беларуси. По итогам переговоров, президент Петр Порошенко отметил, что белорусско-украинская граница «всегда будет только рубежом сотрудничества и границей мира», сообщает его пресс-служба.

«Я еще раз получил заверения от вас, господин президент, в том, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны», – сказал украинский президент.

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко был встречен протестами со стороны представителей белорусской оппозиции и организации FEMEN.

В последнем докладе неправительственной американской организации Фридом Хаус «Страны переходного периода 2017 – Ложное обещание популизма», который был опубликован 4 апреля 2017 года, Беларусь отнесена к категории несвободных стран с рейтингом в 6,61 балла. Украина находится в категории частично свободных стран с 4,61 баллами.

Доклад Фридом Хаус «Страны переходного периода 2017 – Ложное обещание популизма» дает оценку развития демократических, социальных, экономических и политических процессов в странах постсоветского блока. Методология оценок дана по шкале, где один балл – самый высокий уровень демократического прогресса (например, Эстония – 1,93 балла), семь баллов – самый низкий (например, Узбекистан – 6,96 баллов).