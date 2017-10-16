Сергей Лавров о Донбассе: избирательное толкование Минских договоренностей +

КИЕВ – Урегулирование украинского кризиса министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «крайним примером недоговороспособности» сторон, участвующих в примирении. Об этом глава внешнеполитического ведомства России сказал в Сочи 16 октября во время панельной дискуссии «Общество и мировая политика» в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Крайний пример недоговороспособности – это украинское урегулирование. Февральские договоренности 2015 года всеми приветствовались, одобрены единогласно в Совете Безопасности ООН. Их выполнение существенно тормозится из-за неспособности или нежелания украинской власти выполнить свою часть в том, что касается политических реформ, прежде всего, гарантий безопасности населению в Донбассе, которое оказалось в нынешней ситуации, потому что отказалось поддержать антиконституционный государственный переворот. Ведь эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины, это на них напали, объявив террористами», – цитирует выступление Сергея Лаврова пресс-служба МИДа России.

Министр Лавров отвечал на вопрос, в котором звучала цитата о мерах, предпринимаемых на международном уровне для популяризации ценности и понимании важности гуманистического подхода к жизни и взаимодействию с другими странами.

Он сказал, что жителям непризнанных анклавов на востоке Украины «до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме, собираются судить, хотя подписались под тем, что для всех участников этих событий должна быть амнистия, должен быть особый статус этих территорий, закрепленный в конституции и должны быть выборы, которые пройдут на условиях, согласованных между Киевом и этими территориями».

«Но это саботируется. Опять же это вопрос договороспособности, в том числе договороспособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под минским "Комплексом мер"», – подчеркнул Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркнул также, что «ушел от чисто классической трактовки ценностей, но, по-моему, это важный аспект общечеловеческих ценностей, если мы хотим мира и стабильности на планете». При этом он ни словом не обмолвился о том, что по условиям Минских соглашений Россия обязалась обеспечить Украине восстановление контроля над всем участком украино-российской границы,

Украинский кризис в переговорах Волкера и Суркова

По мнению украинского политолога Алексея Якубина, в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова примечателен один нюанс – о том, что усилия Франции и Германии в Минском процессе можно признать не слишком эффективными.

«Это попытка подчеркнуть, что сейчас Москва более активно готова полагаться на «нормандский процесс-плюс» при неформальном присутствии США,

«Это попытка подчеркнуть, что сейчас Москва более активно готова полагаться на «нормандский процесс-плюс» при неформальном присутствии США, на линию взаимодействия курса Волкер-Сурков, которая, вероятно, является определяющий в процессе урегулирования кризиса в Донбассе. Отчасти, это попытка России сказать, что, да, мы надеялись на активную работу Франции и Германии, на их взаимодействие по «украинскому вопросу», но переговоры между Вашингтоном и Москвой кажутся более эффективными. Тем более, что Берлин, который всегда отмечал нормандский процесс в урегулировании конфликта в Донбассе среди своих внешнеполитических приоритетов, сегодня больше концентрируется на внутренней повестке дня – например, на формате правительственной коалиции», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он напоминает о том, что Россия постоянно отмечает свое неучастие в украинском конфликте и пытается демонстрировать позицию посредника как в нормандской четверке, так и на переговорах Минской трехсторонней контактной группы.

«Для Москвы сейчас важно определить проблемные точки, которые возможны для решения в формате Волкер-Сурков. Одна из проблем для России – как прийти всем участникам процесса урегулирования к взаимодействию – сохранить лицо для Киева, если речь пойдет о переговорах с ДНР-ЛНР, и продвинуть минский процесс», – отмечает Алексей Якубин.

Россия и ее условия для Донбасса

По словам политического обозревателя Александра Кочеткова, заявление главы внешнеполитического ведомства России происходят в момент «предельно кулуарно закрытых переговоров» между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем Соединенных Штатов по Украине Куртом Волкером.

«И это важно – главное решается там, пока нет информации, о чем эти переговоры. То, что говорит глава МИДа России – это внешний информационный фон для внутреннего использования в России, и для ее сателлитов в мире, и Европе», – говорит Александр Кочетков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что задачи России в урегулировании кризиса на востоке Украины остаются прежними: покинуть Донбасс на своих условиях.

«Россия в отношении ситуации, которая касается аннексии Крыма, агрессии в Донбассе, осуществляет циклические информационные вбросы

«Россия в отношении ситуации, которая касается аннексии Крыма, агрессии в Донбассе, осуществляет циклические информационные вбросы. В какой-то момент после кулуарных переговоров руководства стран кажется, что в Москве нащупали возможность решить ситуацию, как они хотят, чтобы весь окружающий мир забыл про аннексию, и за это Россия максимально дружелюбно покинет Донбасс, обеспечив его своими условиями – особым статусом», – отмечает Александр Кочетков.

По словам Александра Кочеткова, реальный переговорный процесс по «украинской проблеме» сегодня демонстрируется лишь в формате встреч Сурков-Волкер. Он считает, что отсутствие подробностей результатов этих встреч говорит о том, что стороны «как в большой шахматной партии, расставляют фигуры».

«Очевидно также, что мировое сообщество, и США, Германия, Франция не готовы идти на попрание норм международной безопасности», – подчеркивает Александр Кочетков.

Политики о реинтеграции Донбасса

Напомним, что в интервью информационному агентству «Главком», бывший вице-премьер в правительстве Юлии Тимошенко и бывший представитель Украины в Минской трехсторонний контактной группе, посол Роман Бессмертный сказал, что гипотетическое признание России агрессором в Верховной Раде мало что изменит в отношениях Украины и России – без объявления военного положения.

По его словам, в законопроекте о реинтеграции Донбасса («Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»), проголосованного только в первом чтении, намеренно не упомянуто об оккупации Крыма.

«Это как раз ошибка авторов (невключение в текст документа упоминания о Крыме – ред.), которые в законе намеренно избежали упоминания о Крыме. С моей точки зрения, упоминание о России как агрессоре и все, что связано с созданием оперативного штаба и так далее, – это попытка лиц, из-за бездействия вовремя не принявших необходимых решений, защитить себя», – подчеркнул Роман Бессмертный.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отметила на своей странице в Фейсбуке, что 17 октября зарегистрирует поправки к законопроекту о реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

«Что я буду делать 17 октября? Зарегистрирую поправки к законопроекту о реинтеграции, над которыми мои юристы вместе с общественными активистами работали всю прошлую неделю», – отметила Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке 16 октября.

Во вторник, 17 октября, возле стен украинского парламента пройдет акция протеста, которую организовывает бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили.

Сторонники мероприятия выдвигают политические требования к Верховной Раде и не исключают возможности организации бессрочных пикетов.