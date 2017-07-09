Антониу Гутерриш: ООН продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине

КИЕВ – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к полному прекращению ведения боевых действий на востоке Украины.

Об этом он заявил 9 июля во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Мы знаем, что все еще идут бои, и мы призываем к полному прекращению ведения боевых действий особенно в контексте последних договоренностей. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы поддержать разные процессы, которые идут: поддержка переговоров в разных форматах, поддержка работы ОБСЕ. У меня добрые намерения – и они полностью с вами», – отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что ООН будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, поддержку внутренне переселенным лицам, а также облегчать жизнь и страдания граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения.

«И готовы оказывать поддержку вашему правительству для проведения реформ, – отметил Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что хорошо знает и высоко ценит интеграционные качества украинцев, с бытом и культурой которых познакомился, будучи премьер-министром Португалии в 1995 – 2002 годах.

«Когда я стал премьер-министром, община украинцев Португалии была большой. Мы со своими коллегами выдвинули инициативу для легализации этих общин. Это уникальный и экстраординарный народ, который имеет уникальные качества, способный очень быстро интегрироваться. Когда я посещаю свою страну, я не вижу пропасти между португальцами и украинцами, и очень высоко ценю качества, которыми обладают украинцы», – сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что ООН готова «продолжать наше сотрудничество для того, чтобы оказывать помощь Украине в амбициозной программе реформ».

В свою очередь, председатель украинского правительства Владимир Гройсман поблагодарил генерального секретаря ООН за высокий уровень взаимодействия в гуманитарных вопросах.

«Мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам нужно затронуть вопросы, как нам увеличить ее размер, но я хотел бы подчеркнуть, что мы решаем гуманитарные вопросы потому, что Россия приняла решение не придерживаться ни одной из норм международного права, не уважать суверенитет, и развязать войну против демократического мира, в частности, против Украины», – заявил Владимир Гройсман.

Он сообщил, что только за последние сутки сепаратисты в Донбассе произвели 27 обстрелов, в результате которых двое украинских военных получили ранения.

«Мы видим, что происходит на территории временно аннексированного Крыма с правами людей, мы видим 1,7 миллионов временно перемещенных лиц – он, фактически, вынуждены начинать новую жизнь. Мы должны вместе преодолеть эти вызовы. Россия должна вернуться в пределы своих границ и перестать использовать оружие. И нельзя просто закрывать глаза на эту проблему», – отметил глава украинского кабинета.

По его словам, вызовы, с которыми сталкивается Украина сегодня, должны объединить мир, ведь речь идет не просто о внедрении реформ в условиях тотальной агрессии со стороны России, а о совместном противодействии военной, экономической и информационной агрессии ради установления уважения международного права и защиты демократических ценностей.