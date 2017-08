«Запад-2017»: Российские военные начинают прибывать в Беларусь

КИЕВ – С 15 августа в Беларусь начинают прибывать воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск для подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил союзного государства «Запад-2017».

Об этом сообщает официальный интернет-сайт министерства обороны Беларуси, отмечая, что группа российских военных отработает “технические вопросы военного слаживания” с белорусскими коллегами, эвакуацию, ремонт неисправной техники и вооружения, создание участков для массовой заправки техники во время учений.

Вместе с тем, независимая белорусская пресса сообщает о том, что сегодня нет четкого официального объяснения предстоящего сценария учений.

«Реализуется прогноз экспертов о том, что в период проведения учений «Запад-2017» на территории России пройдут масштабные учения с наступательным сценарием. На фоне которых сам «Запад-2017» и его оборонительный замысел просто потеряется», – сообщает издание Хартия 97, цитируя издание-проект Belarus Security Blog.

По данным белорусских журналистов, в связи с прибывающим большим числом российских военных – порядка 24 тысяч человек, что «практически вдвое превышает число сил, планируемых для участия "Западе"», – эти учения будут «ассоциироваться именно с учениями на территории России, а не Беларуси».

Информационное агентство «Интерфакс-Запад» сообщает 14 августа, что «Рига ждет приглашения от России, чтобы латвийские наблюдатели могли участвовать в российско-белорусских военных учениях "Запад-2017"».

Об этом, по данным «Интерфакс-Запад», заявил премьер Латвии Марис Кучинскис в эфире местного телевидения.

Российско-белорусские стратегические маневры «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около тринадцати тысяч человек. Учения носят плановый характер и проводятся раз в два года.

«Белорусский узел» в геополитическом контексте

Директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь считает, что «белорусский узел», оценки безопасности учений «Запад-2017» для других стран, следует рассматривать в геополитическом контексте – противостояния Запада и России.

«Сегодня Беларусь – то место, где происходит противостояние между Западом и Россией. И данную ситуацию нужно рассматривать, ориентируясь не только на Украину, но в контексте, который сложился в Восточной Европе и в мире. Россия пытается реагировать не только на Украину, которая сдерживает российскую агрессию в Донбассе, но и на всю систему международных санкций и изоляции, набирающей обороты», – отмечает Дмитрий Левусь в комментарии Русской службе «Голоса Америки».

Дмитрий Левусь говорит, что территория Беларуси фактически понимается в России как поле боя с Западом и НАТО. Поэтому учения «Запад-2017» официальная Москва готова провести максимально эффективно и показательно, отмечает эксперт.

«Со стороны России наращивание участия в учениях – это попытка ассиметричного ответа, поскольку экономически Кремль не может ничего противопоставить, не может сократить поставки углеводородов, поэтому и прибегает к демонстрации своей силы. Я не сторонник прогнозов о том, что такие учения перерастут в агрессию против Украины и смену правящего режима в Беларуси, но сегодня Россия усилением своего военного присутствия в Беларуси шантажирует Лукашенко, который вынужден будет пойти на некоторые уступки и забыть о своих амбициях в союзном государстве. Россия показывает лидеру Беларуси, где его место, и что он не самостоятельный игрок», – считает Дмитрий Левусь.

Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что участие Украины в совместных со странами НАТО учениях закладывает основу для присоединения в перспективе к Альянсу, укрепляет оборону страны.

«НАТО и Соединенные Штаты делают и другие шаги, которые позволяют надеяться, что Украина со временем будет встроена в международную систему безопасности: в Очакове на Черном море ВМС США возводят центр оперативного управления для украинского флота. На территории Молдовы для северного Причерноморья идет модернизация инфраструктуры военной базы, которая финансируются правительством Соединенных Штатов в рамках программы «Глобальная инициатива в области миротворческих операций» (GPOI)», – отмечает Дмитрий Левусь.

Беларусь и стратегические задачи России

Политический эксперт Андрей Окара говорит о том, что для российских военных ястребов учения на территории Беларуси – очень удобный плацдарм.

«Российское присутствие в Беларуси решает три стратегических задачи: создавать напряжение по трем направлениям – Польше и странам Прибалтики, и Украине, а также держать Беларусь под контролем. Однако для российского бюджета это затратное мероприятие и не понятны его перспективы», – говорит Андрей Окара корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, вероятность каких-либо непрогнозируемых, острых сценариев в связи с проведением учений «Запад-2017» он оценивает, на уровне не более, чем сорок процентов. Хотя и отмечает возможность для сценария, при котором на территорию Беларуси для совместных учений зайдет большее количество военной техники и личного состава российских войск, чем выйдет.

«Ситуация с учениями волнует очень многих, информация засекречена, постоянно звучат различные заявления от экспертов, например, о том, что в Гомельской области есть небольшой контингент российских войск – порядка семи тысяч. В целом, Беларусь – это очень эффективный плацдарм, на котором, не прилагая особых усилий, можно эффективно грозить НАТО и Украине», – подчеркивает Андрей Окара.

По мнению эксперта, напряжение в Беларуси выгодно также и для официальной российской власти в свете приближающихся президентских выборов.

«Логика развития российского политического режима такова, что накануне выборов Владимиру Путину нужна зримая и ощутимая, но недорогая победа, решение какого-то серьезного вопроса. «Крымская тема» эксплуатируется больше трех лет, в 2018 ей будет четыре года – она не нова, и не актуальна для избирателя. «Сирийская тема» – это далеко, и в чем там Россия победила, и кого Путин обыграл, как всегда, расскажут российские телеканалы, Новороссия в Донбассе изжила себя. Поэтому можно предположить, что Беларусь станет новой и эффектной картой для раскручивания политической российской темы», – утверждает Андрей Окара.

О публикации в The New York Times и Южмаше

Он говорит о невозможности какого-либо сотрудничества между украинскими предприятиями и Северной Кореей, отвечая на вопрос по поводу информации в прессе о возможных поставках двигателей Южмаша для северокорейских ракетных программ.

«Официально это невозможно, но через третьи страны, в непрозрачной обстановке, а также, в сотрудничестве с Россией, или на индивидуальном уровне – когда в Северной Корее украли технологии, а теперь индивидуально обращаются к специалистам – необходимо расследование. Официально, конечно же, нет», – подчеркивает Андрей Окара.

Напомним, что The New York Times со ссылкой на экспертный анализ под авторством аналитика International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана пишет о том, что успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь континентальной территории Соединенных Штатов, стал возможным, вероятно, благодаря покупке мощных ракетных двигателей на черном рынке, возможно в «Южмаша».

Это сообщение, появившееся на страницах изданий 14 августа, вызвало критику со стороны представителей украинской власти, и ряда экспертов.

«Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею», – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В его комментарии на сайте украинского Совбеза указывается на «провокационную по содержанию, и, скорее всего, спровоцированную российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений» информацию, которая «не имеет под собой никаких оснований».

На сайте Государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Южмаш) отмечается, что «факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности».

«Южмаш выражает искреннее сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном «экспертном» мнении. Огорчительной также является позиция ряда украинских СМИ, допустивших распространение дискредитирующих Южмаша и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии», подчеркивается в сообщении.

Ряд украинских экспертов пишут в изданиях и Фейсбуке о том, что необходимо как можно скорее провести расследование по данному факту.