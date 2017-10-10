Генпрокурор Украины назвал заказчиков и убийц экс-депутата Госдумы Вороненкова

КИЕВ/МОСКВА – Генеральная прокуратура Украины установила всех участников преступной группы, причастных к организации и совершению убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова. Об этом на брифинге для журналистов в Киеве 9 октября заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«По результатам расследования, которое фактически не имеет аналогов в Украине, удалось установить всех участников преступной группы, причастных к организации и совершению этого убийства и воспроизвести хронологию событий от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц», – отметил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Юрий Луценко подчеркнул, что это преступление является заказным и оно связано с показаниями Дениса Вороненкова на территории Украины, в том числе, и по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

«Следствие установило, что это преступление является заказным. И мы убеждены, что к его совершению привели свидетельство Дениса Вороненкова о преступлениях российских войск на территории Украины, а также по делу о государственной измене Виктора Януковича. Именно для того, чтобы не допустить свидетельств Дениса Вороненкова в украинском, и в дальнейшем в международных судах, представители российских спецслужб подготовили план физического уничтожения этого свидетеля», – отметил Юрий Луценко.

Заказчиком убийства, по данным украинских следователей, является гражданин России Владимир Тюрин. В преступной группе были – организатор Юрий Василенко и Александр Лось, а также несколько исполнителей и водитель – все они граждане Украины.

На данном этапе, как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Украины, один участник этой преступной группы был убит во время инцидента 23 марта 2017 года, двое – находятся под стражей, Владимиру Тюрину – «организатору и заказчику данного убийства, гражданину России, сообщено о подозрении в организации совершения умышленного противоправного причинения смерти другому человеку (умышленное убийство) из корыстных побуждений». Ему также предъявлены статьи по другим параграфам уголовного кодекса Украины.

О позиции Марии Максаковой

Супруга Дениса Вороненкова Мария Максакова и его друг Илья Пономарев верят, что Владимир Тюрин мог заказать убийство Вороненкова, сообщает интернет-издание Украинская правда 9 октября.

«Хотел бы поздравить Генеральную прокуратуру с этим успехом. Действительно, заказные убийства раскрываются очень редко. Долго шла работа – но очень быстро, если учесть характер этого дела и сложность, его раскрыли», – сказал Илья Пономарев.

Он отметил, что разговаривал с Марией Максаковой по этому поводу.

«У нас общая позиция, что ми доверяем результатам этого расследования и считаем, что следствие, действительно, докопалось до правды», – заявил он. Вместе с тем Илья Пономарев подчеркнул, что «у Тюрина не было прямого мотива самого по себе заказывать это убийство», сообщает Украинская правда.

«С самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша считала её абсолютно невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы – шок и личная трагедия», – отметил он.

Следующий этап – суд

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что, несмотря на успешное завершение следствия, Украина никогда не сможет вернуть в страну киллеров и организаторов убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Это не рядовое заказное убийство, а операция спецслужб, санкционированная высшим руководством России.

«Это не рядовое заказное убийство, а операция спецслужб, санкционированная высшим руководством России. Поэтому на заказчиков и исполнителей убийства будет распространяться негласный иммунитет, предоставленный Кремлем», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Единственная возможность привлечь к ответственности тех, кто организовал убийство и его исполнил, отмечает Дмитрий Бачевский, это задержать их на территории третьих стран по линии Интерпола с и последующей выдачей Украине.

Однако этот процесс, по словам эксперта, будет не быстрым и может затянуться на года.

«По ряду причин. Во-первых, эти люди постараются никуда не выезжать с территории России, либо будут выезжать по новым документам на другое имя. Во-вторых, Россия также может потребовать их экстрадиции и привлечь к процессу лучших юристов, которые будут всячески затягивать процесс. Юридических инструментов, как это сделать – затянуть процесс – множество», – считает Дмитрий Бачевский.

Убийство, как политический вызов

Оппозиционный российский политик, в прошлом депутат Госдумы и полковник КГБ в отставке Геннадий Гудков в интервью «Голосу Америки» заметил, что, в принципе, российские спецслужбы нередко используют агентуру из криминального мира для «решения разных вопросов», в том числе и в Украине.

«Примерно 50 на 50, – уточнил он. – То есть, половину работы делают кадровые сотрудники, а половину – агенты. Последние, как правило, привлекаются тогда, когда надо замаскировать преступление под криминальные разборки или еще что-то подобное».

Вместе с тем, Геннадий Гудков затруднился сказать, насколько Тюрин связан с ФСБ и преступным миром.

Экс-депутат начал давать разоблачительные показания. Это был сильный раздражающий момент для Кремля.

«Но в бытовую версию убийства Вороненкова я не верю, – добавил он. – Потому что тут был уж слишком большой вызов. Экс-депутат начал давать разоблачительные показания. Это был сильный раздражающий момент для Кремля. При этом Вороненкова убивают публично, нарочито, в центре Киева. Конечно, хотелось бы услышать мнение Максаковой, обладающей женской интуицией. Она лучше знает Тюрина и, наверное, пролить свет на истину – мог ли пойти на такое преступление ее бывший гражданский муж?»

Геннадий Гудков также выразил сомнения в качестве работы украинской правоохранительной системы: «Я бы очень хотел бы тут ошибаться. Но если взять другие резонансные преступления типа убийства Павла Шеремета, то мы не видим там результатов».

Заявление украинской прокуратуры надо подтверждать фактами, полагает Геннадий Гудков.

«Не просто указывать на Тюрина, а подкреплять слова какими-то весомыми доказательствами. Пока предварительные выводы звучат несколько легковесно. Хотя вроде бы украинская прокуратура говорит, что у нее есть все основания выдвигать свои обвинения. Да бог, чтобы они имели право так заявлять. Но мне думается, что для столь резонансного преступления нужна более убедительные фактура», – резюмировал он.

По его словам, если говорить о политической версии, то убить Вороненкова должны были именно в Украине – в тот момент, когда он делал громкие заявления, и на него было обращено пристальное общественное внимание.

О событиях 23 марта, в центре Киева

Убийство бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненков произошло 23 марта в центре Киева возле отеля «Премьер Палас». Президент Украины Петр Порошенко 23 марта отметил, что «коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений».

«Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», – заявил украинский президент.

Петр Порошенко подчеркнул 23 марта, что «Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности – роли Януковича относительно введения в Украину российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», – сказал президент Петр Порошенко.

Вместе с тем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Фейсбуке данное убийство называл тогда политическим.

«Уже второе политическое убийство в самом центре Киева за последние несколько месяцев. До сих пор не раскрыто убийство Павла Шеремета, совершенное средь бела дня под камерами. А в это время Служба безопасности Украины в свободное от занятия бизнесом время тратит все ресурсы на слежку за политическими оппонентами. Я знаю, о чем я говорю. В Грузии при мне не было ни одного нераскрытого теракта или заказного убийства», – отмечает Михаил Саакашвили.