МИД: Украина готова к диалогу о новом законе о языках

КИЕВ – Украина готова к диалогу на межгосударственном уровне, на уровне общин и в рамках международных организаций. Об этом говорится в заявлении от имени внешнеполитического ведомства страны 10 октября в ответ на демонстрацию Венгрией желания обратиться к Европейскому Союзу для пересмотра Соглашения об ассоциации с Украиной.

«Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов посетить Будапешт 12 октября, а министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подтвердила готовность встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом (Zoltán Balog) в Киеве 19 октября. Мы готовы к диалогу на межгосударственном уровне, на уровне общин и в рамках международных организаций. Мы ждем представителей венгерского парламента как в Киеве, так и в Закарпатье. Но дискуссия должна вестись на основе аргументов», – отмечается в сообщении МИДа Украины.

Украинские дипломаты приглашают «европейских друзей и партнеров посетить Закарпатье и пообщаться непосредственно с жителями региона для понимания ситуации на месте».

«Хотели бы напомнить, что европейское будущее было и остается общей целью всех украинских граждан, в том числе венгерской национальности. Именно под флагами объединенной Европы состоялась революция Достоинства. Именно за европейское будущее Украина страдает от российской агрессии», – подчеркивается в сообщении.

Украинская сторона отмечает, что всегда воспринимала Венгрию как важного партнера, с которым решала все вопросы путем диалога: это же касается и ситуации с новым законом «Об образовании».

Напомним, что этот закон был подписан 25 сентября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко.

«Это – одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной», – отметил Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба в день подписания закона.

Украинский президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе, обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

«Украина демонстрировала, и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», – отметил президент Петр Порошенко.

Украина и языковые вопросы

Реакция венгерской стороны, ряд сообщений со стороны официального Будапешта за последние несколько дней связаны с украинским законом «Об образовании», который с 2018 года предполагает украинский – государственным языком образования.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Szijjártó Péter) заявил в понедельник 9 октября, что попросит Европейский Союз пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, поскольку новый украинский закон о языках ограничивает права меньшинств.

Министр Петер Сийярто отметил, что только усиление международного давления может заставить Украину изменить закон, затрагивающий около 150 тысяч венгров и представителей других национальных меньшинств, включая русских, румын и молдаван, проживающих в этой стране.

Как сообщает информационное агентство УНИАН, цитируя венгерское издание Magyar Nemzet, Петер Сийярто отказался встречаться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Закарпатской области для обсуждения языковых положений украинского образовательного закона.

Интернет-портал «BukNews: Все новости Буковины» отмечает, что лидеры румынских национально-культурных обществ планируют собраться в следующий вторник, 17 октября, под стенами областной государственной администрации в Черновцах (Украина) и устроить импровизированные «похороны румынского языка».

«Традиционно будут говорить об ущемлении прав национальных меньшинств и якобы антирумынской политике официального Киева», – сообщает«BukNews: Все новости Буковины».

Украинский язык для расширения права национальных меньшинств

Закон «Об образовании» не отнимает возможностей у представителей этнических меньшинств учится на родном языке в Украине. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит политолог Михаил Басараб.

Нельзя жить в стране, не зная украинского языка. Это нонсенс!

«Закон дает возможности всем без исключения гражданам Украины изучать украинский язык – и это создает дополнительные условия для них. Нельзя жить в стране, не зная украинского языка. Это нонсенс! – подчеркивает Михаил Басараб.

Он отмечает, что, несомненно, в Европе практикуется использование нескольких языков, но этнические, например, венгры, которые знают венгерский язык и проживают в Украине, также обязаны знать украинский для того, чтобы чувствовать себя полноценными гражданами.

«Закон об образовании мы должны рассматривать в контексте расширения прав, как представителей этнических меньшинств, так и этнических украинцев, которые хотели бы свободно себя ощущать в любой точке Украины. Точно также и представители этнических меньшинств должны изучать и знать украинский язык для того, чтобы быть полноценными гражданами Украины», – подчеркивает Михаил Басараб.

Одним из элементов гибридной агрессии России против Украины он называет политику гуманитарного доминирования, покорения Украины интересам России.

