Курт Волкер: На востоке Украины идет горячая война

КИЕВ – Специальный представитель США в Украине Курт Волкер посетил восточную Украину.

Во время посещения Авдеевки и Краматорска на востоке Украины в воскресенье, 23 июля специальный представитель Соединенных Штатов в Украине, посол Курт Волкер отметил, что конфликт в Донбассе – кризис, требующий неотложного внимания, который необходимо завершить как можно быстрее.

«Это не замороженный конфликт, это – горячая война», – заявил Курт Волкер.

Он подчеркнул, что в США понимают, что конфликт на Донбассе – не внутренний, а является именно актом агрессии России в отношении Украины, сообщает интернет-издание Украинская правда.

«Мы видели, как этот конфликт начался, как он контролируется ... Мы хотим, чтобы США были больше задействованы в том, чтобы решить этот конфликт, хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (территориальную целостность Украины)», – добавил Курт Волкер.

Он подчеркнул, что после посещения Авдеевки и линии разграничения, планирует пообщаться с другими сторонами этого процесса, чтобы выслушать их точку зрения.

«После чего поеду в Вашингтон и дам определенные рекомендации», – отметил Курт Волкер. Посол Курт Волкер вместе с послом Соединенных Штатов Мари Йованович провели беседы с местными жителями и представителями власти и военными, чтобы лучше понять ситуацию в регионе.

Пресс-служба украинского парламента сообщает о том, что 24 июля посол Курт Волкер в Киеве поделился своими впечатлениями от поездки на восток страны: острейший конфликт в горячей фазе, а не замораживании, как это воспринимают на Западе.

«Инфраструктура разрушена, миссия ОБСЕ не имеет доступа на неподконтрольные Украине территории, режим прекращения огня постоянно нарушается. Он также сообщил, что по результатам этой поездки западные партнеры будут определять дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации», – подчеркивается в сообщении, по итогам встречи с украинскими народными депутатами.

Курт Волкер обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные персональные амбиции на второй план.

В заявлении для прессы 21 июля по поводу европейского турне специального представителя, Госдепартамент США сообщил, что Курт Волкер 24 июля встретимся с представителями украинской власти для «обсуждения пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Затем он отправится в Париж, Брюссель, Вену и Лондон, где обсудит различные этапы деэскалации украинского кризиса.

Телефонный разговор «нормандской четверки»

Как сообщает пресс-служба президента Украины, 24 июля состоялся телефонный разговор в Нормандском формате.

«Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории», – отмечается в сообщении.

Участники Нормандского формата отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

«Президент Франции и Канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой «Малороссии». Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей», – подчеркивается в заявлении.

Пресс-служба лидера России сообщает, что в ходе телефонного разговора стороны «обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года».

Усиление санкций и деэскалация конфликта

Украинский политический и экономический эксперт Борис Кушнирук называет важным фактом определение со стороны спецпредставителя Госдепартамента Соединенных Штатов ситуации в Донбассе, не как замороженный конфликт, а «горячая война».

Важно в этом то, что Курт Волкер признает тот факт, что мы столкнулись с проблемой военных действий – никакого замораживания конфликта там нет, но Россия продолжает говорить, что там нет ее войск, но при этом ведутся боевые действия и гибнут люди каждый день»

«Россия, как известно, опровергает свое участие в конфликте и это знают все. Важно в этом то, что Курт Волкер признает тот факт, что мы столкнулись с проблемой военных действий – никакого замораживания конфликта там нет, но Россия продолжает говорить, что там нет ее войск, но при этом ведутся боевые действия и гибнут люди каждый день», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что понимание ситуации в Донбассе как разновидности настоящих военных действий на линии соприкосновения, позволяет западным партнерам Украины задействовать большие возможности для усиления экономических санкций против России.

«Это и есть ключевой момент того, что мог увидеть Курт Волкер и что он сообщит руководству США и европейским партнерам Украины. Это в свою очередь, даст больше возможностей Западу надавить на Россию, чтобы она прекратила постоянные провокации и боевые действия. Потому что если по-настоящему не произойдет разведение войск и снижение прямого противостояния, говорить о любых следующих шагах невозможно», – подчеркивает Борис Кушнирук.

Вместе с тем, эксперт говорит не только о необходимости нового понимания ситуации в Донбассе, но и выработке новых подходов для прекращения боевых действий.

Ситуация будет определяться давлением Запада, его более жесткой позицией по ограничению России

«Когда мы говорим о получении Украиной летального оружия, конечно, современное оружие Украине нужно, но не оно является определяющим фактором для деэскалации ситуации. Ситуация будет определяться давлением Запада, его более жесткой позицией по ограничению России. Чтобы Кремлю действительно стало экономически очень невыгодно продолжать военные действия в Донбассе», – утверждает Борис Кушнирук.

По мнению эксперта, санкции на данном этапе не дали такого эффекта, который позволил и принудил бы Россию уйти из Донбасса.

Заявления спецпредставителя и украинский интерес

Заявления Волкера свидетельствуют о том, что мир не забывает о том, что в Украине война. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

«В значительной мере она локализована в пределах линии соприкосновения, но – это война, а не замороженный конфликт. И признание этого факта американским официальным представителем – это определенный прорыв для украинских интересов в международной стратегии «забудем о Донбассе». В целом, любые заявления, особенно в современном виртуальном мире, стоит рассматривать двояко: с одной стороны, – как некий реверанс принимающей стороне, которая ни к чему не обязывает "гостей"», – подчеркивает Богдан Петренко.

Курт Волкер, по словам эксперта, определил конфликт в Донбассе так, хотела услышать украинская власть.

Украинский вопрос однозначно будет оставаться частью международной политики США, как средство преодоления антироссийского имиджа, который был навязан новому хозяину Белого дома»

«Фактически, сигналы от специального представителя Госдепартамента США о ситуации в Донбассе получили и «голуби» и «ястребы». Для одних – заявления о необходимости переговоров со всеми участниками процесса, привлечения Великобритании и наработки стратегии. Для других – сообщение о том, что конфликт надо решить быстро. Украинский вопрос однозначно будет оставаться частью международной политики США, как средство преодоления антироссийского имиджа, который был навязан новому хозяину Белого дома», – считает Богдан Петренко.

Вместе с тем, он говорит, что пока рано подсчитывать возможности для реализации новых планов в отношении Донбасса и отмечает, что не последнюю роль в этом процессе зависит от украинской власти.

«Способна ли она провести корректировку американской стратегии по итогам визита Курта Волкера в Донбасс и использовать в своих интересах? То есть перевести имиджевую антироссийскую политику Соединенных Штатов в реальную, проукраинскую», – подчеркивает Богдан Петренко.