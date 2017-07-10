Порошенко: Украина готова провести реформы для достижения критериев членства в НАТО

КИЕВ – К 2020 году Украина готова провести реформы, которые позволят ей соответствовать критериям членства в НАТО. Об этом в Киеве 10 июля сказал президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы решительно настроены на реформы, у нас есть четкий график того, что мы должны сделать, чтобы к 2020 году соответствовать критериям членства в НАТО», – сказал Петр Порошенко, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Президент Петр Порошенко отметил, что «сегодня Украина не соответствует этим критериям, поскольку за последние двадцать лет ничего не делалось».

Мы четко знаем, что делать. Впервые в Украине, когда выстроена «дорожная карта», что и когда делать»

«Более того, наоборот, принимались законы, которые отталкивали нас от НАТО [...] Только за последние три года мы сделали огромные шаги в реформировании и уверены в том, что эта дискуссия нас приблизит к подачи соответствующего заявления. У нас есть план на эти три года, программа до 2020 года. Мы четко знаем, что делать. Впервые в Украине, когда выстроена «дорожная карта», что и когда делать», – сказал Петр Порошенко.

Украинский президент также подчеркнул, что сегодня более шестидесяти процентов украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины, и власть должна действовать в соответствии с этими стремлениями украинского народа.

Петр Порошенко отметил, что сегодня, во время заседания Комиссии Украина-НАТО было четко отмечено о начале дискуссии о введении Плана членства для Украины. Эта украинская инициатива о начале дискуссии была с удовольствием принята со стороны Североатлантического Альянса, сообщает пресс-служба президента республики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине практическую помощь. «Сегодня мы обсудили наш комплексный пакет помощи для Украины. Через десять Трастовых фондов союзники НАТО должны предоставить почти сорок миллионов евро на поддержку Украины в таких сферах как командование и управление, кибербезопасность и медицинская реабилитация», – сообщил он.

По словам Йенса Столтенберга, сейчас ведется работа по предоставлению спутникового коммуникационного оборудования, недавно было передано оборудование для киберзащиты, которое поможет ключевым правительственным институтам эффективно проводить расследования и защититься от кибератак, свидетелями которых мы стали недавно.

«Мы также поддерживаем предоставление любой помощи Украине со стороны стран-членов НАТО на двустороннем уровне», – отметил Йенс Столтенберг

«Союзники НАТО тренируют украинские Вооруженные силы и каждый день советники НАТО поддерживают реформу украинского сектора безопасности и обороны»

«Союзники НАТО тренируют украинские Вооруженные силы и каждый день советники НАТО поддерживают реформу украинского сектора безопасности и обороны», – отметил генеральный секретарь Альянса.

Йенс Столтенберг приветствовал шаги Президента и украинского правительства для имплементации ключевых реформ и борьбы с коррупцией. «Мы призываем Вас продолжать этот прогресс. Эти реформы необходимы для обеспечения безопасности и процветания всех украинцев, а также для присоединения Украины к НАТО. НАТО продолжит поддерживать Вас на этом пути», – подытожил он.

Учениям Си Бриз – 20 лет

Как сообщает пресс-служба министерства обороны, в Одессе 10 июля торжественно открыли украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017. В маневрах берут участие военнослужащие из шестнадцати стран мира, задействованы 31 корабль, 29 летательных аппаратов, более трех тысяч человек личного состава. С американской стороны ожидается участие около восьмисот матросов и морских пехотинцев.

Во время церемонии открытия командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко подчеркнул, что, начиная с 1997 года, эти маневры оказывают Украине «существенную помощь на пути достижения стандартов НАТО в подготовке и применении сил и свидетельствуют о стремлении украинского народа жить в семье цивилизованных народов мира».

На официальной странице в Фейсбуке Шестого флота США отмечается, что 10 июля 2017 года в Одессу прибыл ракетные крейсер USS Hue City (CG 66) и ракетный эсминец USS Carney (DDG 64).