«Украина находится в состоянии обороны от гибридной агрессии России, и эта политика расширения русской культуры и языка на территорию Украины, которые применяются как инструмент гуманитарной экспансии на Украину, зафиксирована во многих документах России

«Украина находится в состоянии обороны от гибридной агрессии России, и эта политика расширения русской культуры и языка на территорию Украины, которые применяются как инструмент гуманитарной экспансии на Украину, зафиксирована во многих документах России: распространение русского мира и русской культуры, как одного из элементов политического влияния на другие страны. И поэтому вопрос защиты украинской культуры и среды применения украинского языка, в том числе, и с помощью в качестве государственного языка в образовательной сфере – это ответы на нынешние вызовы, это защитные способы в противодействии гибридной агрессии России против Украины», – подчеркивает Михаил Басараб.

Язык – основа национального выбора

Политический эксперт «Украинского клуба» Виталий Литвиненко считает, что сегодняшняя языковая дискуссия – это борьба за цивилизационный выбор Украины, ее место на европейском континенте.

«Мы можем дискутировать о продолжительности образовании, я лично считаю, что двенадцать лет – это много, но эта позиция, явно, согласованна с Евросоюзом, в ней есть экономические мотивы. Другое дело, когда речь идет о языке образования, мы должны понять, Украина – это этнонациональное государство, она расширяет свое украинское культурное пространство в Европе и мире; или мы – неолиберальная страна, в которой образование может идти на любом языке, а задачи власти сводятся лишь к контролю над применением украинского языка», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что в Венгрии, Польше и других странах говорят о ситуации вокруг нового закона «Об образовании», демонстрируя собственное желание навязать Украине свою картину, модель будущего развития.

как бы я ни критиковал украинскую власть, не могу не согласиться, что данный закон отстаивает государственный язык в сфере образования – он должен быть украинским

«Свою модель развития с их интересами в Украине. С другой стороны, как бы я ни критиковал украинскую власть, не могу не согласиться, что данный закон отстаивает государственный язык в сфере образования – он должен быть украинским. А сам концепт образования направлен на нечто большее – он выстраивает систему взаимоотношений и построение национального государства», – отмечает Виталий Литвиненко.

В качестве примера, он приводит статистику «Украинского клуба» о том, что около восьмидесяти процентов школьников на Закарпатье с трудом в предыдущие годы проходили внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе.

«Не знаю, изменится ли эта картина в следующем году, но в предыдущие годы результаты тестирования по украинскому языку и литературе у закарпатских школьников – едва ли не худшие по стране», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

Об украинском языке в соседних странах

Закон «Об образовании» очевидно и прямо нарушает права человека и стандарты, которые установлены в сфере защиты прав человека в Европе и в Украине. Об этом говорит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Обучение на национальных языках в Венгрии, Румынии, Сербии, Болгарии, на всех уровнях, начиная от начального до высшего образования. В этих странах возможна сдача экзаменов, выпускного и внешнего тестирования – на родном языке.

«Обучение на национальных языках в Венгрии, Румынии, Сербии, Болгарии, на всех уровнях, начиная от начального до высшего образования. В этих странах возможна сдача экзаменов, выпускного и внешнего тестирования – на родном языке. В Украине это невозможно. И проблема не в том, что на этой теме часто спекулируют эксперты, что в этих странах есть украинские общины, но нет украинских школ. А в том, что в этих странах – нет запрета на украинский язык!» – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Руслан Бортник считает, что законом «Об образовании» устанавливается прямой запрет на использование языков национальных меньшинств, а также он противоречит, как минимум, трем статьям Основного закона республики.

«Статье 10 Конституции Украины, в которой говоритсяо том, что “В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины”; статье 53, где сказано, что “Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества”; и статье 22 Конституции Украины, в которой сказано, что “Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены” и что “При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод”», – цитирует Руслан Бортник нормы украинской Конституции.

Вместе с тем, Руслан Бортник считает позицию Венгрии по отношению к образовательному украинскому закону очень жесткой. Правда, по его словам, Украина в ответ должна не запрещать на своей территории языки национальных меньшинств, а обеспечивать поддержку развитию украинского языка в странах Евросоюза.

«Конечно, реакция Венгрии очень жесткая, а местами, даже хамская. Но если политики в Венгрии, Румынии или Польше не будут реагировать, они проиграют следующие выборы. Сегодня Европа сильно поправела, на фоне общей усталости от украинских событий, которые несут материальные и торговые риски Европе, на фоне неадекватных действий Украины, все противники Украины объединились вокруг одного языкового вопроса, преследуя свои интересы», – отмечает Руслан Бортник.