Генерал-лейтенант Ходжес: российское вторжение в центральную Украину – маловероятно

КИЕВ – Вероятность российского вторжения в центральную Украину сегодня маловероятна. Об этом в эксклюзивном интервью украинскому интернет-изданию Цензор.нет заявил командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges).

«На мой взгляд, это сейчас маловероятно. Но люди волнуются, потому что действия россиян непрозрачны. Там нет СМИ, никто не знает, что они делают, они угрожающе говорят о гонке ядерных вооружений. Они воссоздали ударные формирования, такие как 1-я гвардейская танковая армия. Они очень активно модернизируют свою армию. Поэтому восточных европейцев, включая украинцев, беспокоит российская военная мощь», – подчеркнул Бен Ходжес, интервью с которым издание Цензор.нет опубликовало 31 июля.

«Ключом к успеху» для достижения мира в Украине генерал-лейтенант Бен Ходжес называет серьезное отношение со стороны России к полному выполнению Минских договоренностей.

«Хорошо в этом процессе сработали Германия и Франция, и я рад, что и Соединенные Штаты подключаются: поддерживают, продолжают требовать возвращения Крыма, например, продления санкций. Санкции имеют ключевое значение», – подчеркнул Бен Ходжес.

Он отметил, что американская армия извлекла уроки из того, как российские войска действовали против Украины.

«Мы уже внесли изменения в программу боевой подготовки и проведения учений, исходя из оценок, полученных от ВСУ. Мы наблюдаем, как Украина совершенствует контрбатарейную борьбу, артиллерию, свои действия в очень, очень сложных условиях кибер - и электронной войны, которую ведет на Донбассе российская армия. Нам этот опыт очень помогает», – сказал Бен Ходжес.

Как сообщает Русская служба «Голоса Америки» 31 июля, в ходе визита в Эстонию вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что США ясно дают понять, что «дестабилизирующие действия России, ее поддержка режимов-изгоев, ее действия в Украине – неприемлемы».

«В этот самый момент Россия продолжает попытки силой перекроить международные границы, подорвать демократию суверенных государств и настроить свободные страны Европы друг против друга, – сказал он. – Под руководством президента Дональда Трампа Соединенные Штаты Америки отвергают любые попытки применения силы, угроз, запугивания или вредоносного влияния в странах Балтии или в отношении любого из наших союзников по договору».

Вице-президент Соединенных Штатов заявил об этом в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Курт Волкер – о конфликте в Донбассе

Специальный представитель США по вопросам Украины посол Курт Волкер, находясь в Украине с первым официальным визитом, посетил23 июля 2017 года линию разграничения в районе Авдеевки и заявил: – здесь имеет место не замороженный конфликт, а настоящая горячая война.

«…Платится действительно большая человеческая цена: много трагедий, много человеческих жизней разрушено. […] Я хотел приехать сюда и встретиться не только с властями в Киеве, но также с людьми, и увидеть ситуацию вдоль линии разграничения собственными глазами», – отметил Курт Волкер.

Как сообщает посольство Соединенных Штатов в Украине, 24 июля посол Волкер продолжил свою поездку в Киеве, где провел встречи с официальными лицами, а также представителями гражданского общества, подчеркивая важность вопросов безопасности для всей Украины, обсуждая пути восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

На своей странице в Фейсбуке украинский министр обороны Степан Полторак отметил, что предстоящие совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2017» «являются чрезвычайно мощными».

«Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией», – написал 21 июля министр обороны Украины Степан Полторак.

Он также подчеркнул, что украинская сторона не «исключает возможности провокаций со стороны России под надуманными поводами» во время проведения учений «Запад-2017».

«Игра мускулами» или реальная угроза?

Политолог Петр Охотин считает, что Россия была и остается главной угрозой для Украины. Он говорит, что «игра мускулами», демонстрация военной силы – сегодня является основой политического торга на международной арене со стороны Москвы.

Кремль часто совершает действия, которые не вписываются в рамки экономически оправданной логики, апеллируя к страху и эффекту неожиданности»

«Основной причиной различных мнений по поводу агрессивных действий Кремля является непредсказуемость России. Кремль часто совершает действия, которые не вписываются в рамки экономически оправданной логики, апеллируя к страху и эффекту неожиданности», – говорит Петр Охотин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Петр Охотин считает, что Украина, со своей стороны, готова к противодействию российской агрессии «всеми возможными способами».

«Однако военная готовность не снимает угрозы напряжения в геополитической ситуации вокруг Украины – улучшение отношений России с Турцией, спекуляции со стороны Польши в исторических вопросах с Украиной», – утверждает Петр Охотин.

Украина в конфликте России и США

Украинский политолог Михаил Басараб называет невысокой вероятность масштабного вторжения России. Он называет несколько причин, которые, по мнению политолога, не позволят применить подобный сценарий.

«Масштабное вторжение в Украину приведет к разрушению, станет фатальным решением для политических элит России, будет окончательным началом разрушения российской державы

«Масштабное вторжение в Украину приведет к разрушению, станет фатальным решением для политических элит России, будет окончательным началом разрушения российской державы. Масштабное вторжение на территорию Украины с использованием адекватных военных, экономических и других ресурсов является неподъемной нагрузкой на сегодняшнюю Россию, и потому такая авантюра завершится обязательным провалом. Тем более, что Украина и украинское общество продемонстрировали готовность отстоять свой суверенитет и независимость, противодействовать внешнему влиянию России», – говорит Михаил Басараб корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Михаил Басараб считает, что генерал Ходжес, оценивая риски российского вторжения, говорит не столько о невозможности подобных действий, сколько о «малой вероятности».

«То есть, о малой вероятности, которая есть. Разумно в данной ситуации не исключать российского вторжения на территорию Украины, как один из возможных вариантов развития событий, ведь Россия – слабо прогнозируемая страна, которая может прибегать к разным военным авантюрам», – утверждает Михаил Басараб.

Михаил Басараб напоминает о том, что на северных и восточных границах Украины Россия постоянно проводит военные маневры, разворачивает новые армейские подразделения и готовится к совместным с Беларусью учениям «Запад-2017».

«То, что мы видим на восточных и северных границах говорит нам, что Россия будет придерживаться своей привычной стратегии в отношении соседних стран – так называемой силовой дипломатии, когда Россия демонтирует свою боевую и военную мощь с целью принудить к политическим уступкам», – говорит Михаил Басараб.

Он называет возможным развитие агрессивных намерений со стороны Кремля в отношении Украины после очередного напряжения в российско-американских отношениях.

«В российской пропаганде постоянно культивируется миф о том, что на территории Украины России противостоят не украинцы, а Соединенные Штаты

«В российской пропаганде постоянно культивируется миф о том, что на территории Украины России противостоят не украинцы, а Соединенные Штаты. И этот миф культивируется как на уровне политических элит, так и на уровне бытовой, политической пропаганды для простых граждан. Их убеждают в том, что на территории Украины сошлись две наибольшие в мире силы – российская и американская. Поэтому не исключено, что обострение военного противостояния с Украиной может быть использовано Россией, как ответ на обострение отношений с официальным Вашингтоном», – подчеркивает Михаил Басараб.