Евросоюз продлит санкции против России

КИЕВ – Европейский Союз принял решение продлить санкции в отношении российских чиновников, организаций и пророссийских сепаратистов на востоке Украины на полгода.

В санкционный список входят 38 юридических и 149 физических лиц, в том числе ряд представителей высшего руководства РФ.

Решение должно быть формально утверждено 14 сентября – до истечения срока действия пакета санкций, которые были утверждены 13 марта 2017: в связи с продолжающейся российской аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на востоке Украины.

Решение продлить санкции приветствовал президент Украины Петр Порошенко.

«Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом», – написал президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке 6 сентября.

Напомним, что 2 августа 2017 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в действие закон «Противодействие противникам Америки посредством санкций», который существенно усиливает и расширяет санкции против России, а также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Санкции – адекватная реакция

Политолог Михаил Басараб считает, что пролонгация санкций против России – это адекватная реакция мирового сообщества на действия страны-агрессора.

«Если кому-то кажется, что нынешние санкции против России не влияют на нее, это, скорее всего, означает, что санкций недостаточно и международное сообщество должно наращивать давление на государство-агрессора до тех пор, пока агрессор не откажется от своей политической авантюры. Санкции следует наращивать до тех пор, пока Россия, нарушившая международное право, не вернет украинские территории, и не выплатит Украине компенсацию», – сказал Басараб корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Бесараб напомнил, что международные санкции существенно замедлили рост российской экономики: «И это без учета последствий от новых санкций со стороны Соединенных Штатов, введенных летом 2017 года. Кроме того, продолжают сохраняться низкие цены на нефть и газ».

Случаи с нарушением санкций некоторыми европейскими компаниями, о чем сообщают СМИ, происходят из-за недостаточного контроля над выполнением санкционных условий, утверждает Михаил Басараб.

«Вопрос не только в их применении в отношении страны-агрессора, но и в наказании для нарушителей. Введения санкций недостаточно, нужно достичь безусловного и полного их выполнения всеми субъектами», – говорит Михаил Басараб.

От санкций к деоккупации захваченных территорий

Политолог Петр Олещук считает, что сегодня сложно говорить о прямой связи между процессом введения или усиления санкций и возвратом оккупированных Россией украинских территорий.

«Неофициально все субъекты санкционной политики признают, что санкции достаточно ограничены по своему влиянию и по своей эффективности, и мы также не всегда можем говорить, что они очень эффективны. Санкции различаются между собой. Наибольшее влияние на экономику России оказывают санкции, введенные из-за оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в то время, как “крымские” санкции ограничены по своейэффективности», – сказал Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

«Для того, чтобы показать свою позицию, страны Запада ввели санкции, но никто не может сказать, какая конкретная связь между введением санкций и возвращением украинских территорий. – продолжает Петр Олещук. – Само по себе высказывание позиции не является механизмом и способом для достижения какой-то цели – например, для возобновления территориальной целостности Украины».

Он называет «провалом» политику ядерного разоружения в случае с Украиной, которая отказалась от своего ядерного арсенала, подписала в 1994 году Будапештский меморандум, но не смогла получить защиту мирового сообщества от российской агрессии.