Rapid Trident-2017: украинские и американские военные летчики обменялись опытом

КИЕВ – Украинские и американские военные летчики провели занятия, отрабатывая совместные действия по транспортировке военных грузов в рамках военно-штабных учений «Rapid Trident-2017».

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины 13 сентября, во время учений учитывались «все показатели» – габариты и вес, грузоподъемность самолета, нюансы загрузки и закрепления грузов.

«Украинские летчики и специалисты наземных служб довольны объемом предоставленной информации, ведь в перспективе последующего сотрудничества придется встречаться с американскими коллегами еще не раз», – отмечается в сообщении пресс-службы украинского военного ведомства.

В нынешних учениях «Rapid Trident-2017» принимают участие около 2500 военнослужащих из пятнадцати стран, включая Болгарию, Канаду, Эстонию, Италию, Грузию, Литву, Молдову, Норвегию, Польшу, Румынию, Турцию, Украину, Великобританию и Соединенные Штаты.

Крупнейшие иностранные контингенты – представители армий США и Канады. Всего около пятьсот человек. Более тысячи человек представлены военнослужащими из Украины, у подавляющего большинства которых есть опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Учения «Rapid Trident-2017» продлятся до 23 сентября.

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 13 сентября президент Петр Порошенко отметил способность Украины сдерживать российского агрессора, который имеет сильнейшую армию на континенте, превышающую украинскую по численности в пять раз.

Тем временем, напомним, что в Беларуси с 14 по 20 сентября будут проходить совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Общая численность военнослужащих, принимающих участие в учениях, составляет около 12,7 тысяч человек. В учениях будут использованы 370 единиц бронетанковой техники, в том числе – 140 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.

Как сообщил журналистам 13 сентября начальник департамента международного военного сотрудничества, генерал-майор Олег Воинов, российские войска после окончания учений покинут территорию Беларуси.

«Хочу также подчеркнуть, что никаких других учений в этот период на территории Беларуси проводиться не будет. А по их окончании в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная специальная техника Вооруженных сил Республики Беларусь вернутся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил России покинут территорию Беларуси», – заявил Олег Воинов, сообщает Украинская редакция Радио Свобода.

По словам Олега Воинова, чтобы избежать атмосферы недоверия и напряженности, кроме соседей – «Украины, Польши, Латвии и Литвы, а также контактного с НАТО государства – Эстонии», на учения приглашены наблюдатели из Швеции и Норвегии.

Тем не менее, в Европе неоднократно выражали обеспокоенность российско-белорусскими маневрами «Запад-2017».

Так, например, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила журналистам: «мы видим демонстрацию возможностей и сил русских. Любому, кто сомневается в этом, стоит только посмотреть на большое количество сил, участвующих в учениях «Запад»: более 100 000 (человек)».

Российские военные официально отвергают предположения, что маневры являются своего рода прикрытием, они называют «безосновательными» западные заявления о том, что 100 тысяч российских военнослужащих примут участие в учениях «Запад-2017», настаивая на том, что только 13 тысяч российских солдат и офицеров будут задействованы в маневрах в течение недели.

Учения для разных целей

Политолог Сергей Безруков считает, что Украина и Беларусь, принимающие участие в военных маневрах – «Репид Трайдент» и «Запад-2017», полученные навыки используют для разных целей.

«Российско-белорусских учения «Запад-2017», которые пройдут в соседней стране с 14 по 20 сентября, носят более агрессивный характер. По легенде – в них отрабатывают наступательные операции. Совместные украино-американские штабные учения, проходящие в Украине, призваны создать определенную инфраструктуру и взаимодействие между Украиной и НАТО. Это необходимо для того, чтобы Украина постепенно шаг за шагом внедрялась во все системы управления и информационного обеспечения НАТО», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Подобные военные учения, их разная направленность и характер, по мнению Сергея Безрукова, символизирует «разлом» в системе международной безопасности, и является маркером противостояния между западным миром и Россией.

Общие векторы сегодня таковы – чем больше Россия наращивает свою военную мощь, тем больше западные страны демонстрируют желание развивать сотрудничество в рамках евроатлантической безопасности.

«Уже сейчас между Востоком и Западом идет гибридная война, и сложно сказать, чем она закончится, как будут разворачиваться события. Общие векторы сегодня таковы – чем больше Россия наращивает свою военную мощь, тем больше западные страны демонстрируют желание развивать сотрудничество в рамках евроатлантической безопасности. Международная политика украинского государства в этом процессе – не исключение. Официальный Киев демонстрирует желание скорейшего вхождения во все евроатлантические структуры – Евросоюз и НАТО. Есть план достичь стандартов НАТО для Вооруженных сил до 2020 года», – утверждает Сергей Безруков.

Вместе с тем, эксперт считает, что сегодня сложно говорить о том, удастся ли украинской власти выполнить намеченные планы – ввести стандарты НАТО к намеченному строку.

«Однако сам процесс, его продвижение – это уже шаг вперед для развития украинского общества», – говорит Сергей Безруков.

Адекватный ответ на действия агрессора

Председатель совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Тараса Шевченко Владимир Бондаренко говорит о том, что учения в Беларуси больше похоже не на слаживание военных формирований двух стран, а на попытку запугать соседние страны – Польшу и Украину.

«Существует вероятность, что российские войска останутся на территории Беларуси. Эти учения, демонстрируют агрессивный, не оборонительный характер.

«Существует вероятность, что российские войска останутся на территории Беларуси. Эти учения, демонстрируют агрессивный, не оборонительный характер. Украине бы тоже следовало проводить подобные учения с партнерами из Соединенных Штатов, Европейского Союза, которые бы демонстрировали маневренность соединений, высадку десанта – адекватный ответ на действия агрессора», – отмечает Владимир Бондаренко в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Владимир Бондаренко считает, что единственной эффективной защитой для сдерживания агрессивных действий России Украине необходимо заручиться поддержкой стран НАТО.

«Хотелось бы надеяться, что страна достигнет стандартов НАТО к 2020 году, о чем говорил украинский лидер, однако в ближайшее время в условиях выживания страны с учетом вероятности новых агрессивных действий России, нам нужно активнее поднимать вопрос о возможности заручиться поддержкой Альянса. Во внутренней политике необходимо сплотить общество ради безопасности в случае новой российской агрессии», – утверждает Владимир Бондаренко.

Политолог считает, что после парада с участием американских военных в День независимости, Украине следует интенсивнее вести переговоры с НАТО о расширении сотрудничества.