КИЕВ – В Сейме Литвы представили «новый план Маршалла» для Украины, который предусматривает оказание помощи на сумму в пятьдесят миллиардов евро с 2018 года. Об этом 6 ноября сообщают региональные медиа.

«Согласно плану, в течение десяти лет политики предлагают выделить Украине с 2018 года пятьдесят миллиардов евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса. Литовские дипломаты и политики добиваются того, чтобы «новый план Маршалла» для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите Восточного партнерства ЕС», – отмечается в статье интернет-портала ru.delfi.lt.

Во время презентации «нового плана Маршалла» послам стран-участниц программы Восточного партнерства литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс отметил необходимость скорейшего предоставления помощи Украине, поскольку в той ситуации, в которой находится эта страна, время не на ее стороне.

«Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была бы эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще имеются. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали: от войны, от бюрократии, от лишений», – сказал журналистам глава МИД.

Во время общения с прессой посол Украины в Литве Владимир Яценковский отметил, что «этот план имеет особое значение для Украины, и не только для Украины, поскольку то, что происходит в Украине, важно не только для наших граждан, но и для всего континента, всего демократического мира», – сказал в понедельник в Сейме журналистам посол Владимир Яценковский.

Плану Маршалла в 2017 году – 70 лет

Напомним, что 70 лет назад, 5 июня 1947 года, госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь, которая стала началом тектонических изменений в мире. Речь Маршалла стала сенсацией. Джордж Маршалл отметил, что Европа не в состоянии справиться с послевоенными проблемами, поэтому Соединенные Штаты намерены прийти ей на помощь.

За время действия плана Маршалла Соединенные Штаты предоставили европейской экономике порядка тринадцати миллиардов долларов – это порядка 140 миллиардов в современных ценах.

Помощь для всей Украины

Украинский эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян говорит о том, что литовский вариант «плана Маршалла» и его компоненты пока являются больше концепцией – чем программным конкретным документом.

Этот план должен касаться всех территорий Украины и неподконтрольных тоже, чтобы после деоккупации туда пришли инвестиции»,

«Судя по всему, пока такого плана нет, но есть заверения от разных сторон, что уже сегодня найдены источники, из которых может быть частичное первое финансирование в ближайшие пару лет. Этот план должен касаться всех территорий Украины и неподконтрольных тоже, чтобы после деоккупации туда пришли инвестиции», – отмечает Олег Саакян в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олег Саакян напоминает о серьезности понимания «плана Маршалла» в Украине и о том, что ряд экспертных украинских сообществ работают над инструментами привлечения капиталов в «потенциальные точки роста».

«Внутри страны есть конкуренция среди экспертных сообществ, которые могли бы предложить программу для реализации "плана Маршалла"», – отмечает Олег Саакян.

Обсуждение вопросов о предоставлении Украине летального оружия, по его словам, сегодня невозможно рассматривать без привязки к отечественному оборонно-промышленному комплексу.

«Парадоксально, но сегодня можно говорить и о том, что Украине во многом выгодна подвешенность этой ситуации – о предоставлении оружия. Украинский оборонпром серьезно активировался, в последние годы было много произведено высокоточного оружия. Можем вполне допускать, что непредставление Украине летального оружия является дополнительным инструментом стимулирования производства оружия», – отмечает Олег Саакян.

План Маршалла и экономическое развитие

Украинский политический и экономический эксперт Борис Кушнирук напоминает о том, что «план Маршалла» для Германии был реализован в совершенно других условиях, чем сегодня предлагаемый для Украины.

«Если говорить об Украине – нужны не только дополнительные средства, а создание условий, чтобы она имела возможности развивать производство, объекты переработки.

«Если говорить об Украине – нужны не только дополнительные средства, а создание условий, чтобы она имела возможности развивать производство, объекты переработки. Мы не должны быть просто страной с сырьевой экономикой и производством аграрной продукции. Нам необходимо производство с компонентом добавочной стоимости, развитие наукоемких технологий, машиностроения – это должно быть главным заданием для любого экономического плана. Именно примитивизация экономики приводит к тому, что в ней остается коррупция, как норма функционирования», – говори Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что план развития украинской экономики позволит гражданам больше зарабатывать и повлияет на их поведение, оценку процессов, происходящих в стране.

«Тогда появится возможность обеспечивать высокую зарплату, в которой затраты на продукты питания будут занимать не пятьдесят процентов, а пятнадцать – как в Германии. Украинцы не будут обременены мыслями о росте тарифов или о сезонных ценах на овощи, молоко. Когда мы поменяем ситуацию таким образом, Украина станет мощной и стабильной страной», – подчеркивает Борис Кушнирук.

Процесс предоставления Украине летального защитного оружия, по словам Бориса Кушнирука, как маркер, демонстрирует желание Запада поддерживать, защищать и помогать Украине в борьбе за ее суверенитет.

«Логика России была в том, чем она занималась на протяжении последних десятилетий, чтобы уменьшить важность и потенциал Украины – обводные газопроводы, недопуск судов в Черное море для добычи нефти, никаких транзитов,

«Логика России была в том, чем она занималась на протяжении последних десятилетий, чтобы уменьшить важность и потенциал Украины – обводные газопроводы, недопуск судов в Черное море для добычи нефти, никаких транзитов, чтобы Украина перестала быть интересной для европейцев», – подчеркивает Борис Кушнирук.

Желание предоставить Украине летальное оружие, по его словам, подчеркивает принципиальную позицию Запада по отношению к «украинскому вопросу».

О гуманитарной ситуации в Донбассе

Напомним, что в ходе брифинга в Госдепартаменте США специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что «существуют очевидные опасения на гуманитарном уровне» по поводу ситуации в восточных регионах Украины.

«Я хочу подчеркнуть – это до сих пор горячая война. Это активный конфликт. Погибло более десяти тысяч человек; есть более двух миллионов перемещенных лиц. Конфликт идет днем и ночью. Каждую ночь нарушается режим прекращения огня. С приближением зимы, существуют очевидные опасения на гуманитарном уровне. Мы должны убедиться, что люди имеют доступ к вещам, которые им будут необходимы, чтобы пережить зиму. А это не так просто из-за конфликта», – рассказал прессе Курт Волкер, сообщает Украинская служба «Голоса Америки» 5 ноября.

Ранее в интервью агентству Рейтерс Курт Волкер также подтвердил, что Соединенные Штаты «активно рассматривают» вопрос предоставления оборонительного оружия Украина, и эта перспектива не нравится России.