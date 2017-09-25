Верховный комиссар ООН по правам человека: ситуация в Крыму значительно ухудшилась

КИЕВ – Ситуация с правами человека в Крыму после российской оккупации значительно ухудшилась. Об этом говорится в 52-страничном докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, который публикуется на сайте организации 25 сентября.

Доклад называется «Ситуация с правами человека во временно оккупированных автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

В нем собраны исследования, статистика, как минимум, по двадцати направлениям исследований свободы слова, прав человека, имущественных прав, права на жизнь, свободы перемещения и в других сферах политической, социальной, экономической жизни Крыма.

«Возможности гражданского общества для полноценного функционирования, критики и адвокационной деятельности значительно сузились

«Возможности гражданского общества для полноценного функционирования, критики и адвокационной деятельности значительно сузились. Были закрыты ряд средств массовой информации, непропорционально сильно задело крымскотатарскую и украинскую общины, их право на информацию и на сохранение своей культуры и идентичности», –отмечается в докладе УВКПЧ ООН.

В 183 пункте собранных свидетельств о нарушении права на сохранения идентичности и культурных традиций отмечается, что «после оккупации Крыма украинская и крымскотатарская общины были ограничены в возможности демонстрировать государственные и культурные символы и публично отмечать даты, имеющие важное значение для этих общин».

Правозащитники подчеркивают, что в июле 2016 Крым был административно присоединен к Южному федеральному округу, что еще больше усилило реализацию политики «и координации с соседними регионами Российской Федерации».

«Полуостров был интегрирован в энергосистему Российской Федерации, которая также строит автомобильно-железнодорожный мост через Керченский пролив, прокладывая наземный коридор в Крым. Такая интенсивная интеграция еще больше усиливается перемещением населения (из Российской Федерации в Крым и из Крыма на материковую части Украины), которое имеет тенденцию к усилению пророссийских настроений на полуострове», – подчеркивается в докладе.

В комментарии к докладу Верховный комиссар ООН по права человека Зейд Раад аль Хусейн отметил, что «проблема гражданства оказала сильнейшее воздействие на жизнь многих жителей Крыма».

навязывание гражданства жителям оккупированной территории можно приравнять к принуждению их к присяге на верность «неприятельской державе», что запрещено Четвертой Женевской конвенцией»

«Как говорится в докладе, навязывание гражданства жителям оккупированной территории можно приравнять к принуждению их к присяге на верность «неприятельской державе», что запрещено Четвертой Женевской конвенцией», – сказал Зейд Раад аль Хусейн.

Рекомендации Украине, России и международному сообществу

В докладе, в качестве рекомендаций для украинской стороны, предлагается «снять все ограничения свободы передвижения в Крым и из Крыма, которые не являются необходимыми, обеспечить, чтобы периметр заминированной территории вблизи контрольных пунктов въезда-выезда Каланчак и Чаплинка в Херсонской области был заметен и хорошо защищен».

«Использовать все доступные юридические и дипломатические средства для того, чтобы гарантировать осуществление прав человека жителей Крыма; расследовать в пределах практических возможностей, нарушения прав человека в Крыму, а также нарушения, совершенные на материковой части Украины во время «гражданской блокады» Крыма и после нее», – отмечается в списке рекомендаций, озаглавленном «правительству Украины».

Список рекомендаций российскому правительству в три раза больше, чем украинскому, и начинается он с пункта о необходимости «соблюдать права человека всех лиц, живущих в Крыму, и выполнять обязательства, возложенные на оккупационное государство в соответствии с международным гуманитарным правом».

«Прекратить практику получения признания вины от лиц, содержащихся под стражей, с помощью угроз, пыток или жестокого обращения, и воздерживаться от таких методов, как принудительное помещение в психиатрическое учреждение, может быть равносильно жестокому обращению; обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи всем лицам, которые содержатся в местах лишения свободы, независимо от их гражданства и любых других оснований», – подчеркивается в рекомендациях офиса УВКПЧ ООН.

Международному сообществу рекомендуется «настаивать на полномасштабном сотрудничестве Российской Федерации с международными и региональными мониторинговым механизмами, в частности путем предоставления их представителям беспрепятственного доступа в Крым».