Широкое понимание стандартов НАТО

Политолог Петр Охотин напоминает о том, что для вступления в Альянс необходимо выполнить комплекс заданий, которые называются общим термином «стандарты НАТО».

«Словосочетание «стандарты НАТО» достаточно манипулятивны. Это не только техническая составляющая, но и культура отношения к солдатам, коммуникация между командованием и персоналом. С этим в Украине есть проблема. К тому же, определяющим решением для страны, готовой присоединиться, является позиция стран-участниц НАТО. Например, для стран «пятого расширения» НАТО предложили вход по упрощенным требованиям, – обязав выполнить только годовую Программу по действиям. К Украине пока никто не готов продемонстрировать такой подход», – говорит Петр Охотин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Внутренняя поддержка евроатлантической инициативы в республиках на постсоветском пространстве, по словам Петра Охотина, не является основным мотивом для вступления в Альянс. Он приводит пример Грузии, где много лет назад прошел референдум в поддержку вступления в НАТО.

«Например, в Грузии референдум о вступлении в НАТО прошел в 2008 году. Тогда 77 процентов жителей республики сказали “да”», – подчеркивает Петр Охотин.

Стандарты внедряются – в обществе поддержка

Редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко говорит о том, что рано или поздно Украина подаст заявку в НАТО, но сегодня речь идет о том, чтобы страна соответствовала стандартам для присоединения к Альянсу.

В тоже время, в Альянсе понимают, что Украина находится на передовом крае между странами НАТО и Россией, и сотрудничество с официальным Киевом для НАТО должно быть интересной идеей.

«Вокруг этой темы много политических аспектов. Россия принимает эту тему агрессивно. НАТО со своей стороны задумывается о том нужны, ли ей проблемы с Россией, как только Украина проявит сильную активность. В тоже время, в Альянсе понимают, что Украина находится на передовом крае между странами НАТО и Россией, и сотрудничество с официальным Киевом для НАТО должно быть интересной идеей. Поэтому рано или поздно Украина будет заинтересована подать заявку в НАТО», – говорит Антон Михненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Антона Михненко, украинское общество довольно серьезно поддерживает идею вступления в НАТО.

«Я считаю, что стандарты НАТО внедряются, министерство обороны активно работает над интеграцией стандартов в Вооруженные силы. У нас уже приняты стандарты относительно экипировки военнослужащих, по вопросам стрелкового вооружения. В секторе оборонной промышленности – минобороны и генштаб ориентируются на закупку вооружения и техники по натовским образцам и стандартам», – подчеркивает Антон Михненко.

О неглубоком реформировании армии

Член совета волонтеров при министерстве обороны Тарас Процевьят говорит о реалиях, как он отмечает, воплощения реформ и стандартов НАТО в Вооруженных силах.

«Есть Совет волонтеров и Совет реформ при министерстве обороны, которые созданы при помощи волонтеров и аналитиков, существует концепция реформирования Вооруженных сил, она подписана президентом Украины, но, к сожалению, мы ощущаем серьезное противодействие со стороны чиновников в погонах. Из-за этих действий не могу сказать, что мы реально шаг за шагом приближаемся к НАТО, оценивая функционирования Вооруженных сил», – говорит Тарас Процевьят корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В отдельных военных подразделениях, по его словам, все же, можно отметить боевое слаживание, ведение боя и обучение согласно стандартам НАТО.

«Это отдельные случаи, но логистика прохождения документов, взаимодействие в Вооруженных силах преимущественно остается на уровне советских времен. Глубокого реформирования Вооруженных сил у нас, к сожалению, не происходит», – отмечает Тарас Процевьят.​

Путевка в НАТО закреплена законом

Напомним, что 6 июля президент Петр Порошенко утвердил изменения в законах «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики», которые позволяют достичь членства в Организации Североатлантического договора.

Изменения в данных законах одним из приоритетов национальных интересов Украины определяют интеграцию в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора.

Статья 6 закона «Об основах национальной безопасности Украины», в которой говориться об интеграции «Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство» теперь дополнено фразой «с целью получения членства в Организации Североатлантического договора».