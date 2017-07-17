В Украине поминают гибель 298 пассажиров малазийского Боинга, сбитого в Донбассе

КИЕВ – Украина надеется на объективное и беспристрастное расследование гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН17, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2017 года.

В третью годовщину гибели пассажирского лайнера, президент Украины Петр Порошенко призвал зажечь свечи памяти и склонить головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17.

Наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями – доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления»

«Страшная трагедия невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас. Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России. Наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями – доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления», – отметил украинский президент на своей странице в Фейсбуке 17 июля.

Президент Петр Порошенко отметил, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь.

«Это наш общий ответ геополитическим амбициям тех, кто пытается сорвать установление истины на самом высоком международном уровне», – подчеркнул Петр Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вспоминает, что три года назад в этот день, он занимался «организацией расследования этой катастрофы и вывозом тел погибших».

«Это были страшные дни. Мы имели очень много препятствий со стороны террористов. Украинские и международные эксперты, которые работали на месте катастрофы, не имели никаких гарантий безопасности, однако выполняли свою работу. Найти тело каждого погибшего человека и вернуть его близким, было нашей обязанностью», – пишет председатель украинского правительства на своей странице в Фейсбуке.

Владимир Гройсман подчеркивает, что на данном этапе «очень важно также обеспечить все возможности со стороны Украины для беспристрастного международного расследования».

«Оно продолжается, но сегодня уже все больше доказательств, подтверждающих, что катастрофа МН17 – это спланированный террористический акт

«Оно продолжается, но сегодня уже все больше доказательств, подтверждающих, что катастрофа МН17 – это спланированный террористический акт. Террористический акт, унесший жизни невинных мирных людей. Его исполнители и организаторы должны понести ответственность!» – отмечает премьер-министр Украины.

Его запись в социальных сетях подписана хэш-тегом #StopRussianAggression.

Международная журналистская экспертная группа Беллингкэт (Bellingcat) в третью годовщину сбитого пассажирского самолета публикует доклад, в котором собрана информация из открытых источников.

Журналистская работа объединена в тринадцать глав, состоит из 73 страниц, на которых помимо текста опубликованы фотографии, графики, рисунки, связанные с обстоятельствами, которые привели к ракетному удару из пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Бук.

В докладе Беллингкэт речь идет ЗРК Бук с бортовым номером 332, из которого был сбит пассажирский рейс МН17.

«После прибытия в Снежное, Бук 332 был выгружен и проехал своим ходом на юг, за город. Бук 332 прибыл на поле к югу от Снежное и выпустил ракету, которая привела к уничтожению рейса MH17», – подчеркивается в итоговом комментарии Биллингкэт.

На основе проанализированной информации, журналисты утверждают, что единственным вероятным хозяином ЗРК Бук, «который сбил MH17, является российский Бук 332, 53-й противоракетной ракетной бригады».

Рассмотрение дел подозреваемых в причастности к трагедии самолета рейса MH17 будет проходить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Нидерландов 5 июля 2017 года.

Напомним, что авиалайнер Боинг-777 Малазийских авиалиний выполнял плановый пассажирский рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области (Украина) в зоне проведения Антитеррористической операции правительственными войсками против сепаратистов, поддерживаемых Россией. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту авиалайнера.

Гибель МН17 и конфликт в Донбассе

Украинский политолог Олег Гончаренко считает, что по данному делу и в расследовании трагедии есть факты и аргументы, которые будут приняты в суде.

«То количество фактов, которое собрано, указывает на конкретных лиц, которые стояли за исполнителем. Ведут ли эти следы в Кремль? Нужно ли напоминать, что все приказы и управление армией в России совершается из Кремля… Я думаю, что мы видим только начало пути и доказательств агрессии, которые будут задокументированы. Один из неопровержимых фактов – это доставка из России в Украину оружия [ЗРК Бук – Т.Б.] и вывоз его назад», – говорит Олег Гончаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Один из неопровержимых фактов – это доставка из России в Украину оружия [ЗРК Бук – Т.Б.] и вывоз его назад»

Олег Гончаренко считает, что расследование по делу о гибели гражданского лайнера доказывает причастность российских военных к этой трагедии и к участию в вооруженном конфликте на востоке Украины.

«Россия постоянно показывает, что ни одни солдат на территории Украины не присутствует, но это обман. Сегодня собраны факты, они указывают на конкретных людей, действия России, которая отрицает свое участие в вооруженном конфликте на востоке страны. Несомненно, только суд может принимать решение по данному факту», – подчеркивает Олег Гончаренко.

Олег Гончаренко считает, что аргументы, которые сегодня собраны из официальных источников, будут надежным доказательством в деле о рейсе МН17.

О времени и расследовании «без сдвигов»

Украинский политолог Кирилл Молчанов считает, что сегодня в расследовании дела о пассажирском Боинге нет особых «сдвигов» и каждая из сторон – Россия, Нидерланды, Украина – строят свои гипотезы.

«Сегодня, спустя три года с момента падения Боинга Малазийских авиалиний, не приходится говорить о том, что есть официальные сдвиги в расследовании

«Сегодня, спустя три года с момента падения Боинга Малазийских авиалиний, не приходится говорить о том, что есть официальные сдвиги в расследовании. Мы видим параллельные аргументы со стороны журналисткой группы Беллингкэт, но в контексте международно-юридических норм и процессов нет уверенности – будут ли учтены их аргументы в ходе международного процесса или нет», – говорит Кирилл Молчанов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Кирилла Молчанова, могут пройти десятки лет, прежде чем мы узнаем все причины этой трагедии.

«Если бы все было так просто, то спецслужбы США давно бы продемонстрировали снимки со спутников, по которым можно определить квадраты запуска ракеты, транспортировку Бука. Но сегодня, по разным данным, ракета запускалась с территории, где шли бои, и там находились как украинские войска, так и силы, так называемых ДНР-ЛНР. Также остается вопрос, почему Украина на тот момент не закрыла небо над территорией, где происходили боевые действия», – напоминает Кирилл Молчанов.

Политолог говорит о том, что в данном процессе, как в некоторых других исторических процессах, невозможно найти единую точку для примирения сторон.

«Кого с кем примирять? Погибли почти триста человек! Родственники погибших имеют право подавать иски как против Украины и России, так и против авиакомпании», – отмечает Кирилл Молчанов.

Российская пропаганда и МН17

Украинский эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян на своей странице в Фейсбуке пишет, что гибель рейса МН17 не просто преломила ход событий, но и продолжает изменять дипломатический и политический ландшафты мира в направлении неприятия позиции России.

«Инициатива заочного осуждения и призывы к России не препятствовать правосудию – это эффективные шаги на опережение, и свидетельствуют о превосходном понимании ситуации», – отмечает Олег Саакян.

Ключевые роли в расследовании обстоятельств гибели рейса MH17 со стороны Нидерландов, Австралии и Малайзии, по его словам, усложняют работу российской пропаганды на «западном фронте».