Критический вопрос – помощь политзаключенным

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что такие доклады о положении дел в сфере соблюдения прав человека, помогает обосновывать необходимость политического и экономического давления на Россию со стороны других стран.

«Для международного сообщества мы видим рекомендации общего характера и сам доклад рекомендации если мы говорим о создании некоторых механизмов он может быть рассмотрен на Генассамблее ООН, он может подвигнуть к более серьезной резолюции ГА ООН по Крыму для создания конкретных механизмов для деоккупации. Для нас важно, чтобы был создан формат переговоров. Важно создать конкретные институции для переговоров. Надеемся, что этот доклад сможет подтолкнуть международное сообщество найти этот формат, и, хотя бы на начальном этапе, для переговоров о предоставлении помощи политзаключенным – это критический вопрос», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

По последним подсчетам Крымской правозащитной группы, подчеркивает Ольга Скрипник, в Крыму преследуются шестьдесят политических заключенных. Она отмечает, что жертв политически-мотивированного административного преследования, например, в сфере обеспечения свободы собрания или высказывания – намного больше: их сотни человек.

«Из шестидесяти политзаключенных – сорок отбывают наказание, десять находятся под уголовным преследованием, и еще десять получили реальные приговоры в виде штрафов или условных сроков

«Из шестидесяти политзаключенных – сорок отбывают наказание, десять находятся под уголовным преследованием, и еще десять получили реальные приговоры в виде штрафов или условных сроков. Сегодня в противостоянии с Россией у Украины есть только Минский процесс, но он не касается Крыма и крымских заключенных. В такой ситуации вопрос санкционного давления на Россию просто необходим, нужно создать такие экономические и политические условия, чтобы России было невыгодно удерживать украинских граждан в тюрьмах и это вопрос уже больше политического давления на Россию», – подчеркивает Ольга Скрипник.

Моральную поддержку политическим заключенным, по словам Ольги Скрипник, могли бы оказывать не только общественные организации и простые граждане.

«Об этом говорят родственники политических заключенных, что письма – это тот мостик, который соединяет с пострадавшими от беззакония, находящимися в заключении. Пока мы видим гражданские акты, и официальные обращения, но простые чиновники, начиная от президента, могут также писать письма в тюрьмы украинцам, которые в плену у Кремля», – утверждает Ольга Скрипник.

Она называет крайне важной для правозащитников рекомендацию в отчете УВКПЧ ООН желание инициировать процесс переговоров между всеми заинтересованными сторонами по «крымской теме».

Негативная тенденция сохраняется три года

Координатор программ Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко считает, что актуальными, как и три года назад остаются вопросы защиты прав тех граждан, которых принудительно заставили отказаться от украинского гражданства; находящихся в местах лишения свободы с принудительным перемещением на территорию Россию.

эта тенденция, к сожалению, только увеличивается, в том числе, и за преследование лиц, которые не скрывают своей поддержки Украине, кто отмечает, что Крым – это Украина

«В отношении таких лиц не применяются законы Украины, закон про амнистию, эта тенденция, к сожалению, только увеличивается, в том числе, и за преследование лиц, которые не скрывают своей поддержки Украине, кто отмечает, что Крым – это Украина. Еще один аспект нарушения прав человека – преследование крымских татар, вытеснение их за пределы полуострова», – говорит Андрей Диденко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Среди новых тенденций в сфере нарушения прав человека, Андрей Диденко называет притеснения верующих и священнослужителей Киевского патриархата УПЦ.

Правозащитник говорит о необходимости фиксировать подобные факты насилия над гражданами Украины для того, чтобы в дальнейшем эти случаи могли служить доказательной базой в предстоящих международных судах.

«Нужно фиксировать нарушения, подсчитывать моральный и материальный вред, который нанесен вследствие аннексии, находить возможности взыскания

«Нужно фиксировать нарушения, подсчитывать моральный и материальный вред, который нанесен вследствие аннексии, находить возможности взыскания, привлекать к этому процессу представителей Европейского Союза и Соединенных Штатов для возобновления территориальной целостности и суверенитета Украины», – отмечает Андрей Диденко.

Он считает, что официальному Киеву необходимо сформулировать международный формат переговоров по «крымскому вопросу», для того, чтобы вынудить Россию оставить полуостров и выплатить компенсацию Украине за причиненный ущерб.