Спецпредставитель госдепартамента США в Украине провел первые переговоры

КИЕВ – Вместе с международными партнерами Украина намерена остановить агрессора и достичь мира на востоке страны. Об этом заявил председатель украинского правительства Владимир Гройсман во время встречи с новоназначенным специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером (Kurt Volker).

«Вместе с нашими международными партнерами мы остановим агрессора и достигнем мира на востоке Украины», – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Во время беседы Владимир Гройсман и Курт Волкер «детально обсуждали нынешнюю ситуацию в Донбассе, а также базовые подходы, касающиеся ее урегулирования», сообщает пресс-служба украинского правительства.

Пресс-секретарь украинского представителя на переговорах в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер 11 июля пишет о том, что бывший президент Украины Леонид Кучма и чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович обсудили повестку дня по ситуации в Донбассе.

«В разговоре речь шла о безальтернативности нормандского формата и Минских соглашений. Подтвердили, что назначение специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера подчеркивает желание Соединенных Штатов Америки активно участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе. Урегулирование блока вопросов по безопасности является ключевым», – пишет Дарка Олифер.

Леонид Кучма отдельно отметил вопрос скорейшего освобождения украинских заложников, которое сейчас остается заблокированным.

В беседе с Куртом Волкером 10 июля бывший лидер Украины обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

«Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов», – отмечается в сообщении по результатам встречи Леонида Кучмы и Курта Волкера.

Представитель Украины на переговорах в Минске в политической подгруппе Ольга Айвазовская написала в Фейсбуке 11 июля, что «есть понимание относительно природы вооруженного конфликта и роли России», комментируя встречу Курта Волкера с народными депутатами Украины.

«Это очень оптимистично, как мне кажется», – подчеркнула Ольга Айвазовская.

Министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Пятый канал 10 июля, уверен, что Курт Волкер оживит Минский процесс.

Я очень приветствую назначение Курта Волкера. Это человек, который очень хорошо понимает природу сегодняшней российской власти, который всегда имел последовательную позицию и главное – соответствующий опыт

«Соединенные Штаты, и вчера это сказал Рекс Тиллерсон, будут очень плотно работать с нами и с нормандским форматом. Я очень приветствую назначение Курта Волкера. Это человек, который очень хорошо понимает природу сегодняшней российской власти, который всегда имел последовательную позицию и главное – соответствующий опыт. Поэтому я думаю, что его назначение даст нам возможность получить новую динамику, какую – об этом вы услышите в ближайшее время», – отметил глава внешнеполитического ведомства республики.

Государственный департамент Соединенных Штатов 7 июля сообщил о назначении на должность специального представителя США по переговорам в Украине посла Курта Волкера.

«Богатый опыт Курта делает его уникальным для продвижения этого конфликта в направлении мира», – сказал 7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон. – Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены целям Минских соглашений, и я полностью уверен в том, что Курт продолжит наши усилия по достижению мира в Украине».

Посол Волкер в 2008-2009 годах работал постоянным представителем США в НАТО, а также директором по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности.

«Украинский вопрос» и отношения США и России

Управляющий партнер Украинской политконсалтинговой группы Василий Мокан говорит, что назначение Курта Волкера специальным представителем Госдепартамента США по вопросу урегулирования ситуации на востоке страны подтверждает желание Белого дома «отладить мосты для переговоров с Россией» по «украинскому вопросу».

«Последовательность внешней политики Соединенных Штатов прослеживается в том, чтобы иметь официально утвержденного переговорщика, который будет вести с представителями администрации президента Путина с позиций США, но при этом отстаивая интересы Украины. Есть вероятность, что персона Волкера – это кадровое решение, которые устраивает, как администрацию Белого дома, так и представителей украинского истеблишмента, поскольку мы рассчитываем, что в любом случае, не будет рисков проведения переговоров по «украинскому вопросу» за нашей спиной», – говорит Василий Мокан корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Василий Мокан считает, что Курт Волкер будет придерживаться жесткой политики по отношению к России, которая отображает идеологический подход к отношениям с Кремлем таких представителей в Республиканской партии как сенатор Джон Маккейн.

«Назначение Волкера свидетельствует о том, что Дональд Трамп хотел бы укрепить свои внутренние позиции, разрушить миф о связях с Россией. Курт Волкер информирован о ситуации в России, занимает прозападную позицию

«Назначение Волкера свидетельствует о том, что Дональд Трамп хотел бы укрепить свои внутренние позиции, разрушить миф о связях с Россией. Курт Волкер информирован о ситуации в России, занимает прозападную позицию. Сегодняшние переговоры с представителями украинской власти говорят о желании войти в курс дела детализировано, вероятно также, принимать неофициальное участие в подготовке переговоров в нормандском формате, и фактически, быть неформальным наблюдателем со стороны США в этом процессе», – подчеркивает Василий Мокан.

Украинские требования в канве западной политики

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний говорит, что после назначения Курта Волкера, появилась надежда на продвижение процесса деэскалации на востоке.

«Однако нужно учитывать, что американский чиновник в первую очередь преследует национальные интересы США, и в каком формате видит Белый дом и США видят размораживание или решение конфликта – это остается пока загадкой

«Однако нужно учитывать, что американский чиновник в первую очередь преследует национальные интересы США, и в каком формате видит Белый дом и США видят размораживание или решение конфликта – это остается пока загадкой. Не исключено, что для Украины будет реализован сценарий «дотошного» выполнения Минских соглашений, которые наполнены невыгодными для страны условиями. Напомню, что первые Минские соглашения были подписан после боев за Иловайск, когда украинская армия была слабая, и мы не могли противостоять тому, что происходило в Донбассе. Соответственно, в условиях Соглашений были включены все требования России», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Тарас Загородний называет более позитивный вариант для Украины – это поддержка со стороны Соединенных Штатов инициатив официального Киева по размораживанию конфликта.

«Если Украина сама будет предлагать варианты по размораживанию этого конфликта, но при этом понимая, что от нас будут требовать стабильности и предсказуемости в регионе – канвы и парадигмы западной политики. Взамен на наши действия нам нужны будут финансы, оружие, инвестиции, американские компании нефтегазового сектора, а не разговоры и озабоченности, поучения о борьбе с коррупцией», – отмечает Тарас Загородний.

Тарас Загородний считает, что украинская коррупция заложена в ментальности граждан и ее невозможно полностью искоренить, но можно значительно снизить, процентов на двадцать пять, в ближайшие три-пять лет.